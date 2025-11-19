Ενας άνθρωπος αγνοείται και άλλοι 175 χρειάστηκε να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους εξαιτίας μεγάλης πυρκαγιάς, η οποία προκάλεσε ζημιές σε τουλάχιστον 170 ακίνητα σε κατοικημένη περιοχή της Ιαπωνίας, ανακοίνωσαν σήμερα Τετάρτη οι τοπικές αρχές.

«Οι φλόγες είναι ψηλές, βάφουν τον ουρανό κόκκινο. Ο άνεμος φυσάει δυνατά»

Σύμφωνα με την ιαπωνική δημόσια ραδιοφωνία και τηλεόραση NHK, πυροσβέστες συνεχίζουν την προσπάθεια να σβήσουν τη φωτιά στην Οιτα, στη νήσο Κιούσου, στο νότιο τμήμα του αρχιπελάγους, καθώς έχει εξαπλωθεί σε πολύ κοντινή δασική έκταση.

Βίντεο τραβηγμένα χθες βράδυ εικονίζουν πυροσβέστες να ρίχνουν νερό με αντλίες σε γιγαντιαίες φλόγες που καταπίνουν σπίτια, καθώς και κόσμο που οδηγείται σε αυτοσχέδιο κέντρο για την εσπευσμένη απομάκρυνση κατοίκων.

«Οι φλόγες είναι ψηλές, βάφουν τον ουρανό κόκκινο. Ο άνεμος φυσάει δυνατά. Δεν πίστευα ποτέ πως θα εξαπλωνόταν τόσο», ανέφερε άνδρας στο NHK.

«Το βουνό καίγεται», ανέφερε άλλος κάτοικος. «Πήρα μαζί μου την άδεια οδήγησης και το τηλέφωνό μου», πρόσθεσε.

Απομάκρυνση κατοίκων

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε αργά το βράδυ χθες Τρίτη, οδηγώντας στην εσπευσμένη απομάκρυνση των ενοίκων 175 σπιτιών, ή περίπου 175 ανθρώπων, σύμφωνα με ανακοίνωση της νομαρχίας.

Τουλάχιστον 170 κτίρια υπέστησαν ζημιές από τις φλόγες.

Ο νομάρχης στην Οιτα επικοινώνησε με τον στρατό και συζήτησε την ενδεχόμενη συνδρομή του, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Ενας άνθρωπος αγνοείται και 300 σπίτια σε τομέα στην Οιτα δεν έχουν ρεύμα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

