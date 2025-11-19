Ιαπωνία: Ενας αγνοούμενος και ζημιές σε τουλάχιστον 170 σπίτια εξαιτίας πυρκαγιάς
Γιγαντιαίες φλόγες που καταπίνουν σπίτια αποτυπώνονται σε βίντεο στην Οιτα της Ιαπωνίας, όπου μαίνεται μεγάλη πυρκαγιά από την οποία έχουν υποστεί ζημιές δεκάδες ακίνητα ενώ αγνοείται ένας άνθρωπος.
- Ο κύβος ερρίφθη: Κοινό αγροτικό μέτωπο των Θεσσαλών και μπλόκο στη Νίκαια
- Αυτή είναι η νέα εταιρεία του ιδρυτή της Amazon - Με όνομα που παραπέμπει στον μυθικό Τιτάνα
- Σουηδία: 18χρονος προετοίμαζε επίθεση στο «όνομα του Ισλαμικού Κράτους» σε φεστιβάλ στη Στοκχόλμη
- Τι αναφέρει το ιατρικό ανακοινωθέν για τον θάνατο του Αλέκου Φλαμπουράρη
Ενας άνθρωπος αγνοείται και άλλοι 175 χρειάστηκε να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους εξαιτίας μεγάλης πυρκαγιάς, η οποία προκάλεσε ζημιές σε τουλάχιστον 170 ακίνητα σε κατοικημένη περιοχή της Ιαπωνίας, ανακοίνωσαν σήμερα Τετάρτη οι τοπικές αρχές.
«Οι φλόγες είναι ψηλές, βάφουν τον ουρανό κόκκινο. Ο άνεμος φυσάει δυνατά»
Σύμφωνα με την ιαπωνική δημόσια ραδιοφωνία και τηλεόραση NHK, πυροσβέστες συνεχίζουν την προσπάθεια να σβήσουν τη φωτιά στην Οιτα, στη νήσο Κιούσου, στο νότιο τμήμα του αρχιπελάγους, καθώς έχει εξαπλωθεί σε πολύ κοντινή δασική έκταση.
Βίντεο τραβηγμένα χθες βράδυ εικονίζουν πυροσβέστες να ρίχνουν νερό με αντλίες σε γιγαντιαίες φλόγες που καταπίνουν σπίτια, καθώς και κόσμο που οδηγείται σε αυτοσχέδιο κέντρο για την εσπευσμένη απομάκρυνση κατοίκων.
«Οι φλόγες είναι ψηλές, βάφουν τον ουρανό κόκκινο. Ο άνεμος φυσάει δυνατά. Δεν πίστευα ποτέ πως θα εξαπλωνόταν τόσο», ανέφερε άνδρας στο NHK.
«Το βουνό καίγεται», ανέφερε άλλος κάτοικος. «Πήρα μαζί μου την άδεια οδήγησης και το τηλέφωνό μου», πρόσθεσε.
Απομάκρυνση κατοίκων
Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε αργά το βράδυ χθες Τρίτη, οδηγώντας στην εσπευσμένη απομάκρυνση των ενοίκων 175 σπιτιών, ή περίπου 175 ανθρώπων, σύμφωνα με ανακοίνωση της νομαρχίας.
Τουλάχιστον 170 κτίρια υπέστησαν ζημιές από τις φλόγες.
Ο νομάρχης στην Οιτα επικοινώνησε με τον στρατό και συζήτησε την ενδεχόμενη συνδρομή του, σύμφωνα με την ανακοίνωση.
Ενας άνθρωπος αγνοείται και 300 σπίτια σε τομέα στην Οιτα δεν έχουν ρεύμα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.
Πηγή: ΑΠΕ
- Ιαπωνία: Ενας αγνοούμενος και ζημιές σε τουλάχιστον 170 σπίτια εξαιτίας πυρκαγιάς
- Το κλίμα σαν οικονομικό όπλο
- Ο Τραμπ αναγόρευσε τη Σαουδική Αραβία «μείζονα σύμμαχο μη μέλος του ΝΑΤΟ»
- Ουκρανία: Τουλάχιστον 32 τραυματίες από την τρίτη συνεχόμενη νυχτερινή ρωσική επιδρομή στο Χάρκοβο
- Γερμανία: Δεκάδες χιλιάδες ευρώ από Μερτς και υπουργούς του για χτένισμα, μακιγιάζ και φωτογράφους
- Συμφωνία ΗΠΑ – Σαουδικής Αραβίας για την πυρηνική ενέργεια και την πώληση F-35
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις