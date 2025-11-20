ΟΠΕΚΕΠΕ: Εγκρίθηκε το Action Plan 2 και «απελευθερώνονται οι πληρωμές των αγροτών» – Ασαφές το ακριβές χρονοδιάγραμμα

Εγκρίθηκε από την Κομισιόν το σχέδιο δράσης (Action Plan 2) για την καταβολή των αγροτικών επιδοτήσεων, με το Μαξίμου να πανηγυρίζει λέγοντας ότι οι πληρωμές των αγροτών βρίσκονται στην τελική ευθεία, χωρίς ωστόσο να δίνεται ακριβές χρονοδιάγραμμα.

«Υπολογίζω ότι σε περίπου δέκα ημέρες από σήμερα θα γίνει η πληρωμή της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης, η οποία είναι 70% όπως κάθε χρόνο», είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, προσθέτοντας ότι «στη συνέχεια, με τους αναγκαίους ελέγχους θα πληρωθεί και το 30%, με βάση τις προβλέψεις των Κανονισμών» και πως «αυτές τις μέρες, λίγο μετά την καταβολή της προκαταβολής, θα πληρωθεί και το λεγόμενο Μέτρο 23. Παράλληλα, μέχρι το τέλος του έτους θα έχουν πληρωθεί τα προγράμματα μικρότερης κλίμακας, στα οποία υπήρχαν καθυστερήσεις λόγω των αναταράξεων που υπάρχουν εδώ και μήνες».

Αναφερόμενος στην έγκριση του Action Plan, ο κ. Χατζηδάκης είπε το Open ότι: «Το περιμέναμε και ήταν αυτό το οποίο αμφισβητείτο από πολλές πλευρές. «Θα πάρει δυο μήνες», έγραφαν διάφοροι, «Πώς θα πληρώσετε, αν δεν έχετε πάρει επίσημη έγκριση;». Τώρα πια έχουμε πάρει τη συναίνεση της Επιτροπής σε σχέση με τις αλλαγές που έγιναν, για να αντιμετωπιστούν προβλήματα. Η Κομισιόν μας είχε στείλει επιστολές ότι αν προχωρήσουμε στην καταβολή των ενισχύσεων χωρίς τη δική τους έγκριση, μπορεί να ήμασταν αντιμέτωποι με νέα πρόστιμα ή και με αναστολή στην καταβολή των ενισχύσεων. Είναι, λοιπόν, πολύ σημαντική η εξέλιξη αυτή».

Επιχείρηση αντιστροφής κλίματος με αναφορές σε ανακατανομή πόρων

Στο πλαίσιο της κυβερνητικής επιχείρησης αντιστροφής κλίματος ο κ. Χατζηδάκης επανέλαβε τα περί ανακατονομής των πόρων που θα περισσέψουν, προς όφελος των «έντιμων αγροτών: «Τον καινούργιο χρόνο θα καταβληθεί η λεγόμενη συνδεδεμένη ενίσχυση. Θα πληρωθούν, επίσης, οι αγρότες μας για τα οικολογικά σχήματα. Εκείνο το οποίο, κατά πάσα πιθανότητα, θα συμβεί, είναι ότι επειδή εφαρμόζουμε αυτό το καινούργιο σύστημα, θα περισσέψουν χρήματα, διότι κάποιοι που δήλωναν υπερβολική παραγωγή θα αποδειχθεί από τα τεκμήρια ότι δεν είχαν όντως αυτή την παραγωγή. Τα λεφτά, λοιπόν, που θα περισσέψουν δεν θα γυρίσουν στις Βρυξέλλες. Θα ανακατανεμηθούν εσωτερικά στους έντιμους αγρότες», είπε.

Στο ίδιος μήκος κύματος κινήθηκαν και οι δηλώσεις του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα, στην ΕΡΤ.