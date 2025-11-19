Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025
Γιώργος Σκούρτης: Μια χαραμάδα στη συνείδηση
Ιστορικό Αρχείο 19 Νοεμβρίου 2025 | 11:37

Γιώργος Σκούρτης: Μια χαραμάδα στη συνείδηση

Θύτες και θύματα

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Πέρα από κοινότοπες και βαρύγδουπες φανφάρες, το «Θέατρο Τέχνης» αποδεικνύει αυτή την εποχή ότι ένας εορτασμός μπορεί να είναι κάτι παραπάνω από «τιμητικές διαλέξεις», μη πολλά προσφέρουσες «συγκεντρώσεις» και «εορταστικούς προλόγους». Αποδεικνύει ότι ένας εορτασμός μπορεί να προσφέρη κάτι συγκεκριμένο και ουσιαστικό στην πνευματική ζωή του τόπου  προσφορά ιδιαίτερα σημαντική, όταν γίνεται στον τομέα του ελληνικού (πέρα για πέρα) θεάτρου, όχι και τόσο ανεπτυγμένου μέχρι σήμερα, όπως όλοι ξέρουμε.

Εδώ και μερικές εβδομάδες, με την έναρξη του εορτασμού των τριάντα χρόνων υπάρξεώς του, το «Θέατρο Τέχνης» παρουσίασε στο ελληνικό κοινό τρία, μέχρι στιγμής, έργα, που έγιναν ευμενέστατα δεκτά από την κριτική και το κοινό «Αντόνιο ή Το μήνυμα» της Λούλας Αναγνωστάκη, «Η βέρα» και «Το τάβλι» του Δημήτρη Κεχαΐδη, και τώρα ετοιμάζεται να ανεβάση ένα ακόμη: τους «Μουσικούς» του Γιώργου Σκούρτη.


«ΤΟ ΒΗΜΑ», 17.3.1972, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Το καινούργιο τούτο έργο παρουσιάζεται σήμερα στο υπόγειο της οδού Σταδίου, με σκηνοθεσία Καρόλου Κουν και με πρωταγωνιστές τον Γιώργο Λαζάνη, τον Βαγγέλη Καζάν και τη Χρύσα Διαβάτη. Σκηνικά και κοστούμια Αναστασίας Αρσένη.

Ο Σκούρτης βρέθηκε στο επίκεντρο του θεατρικού ελληνικού χώρου με τους «Νταντάδες», το πρώτο του έργο, που παίχθηκε προ μερικών ετών από το ίδιο θέατρο, με επιτυχία σημαντική.

Τώρα βρίσκεται στην κρίσιμη καμπή του «δεύτερου έργου», στη στιγμή δηλαδή που θα έχη την ευκαιρία να εδραιώση περισσότερο την παρουσία του στο σοβαρό ελληνικό θέατρο, το θέατρο που έχει για στόχο του την επισήμανση ωρισμένων καίριων προβλημάτων της σύγχρονης ζωής και τον προβληματισμό πάνω σ’ αυτά.


«ΤΟ ΒΗΜΑ», 17.3.1972, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Για το έργο του αυτό ο Σκούρτης μιλά στην παρακάτω συνέντευξη που έδωσε στο «Βήμα».

— Τι είναι οι «Μουσικοί» και ποια η σχέση τους με τα άλλα σου έργα;

Άκουσα κάποτε μια ιστορία. Ήτανε, λέει, ένας λαϊκός τραγουδιστής που σύχναζε στον σταθμό των τραίνων, στα καφενεία και στις μικρές πλατείες των χωριών, ανάμεσα στους πρόσφυγες της Μικρασίας, τότε στα χρόνια της Καταστροφής. Πήγαινε στις διάφορες παρέες, μίλαγε μαζί τους, έπινε, κάπνιζε τα λιγοστά τσιγάρα του κι’ έδινε πληροφορίες. Αλλά κάποια στιγμή άρχιζε να τραγουδά, να χορεύη και να παίζη μουσική. Όμως τα τραγούδια του ήταν τελείως διαφορετικά από τ’ άλλα της εποχής. Πολλές φορές τάφτιαχνε κείνη τη στιγμή. Και μίλαγαν για τους πρόσφυγες, τη Μικρασία, τον πόλεμο, τη φτώχεια τους. Μίλαγαν ακόμη για τους αθώους και τους ενόχους. Προσπαθούσε να δώση λίγο χαρά κι’ απαντοχή στους πρόσφυγες και στους ντόπιους, αλλά συνάμα και κάτι άλλο. Ν’ ανοίξη, με τα τραγούδια του, μια χαραμάδα στη συνείδησή τους. Να τους δείξη τα «σημάδια». Να τους κάνη να δουν τον θύτη και το θύμα.


