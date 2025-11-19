Μια πυρκαγιά κατέστρεψε μια κατοικημένη περιοχή στη νοτιοδυτική πόλη Οΐτα στην Ιαπωνία την Τρίτη, αναγκάζοντας περισσότερους από 170 ανθρώπους να εκκενώσουν την περιοχή και αφήνοντας ένα άτομο αγνοούμενο, σύμφωνα με την αστυνομία και άλλες τοπικές αρχές.

Η πυρκαγιά ξέσπασε σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή βορειοανατολικά του αλιευτικού λιμανιού Σαγκανόσεκι, με αποτέλεσμα να καταστραφούν τουλάχιστον 20 κτίρια, σύμφωνα με τις αρχές. Η φωτιά εξαπλώθηκε επίσης σε δασώδη έκταση κοντά στην περιοχή, όπως διαπίστωσε δημοσιογράφος του Kyodo News.

Η κλήση έκτακτης ανάγκης για την πυρκαγιά στην περιοχή Σαγκανόσεκι έγινε γύρω στις 5:45 μ.μ. Ένας άνδρας 70 ετών αγνοείται, σύμφωνα με τις αρχές. Ακόμα δεν υπάρχει σαφής εικόνα από το πεδίο για το αν θα μπορέσει να τεθεί σύντομα υπό έλεγχο η πυρκαγιά.

<br />

Η Ιαπωνία είχε εκδώσει προειδοποίηση για ισχυρούς ανέμους

Η μετεωρολογική υπηρεσία είχε εκδώσει προειδοποίηση για ισχυρούς ανέμους στα ύδατα της περιοχής το απόγευμα της Τρίτης. Ο Γιουίτσι Κούμπο, ένας 77χρονος κάτοικος, εξέφρασε την έκπληξή του για την έκταση της πυρκαγιάς, λέγοντας: «Δεν πίστευα ότι η φωτιά θα έφτανε στο βουνό που βρίσκεται σε κάποια απόσταση».

Μια γυναίκα 60 ετών που ήρθε να δει την πυρκαγιά μετά την καταφύγιά της σε ένα δημοτικό κέντρο εκκένωσης είπε ότι έφυγε βιαστικά χωρίς σχεδόν κανένα από τα υπάρχοντά της, καθώς η φωτιά «εξαπλώθηκε σε μια στιγμή».

Ένας άνδρας 70 ετών που ζει πολύ κοντά στο σπίτι όπου ξέσπασε η φωτιά είπε: «Η φωτιά εξαπλώθηκε γρήγορα και ξαφνικά. Είμαι πολύ ανήσυχος». Ένας άνδρας 80 ετών είπε επίσης: «Έχω συγγενείς που ζουν εκεί, οπότε ανησύχησα και ήρθα να ρίξω μια ματιά. Ανησυχώ για το πόσο θα εξαπλωθεί η φωτιά».