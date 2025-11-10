science
Σημαντική είδηση:
10.11.2025 | 21:55
Σύγκρουση αμαξοστοιχίας του Προαστιακού με μοτοσυκλέτα στη Λένορμαν
Σημαντική είδηση:
10.11.2025 | 13:24
Προσωρινές αλλαγές στη Γραμμή 2 του Μετρό από την Τρίτη λόγω έργων
Σημαντική είδηση:
10.11.2025 | 23:05
Καραμπόλα πέντε οχημάτων με εφτά τραυματίες στη Θεσσαλονίκη
COP30: Η σύνοδος για το κλίμα ξεκίνησε – Εκκλήσεις για συνεργασία και αποφασιστική δράση
Περιβάλλον 10 Νοεμβρίου 2025 | 23:02

COP30: Η σύνοδος για το κλίμα ξεκίνησε – Εκκλήσεις για συνεργασία και αποφασιστική δράση

Οι κυβερνήσεις που δεν δρουν θα κατηγορηθούν για λιμό και συγκρούσεις που θα φέρει η κλιματική κρίση, τόνισε ο επικεφαλής του ΟΗΕ για το Κλίμα στην έναρξη της COP30. Λούλα: Να νικήσουμε τους αρνητές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ακρόαση άρθρου
A
A
Η σύνοδος για το κλίμα, COP30, που πραγματοποιείται στην Μπελέμ, στη Βραζιλία, ξεκίνησε με μια δραματική προειδοποίηση. «Κανείς δεν θα μας συγχωρέσει», είπε ο επικεφαλής του ΟΗΕ για το Κλίμα, Σάιμον Στιλ, αν ο κόσμος δεν δράσει για να αντιμετωπίσει την κλιματική καταστροφή.

Ανοίγοντας την κρίσιμη για το κλίμα σύνοδο, ο Σάιμον Στιλ, ήταν κατηγορηματικός. Αν οι κυβερνήσεις δεν καταφέρνουν να στραφούν σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, θα είναι υπεύθυνες για μια σειρά από καταστροφές. Λιμό στο εσωτερικό, συγκρούσεις στο εξωτερικό, οικονομική στασιμότητα και αυξανόμενο πληθωρισμό.

Μιλώντας ενώπιον υψηλόβαθμων αξιωματούχων από περίπου 200 χώρες, ο Στιλ, εκτελεστικός γραμματέας της σύμβασης-πλαισίου του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή σημείωσε:

«Κανένα έθνος δεν μπορεί να το αντέξει αυτό. Οι κλιματικές καταστροφές αφαιρούν διψήφιο ποσοστό από το ΑΕΠ. Το να παραπαίει κανείς, ενώ οι σφοδρές ξηρασίες καταστρέφουν τις εθνικές συγκομιδές, στέλνοντας τις τιμές των τροφίμων στα ύψη, δεν έχει κανένα νόημα. Ούτε οικονομικά ούτε πολιτικά. Ούτε να συγκρούεστε ενώ οι λιμοί εξαπλώνονται, αναγκάζοντας εκατομμύρια να εγκαταλείψουν τις πατρίδες τους. Ούτε αυτό πρέπει να ξεχάσετε: οι συγκρούσεις εξαπλώνονται».

REUTERS/Adriano Machado

«Όταν οι κλιματικές καταστροφές αποδεκατίζουν τις ζωές εκατομμυρίων, όταν ήδη έχουμε τις λύσεις, κανείς δεν θα μας συγχωρήσει», είπε στην ομιλία του στην COP30 ο αξιωματούχος του ΟΗΕ.

Αγώνας δρόμου

Στις δύο εβδομάδες που θα διαρκέσουν οι εργασίες της COP30, οι εκπρόσωποι των χωρών θα επικεντρωθούν στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, στη χάραξη μιας πορείας για τη μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα και στην παροχή της απαραίτητης χρηματοδότησης για την προστασία των φτωχών χωρών από ακραία καιρικά φαινόμενα.

