COP30: Πυρκαγιά σε περίπτερο του συνεδριακού κέντρου όπου γίνονται οι συνομιλίες για το κλίμα

Φωτιά ξέσπασε σε περίπτερο του συνεδριακού κέντρου όπου διεξάγεται η 30ή Διάσκεψη του ΟΗΕ για το Κλίμα (COP30) στην Μπελέμ της Βραζιλίας, προκαλώντας ανησυχία για την ασφάλεια των ανθρώπων που παρακολουθούν τις εργασίες της.

Υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, γύρω στις 14.00 τοπική ώρα (19.00 ώρα Ελλάδας), ένα περίπτερο τυλίχθηκε στις φλόγες.

Ο καπνός εξαπλώθηκε στο εσωτερικό, προκαλώντας πανικό σε υπαλλήλους και επισκέπτες. Την COP30 παρακολουθούν χιλιάδες μερικές χιλιάδες άνθρωποι, αντιπροσωπεύοντας κράτη, μη κυβερνητικές οργανώσεις και ομάδες συμφερόντων αναφορικά με το κλίμα.

Στην Μπλε Ζώνη

Το περιστατικό συνέβη στην Μπλε Ζώνη—την περιορισμένη περιοχή που προορίζεται για επίσημες διαπραγματεύσεις της COP30 για την κλιματική αλλαγή —και συγκεκριμένα στο Περίπτερο των Χωρών. Προληπτικά, διακόπηκε η παροχή ρεύματος στο εσωτερικό του περιπτέρου.

❗⚠🇧🇷 – BREAKING: Fire Breaks Out in Pavilion at COP30 Climate Conference in Belém, Brazil A fire was reported on Thursday, November 20, in one of the pavilions hosting the COP30 UN Climate Change Conference in Belém, Pará, Brazil. Security personnel ordered the immediate… pic.twitter.com/qZB7zvtzwz — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) November 20, 2025

Η Μπλε Ζώνη είναι ο ασφαλής χώρος που διαχειρίζεται η UNFCCC, όπου οι εκπρόσωποι των χωρών και οι διαπιστευμένοι διαπραγματευτές διεξάγουν επίσημες συνομιλίες.

Για λόγους ασφαλείας, δόθηκε εντολή για προληπτική εκκένωση της συγκεκριμένης πτέρυγας, ενώ επί τόπου έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με τον υπουργό Τουρισμού της Βραζιλίας, Σέλσο Σαμπίνο, η φωτιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο περίπου μισή ώρα αργότερα και η κατάσταση στην COP30 επανήλθε στους κανονικούς της ρυθμούς. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Οι αρχές επίσης ανακοίνωσαν ότι διεξάγουν έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, πιθανολογείται ότι ξεκίνησε από βραχυκύκλωμα.