Κανείς ποτέ δεν έμαθε τι απέγινε. Χάθηκε ξαφνικά. Ούτε τ’ όνομά του δεν έμεινε. Ούτε καν τι όργανο έπαιζε. Κι’ όταν άκουσα την ιστορία, δεν μπόρεσα να καταλάβω αν ήταν αλήθεια ή ψέμματα. Ούτε και μ’ ενδιέφερε. Εμένα μ’ άρεσε η ιστορία και την κράτησα. Τελικά έφτιαξα τους «Μουσικούς». Δεν έχουν καμμιά φανερή σχέση με τη συγκεκριμένη ιστορία, ούτε με τα γεγονότα της Καταστροφής. Αυτοί εδώ οι «Μουσικοί» είναι τρεις. Ο Φλογέρας που παίζει φλογέρα, ο Μπάντσο που παίζει μπάντσο και η Κουτάλια που παίζει δυο κουτάλια. Η σχέση των «Μουσικών» με τους «Νταντάδες» και τη «Θηλεά» που απαγορεύτηκε απ’ τη λογοκρισία είναι πολύπλευρη. Θάπαιρνε πολύ για να την αναλύσω και το βρίσκω περιττό, μια και είμαι σίγουρος πως το κοινό θα καταλάβη και τους «Μουσικούς» και τις σχέσεις του με τ’ άλλα έργα.

— Πιστεύεις στην επιρροή του θεάτρου πάνω στην καθημερινή ζωή; Και ειδικώτερα, εσύ από τι έχεις επηρεαστή;

Το θέατρο έχει τεράστια επιρροή, το πιστεύω. Εδώ μας επηρεάζει τι θα πη ο… γείτονας, πόσο μάλλον το θέατρο, που είναι μαζική εκδήλωση. Βέβαια, η επιρροή αυτή αυξομειώνεται και διαφέρει ανάλογα με την εποχή, τις συγκεκριμένες συνθήκες, καθώς και από τους ανθρώπους που το υπηρετούν. Το «άρτος και θεάματα» δεν είναι τυχαία κουβέντα. Προσωπικά, επηρεάζομαι πρωταρχικά από τη ζωή. Τα γεγονότα, τα καθημερινά «σημάδια» στα άτομα και στην κοινωνία. Όταν άρχισα να γράφω, τόκανα από «ζωική παρόρμηση», δεν είχα καμμιά σχέση με «τα γράμματα και τας τέχνας», δεν ήμουν «διανοούμενος», κι’ ούτε σκοπεύω να γίνω. Άρχισα να γράφω θέατρο τελείως αυθόρμητα. Όμως, από εκείνη τη στιγμή δούλεψα και δουλεύω πολύ. Προσωπικά, τη μόνη επιρροή που βλέπω είναι από δικά μας πράγματα. Οι «Νταντάδες» ήσαν Αριστοφάνης και Καραγκιόζης. Δεν ήσαν στο ελάχιστο Μπέκετ ή Πίντερ. Εξ άλλου, ολόκληρη η σκηνή με τα καπέλλα στον «Γκοντό» υπάρχει σε κωμωδία του Αριστοφάνη. Δεν πιστεύω πως έχουμε να ζηλέψουμε τίποτα στο ξένο θέατρο. Μπορούμε να τους φτάσουμε και να τους ξεπεράσουμε. Αρκεί μόνο να βρούμε τις ρίζες μας, να πατήσουμε στο χώμα μας, να πλουτιστούμε απ’ τον δικό μας λόγο, τη δική μας κίνηση, τον δικό μας ρυθμό, και μετά να εκφραστούμε σαν Έλληνες, εκφράζοντας τον χώρο μας και τα προβλήματά του. Μόνο έτσι έχουμε πιθανότητες να υπάρξουμε σαν δυναμική παρουσία στον παγκόσμιο χώρο.


— Νιώθεις πως μέχρι σήμερα έχεις εκφράσει ό,τι ήθελες;

Αποκλείεται να νιώσω ποτέ κάτι τέτοιο. Αυτό το «εκφράζομαι» σημαίνει εκφράζω τον εαυτό μου εν ροή. Απ’ τη στιγμή που η γύρω μου πραγματικότητα βρίσκεται σ’ αδιάκοπη κίνηση κι’ εξέλιξη, το ίδιο κι’ εγώ, σαν ένα από τα στοιχεία της, εξελίσσομαι συνεχώς. Έτσι, κάθε φορά εκφράζω ένα διαφορετικό εγώ κι’ έναν διάφορο ποιοτικά περίγυρο. Αν ποτέ νιώσω πως «εν τάξει, ό,τι είχα να πω το είπα», τότε πια θάμαι «ξοφλημένος». Γιατί αυτό θα σημαίνει πως είμαι ανίκανος να παρακολουθήσω τα γεγονότα. Αυτός που «στερεύει», αυτός που επαναλαμβάνεται, αυτός που εφησυχάζει, πριν απ’ όλα έχει πάψει να είναι κοινωνικό πρόσωπο με δράση.

— Κάτι άλλο που έχεις πει είναι πως κάνεις πολιτικό θέατρο. Πώς χαρακτηρίζεις το θέατρο που κάνουν άλλοι;

Σαφώς πολιτικό. Όλοι κάνουνε πολιτική, με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο. Σήμερα τα πάντα είναι πολιτική. Είτε το θέλουμε είτε όχι, είτε μας το επιτρέπουνε είτε όχι, είτε το κάνουμε συνειδητά είτε μη συνειδητά, η κάθε μας ενέργεια έχει σήμερα σαφή πολιτικό χαρακτήρα. Αυτά. Και μακάριοι οι απολιτικοί και οι… ουδέτεροι.