Ο πλανήτης ήδη μετρά μια ήττα. Οι θερμοκρασίες, τα δύο τελευταία χρόνια, έχουν ήδη ξεπεράσει το όριο του 1,5°C που συμφωνήθηκε βάσει της συνθήκης του Παρισιού του 2015. Αν αυτό συνεχιστεί για αρκετά ακόμη χρόνια η άνοδος της θερμοκρασίας θα θεωρηθεί μόνιμη και παραβίαση της συνθήκης. Επιστήμονες υποστηρίζουν ότι θα μπορούσε να είναι ακόμη δυνατό να μειωθούν ξανά οι θερμοκρασίες στο όριο ή κοντά σε αυτό. Αλλά απαιτούνται μέτρα όπως η μείωση των αερίων θερμοκηπίου (κυρίως του μεθανίου) η ταχεία μετάβαση σε τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

Ο Σάιμον Στιλ επισήμανε ότι ο κόσμος ήδη βιώνει τις επιπτώσεις των ακραίων καιρικών φαινομένων. Είναι οι ισχυρότεροι τυφώνες, οι ξηρασίες και οι πλημμύρες. «Οι επιπτώσεις είναι παγκόσμιες, προκαλώντας πληθωρισμό σε βασικά προϊόντα όπως τα τρόφιμα», σημείωσε.

Λούλα: Να νικήσουμε τους αρνητές

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, μίλησε για έναν «οδικό χάρτη». «Η ανθρωπότητα πρέπει να μπορέσει να ξεπεράσει την εξάρτησή της από τα ορυκτά καύσιμα», είπε.

Επίσης, τόνισε τη σημασία του περιορισμού της αποψίλωσης των δασών, αλλά και της τοποθέτησης των ανθρώπων στο επίκεντρο της δράσης για το κλίμα, ιδίως των ιθαγενών κοινοτήτων.

Ο Λούλα, από το βήμα της COP30, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση σε όσους διαδίδουν φόβο και επιτίθενται στην επιστήμη. Αναφερόμενος στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς να τον κατονομάζει, τον επέκρινε διότι έχει επανειλημμένα χαρακτηρίσει τη δράση για το κλίμα «φάρσα». Επίσης, γιατί εκφοβίζει τα μικρότερα έθνη, ώστε να αποδυναμώσουν τη δράση για τις θαλάσσιες εκπομπές.

Υπερασπιζόμενος τη Συμφωνία του Παρισιού, ο Λούλα είπε ότι ο κόσμος θα ήταν καταδικασμένος σε καταστροφική αύξηση της θερμοκρασίας κατά 5 βαθμούς Κελσίου μέχρι το τέλος αυτού του αιώνα, αν δεν υπήρχαν πολυμερείς διαπραγματεύσεις. «Κινούμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση», είπε. Τόνισε ωστόσο την ανάγκη για επείγουσα εφαρμογή των πολιτικών. «Ελπίζω η ηρεμία του δάσους να εμπνεύσει σε όλους μας την απαραίτητη διαύγεια σκέψης», είπε, καθώς η COP30 πραγματοποιείται ουσιαστικά μέσα στη βλάστηση των δασών του Αμαζονίου.

Ο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα προειδοποίησε κατά των συμφερόντων που προσπαθούν να συγκαλύψουν τους κινδύνους της κλιματικής αλλαγής.

«Επιτίθενται στα ιδρύματα, στην επιστήμη, στα πανεπιστήμια», είπε. «Ήρθε η ώρα να επιβάλουμε μια ακόμη ήττα στους αρνητές».

Η απουσία των ΗΠΑ

Ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, απέσυρε τις ΗΠΑ από τη Συμφωνία του Παρισιού για το Κλίμα. Στην COP30, επίσης, οι ΗΠΑ δεν εκπροσωπούνται ούτε ως παρατηρητές.

Ωστόσο, δύο Αμερικανοί κυβερνήτες, αναμένονται στην Μπελέμ. Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, και η κυβερνήτης του Νέου Μεξικού, Μισέλ Λουχάν Γκρίσαμ, αύριο Τρίτη.

«Τι στο καλό συμβαίνει εδώ;» είπε ο Νιούσομ για την απουσία της κυβέρνησης των ΗΠΑ από τις συνομιλίες, απευθυνόμενος σε μια παγκόσμια σύνοδο κορυφής επενδυτών που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα στο Σάο Πάολο. «Βρισκόμαστε στη Βραζιλία, έναν από τους σπουδαιότερους εμπορικούς μας εταίρους, μία από τις μεγάλες δημοκρατίες του κόσμου. Δηλαδή, στην κόλαση, πατρίδα όλων των σπάνιων γαιών που χρειαζόμαστε. Αυτή είναι η χώρα με την οποία θα έπρεπε να συνεργαζόμαστε. Και όχι να της δείχνουμε το μεσαίο δάχτυλο με δασμούς 50%», πρόσθεσε ο Νιούσομ, σχολιάζοντας την πολιτική Τραμπ, με τον οποίο βρίσκεται σε απευθείας σύγκρουση.

