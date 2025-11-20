MEGA Γεγονότα: Απόψε η μεγάλη δημοσκόπηση της Metron Analysis
Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων MEGA Γεγονότα με τη Ράνια Τζίμα παρουσιάζει τη μεγάλη δημοσκόπηση της Metron Analysis. Απόψε, στις 19.45.
- Oxfam: Θα αρκούσαν μόνο τα περσινά κέρδη των δισεκατομμυριούχων της G20 για να λάβει τέλος η φτώχεια στον πλανήτη
- Πτώση τρίχρονου παιδιού από τις κερκίδες του Ποσειδώνιου Κολυμβητηρίου
- New York Times: Οι νέες επενδύσεις σε υδρογονάνθρακες και ο ρόλος της Ελλάδας
- Κατατίθεται σήμερα στη Βουλή ο προϋπολογισμός του 2026 – Προκλήσεις και «αγκάθια»
Απόψε στις 19:45, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων «MEGA Γεγονότα» με τη Ράνια Τζίμα παρουσιάζει τη μεγάλη δημοσκόπηση της Metron Analysis.
- Πώς κρίνει η κοινή γνώμη το έργο της Κυβέρνησης μέχρι σήμερα;
- Ποια είναι η άποψη των πολιτών για την αξιωματική αντιπολίτευση;
- Πόσο ανοιχτοί είναι οι πολίτες στην ιδέα ίδρυσης νέων κομμάτων από τους Αλέξη Τσίπρα και Αντώνη Σαμαρά; Θα τα επέλεγαν;
- Πώς διαμορφώνονται τα ποσοστά των κομμάτων της Βουλής στην πρόθεση και την εκτίμηση ψήφου;
- Πώς αξιολογούν οι πολίτες τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις σε σύγκριση με τις σχέσεις ΗΠΑ -Τουρκίας; Είναι ισχυρότερες ή ασθενέστερες;
Στο στούντιο, ο βασικός σχολιαστής του κεντρικού δελτίου ειδήσεων «MEGA Γεγονότα», Γιάννης Πρετεντέρης, και για την ανάλυση των στοιχείων της δημοσκόπησης, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Metron Analysis, Στράτος Φαναράς.
#MegaGegonota