REUTERS/Anderson Coelho

Η ατζέντα της COP30

Σύμφωνα με τους κανόνες της Συμφωνίας Πλαίσιο για την Κλιματική Αλλαγή (UNFCCC), οι χώρες πρέπει να συμφωνήσουν αμοιβαία για το κεντρικό θέμα της συνόδου κορυφής. Πριν από την έναρξη, υπήρχαν 145 πιθανά θέματα ημερήσιας διάταξης υπό συζήτηση.

Αν και η Βραζιλία, εργάζεται εδώ και μήνες για να διασφαλίσει ότι οι χώρες θα καταλήξουν γρήγορα σε συμφωνία σχετικά με την ημερήσια διάταξη, εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλο δυναμικό για διαμάχες. Ο Στιλ είπε στις αντιπροσωπείες: «Η δουλειά σας εδώ δεν είναι να πολεμάτε ο ένας τον άλλον – η δουλειά σας είναι να καταπολεμήσετε την κλιματική κρίση, μαζί».

Ο Αντρέ Κορέα ντο Λάγκο, πρόεδρος της Cop30, δήλωσε ότι η διαδικασία επεξεργασίας της ημερήσιας διάταξης με αυτόν τον τρόπο δεν πρέπει να θεωρείται πρόβλημα. «Αυτός είναι ένας πολύ θεμιτός τρόπος για να εκφράσουν οι χώρες τις ανησυχίες τους», είπε.

Μία από τις βασικές συζητήσεις θα αφορά τις «εθνικά καθορισμένες συνεισφορές» (NDCs) στη μείωση των εκπομπών ρύπων που υποβλήθηκαν. Οι οποίες μέχρι στιγμής είναι απολύτως ανεπαρκείς και θα οδηγήσουν σε παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας κατά 2,5°C. Η Συμμαχία Μικρών Νησιωτικών Κρατών (Aosis) ζήτησε η άνοδος της θερμοκρασίας να είναι μέσα στη διάταξη.

Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν τα πετρελαϊκά κράτη, όπως η Σαουδική Αραβία, που προτιμούν να ερμηνεύσουν ως διττό τον στόχο της συμφωνίας του Παρισιού. Διατήρηση των θερμοκρασιών «πολύ κάτω από τους 2°C», ενώ «επιδιώκουν προσπάθειες» για να παραμείνουν εντός του 1,5°C.

Οι επιστήμονες ωστόσο επισημαίνουν ότι επικίνδυνα «σημεία καμπής» που οδηγούν σε μη αναστρέψιμες αλλαγές θα μπορούσαν να ενεργοποιηθούν πάνω από τον 1,5°C και πριν παραβιαστεί το όριο των 2°C.

Οι ίδιες χώρες ενδέχεται επίσης να αντιταχθούν στις προσπάθειες να χαραχθεί ένας «οδικός χάρτης» για το πώς να διασφαλιστεί ότι ο κόσμος θα εκπληρώσει την υπόσχεση για μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα.

Η υπόσχεση αυτή διαμορφώθηκε πριν από δύο χρόνια στην Cop28 στο Ντουμπάι.

Η αποτυχία των πλούσιων χωρών

Οι πλούσιες χώρες θα βρεθούν επίσης στο προσκήνιο, κυρίως γιατί απέτυχαν να μειώσουν τις εκπομπές αρκετά γρήγορα. Αλλά και για να παράσχουν επαρκή χρηματοδότηση στις ευάλωτες αναπτυσσόμενες χώρες. Πέρυσι, υποσχέθηκαν 300 δισεκατομμύρια δολάρια σε οικονομική βοήθεια, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου στόχου 1,3 τρισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως για τις φτωχές χώρες έως το 2035. Αλλά δεν υπήρξε σαφές σχέδιο για το πώς να επιτύχουν οποιονδήποτε από τους δύο στόχους. Θα δεχθούν πιέσεις να συμπληρώσουν αυτά τα σχέδια στην COP30.

World
Μπάφετ: Οι αποκαλύψεις και οι εκπλήξεις της αποχαιρετιστήριας επιστολής του ως CEO της Berkshire Hathaway

Μπάφετ: Οι αποκαλύψεις και οι εκπλήξεις της αποχαιρετιστήριας επιστολής του ως CEO της Berkshire Hathaway