— Πιστεύεις πως το κοινό θα καταλάβη και θα δεχτή τους «Μουσικούς»;

Ναι. Οι «Μουσικοί» είναι μια απλή και λαϊκή «κωμωδία δακρύων».

*Συνέντευξη που είχε παραχωρήσει ο Γιώργος Σκούρτης στο δημοσιογράφο Κώστα Πάρλα (1936-2006) και είχε δημοσιευτεί στην εφημερίδα «Το Βήμα» την Παρασκευή 17 Μαρτίου 1972, επί δικατορίας.

Ο γεννημένος στην Αθήνα Γιώργος Σκούρτης έγραψε θεατρικά έργα, διηγήματα, νουβέλες, μυθιστορήματα, σενάρια, καθώς και στίχους τραγουδιών.

Πρωτοεμφανίστηκε στη λογοτεχνία με τη συλλογή διηγημάτων «Το ημερολόγιο του D.S.» το 1966.


Το πρώτο θεατρικό έργο του, «Οι νταντάδες» (1970), υπήρξε σταθμός στη σύγχρονη ελληνική δραματουργία. Αποτέλεσε το πρώτο έργο μιας τριλογίας, της επονομασθείσης από τον Σκούρτη «Τριλογίας των κηλίδων», που συμπληρώνεται από τη «Θηλεά» και τους «Μουσικούς».

Το όνομα του Σκούρτη συνδέθηκε άρρηκτα με το Θέατρο Τέχνης και την ιστορία του.

Ο Γιώργος Σκούρτης απεβίωσε στις 19 Νοεμβρίου 2018, σε ηλικία 78 ετών.

Τέλλος Άγρας: Ο κατασκευαστής ωραίων πραγμάτων
Οξυδερκής και διορατικός 12.11.25

Τέλλος Άγρας: Ne varietur

Ο Τέλλος Άγρας διαβάζεται άνετα, όχι μόνον ως ποιητής μα και ως κριτικός

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
The Return of the King: 23 χρόνια γεμάτα ρεκόρ για τον μοναδικό Λεμπρόν Τζέιμς
NBA 19.11.25

The Return of the King: 23 χρόνια γεμάτα ρεκόρ για τον μοναδικό Λεμπρόν Τζέιμς

Ο μπασκετικός... Άραγκορν, ο άνθρωπος που, από την πρώτη στιγμή που πάτησε το πόδι του στο παρκέ, άπαντες περίμεναν να εκπληρώσει την προφητεία και να γίνει ο Βασιλιάς, εδώ και 23χρόνια κάνει ακριβώς αυτό: αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει άλλος σαν αυτόν.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Βρετανία: Ρωσικό κατασκοπευτικό πλοίο «στα όρια» των υδάτων της – «Είμαστε έτοιμοι», λένε στον Πούτιν
«Επικίνδυνη ενέργεια» 19.11.25

Ρωσικό κατασκοπευτικό πλοίο «στα όρια» των υδάτων της Βρετανίας - «Είμαστε έτοιμοι», λένε στον Πούτιν

Την ανακοίνωση έκανε ο υπουργός Άμυνας της Βρετανίας, Τζον Χίλι που μίλησε για «επικίνδυνη ενέργεια» - Το ρωσικό πλοίο Yantar φαίνεται να βρίσκεται βόρεια της Σκωτίας

Σύνταξη
Πεσκόφ: Δεν υπάρχει κάτι νεότερο περί ειρηνευτικού σχεδίου για την Ουκρανία μετά τη σύνοδο της Αλάσκας
Κόσμος 19.11.25

Πεσκόφ: Δεν υπάρχει κάτι νεότερο περί ειρηνευτικού σχεδίου για την Ουκρανία μετά τη σύνοδο της Αλάσκας

«Δεν έχουμε τίποτα νέο να μοιραστούμε», δήλωσε ο Πεσκόφ, όταν κλήθηκε να σχολιάσει τις πληροφορίες ότι ΗΠΑ και Ρωσία συνεργάζονται κρυφά για να καταρτίσουν σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Σύνταξη
«Τα παιδιά δεν είναι καλά» – Η Gen Z παραμένει στο παιδικό δωμάτιο και ξοδεύει όλο και λιγότερο
Οικονομία 19.11.25

«Τα παιδιά δεν είναι καλά» - Η Gen Z παραμένει στο παιδικό δωμάτιο και ξοδεύει όλο και λιγότερο

«Τα παιδιά δεν είναι καλά», προειδοποιεί κορυφαίος οικονομολόγος, καθώς η άνεργη, απαισιόδοξη Gen Z ζει με τους γονείς της και δημιουργεί μια τρύπα πολλών δισεκατομμυρίων στην οικονομία

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Θεσσαλονίκη: Στους κορυφαίους φθινοπωρινούς προορισμούς στην Ευρώπη, σε αφιέρωμα των Financial Times
«Αυθεντική και πολυεπίπεδη» 19.11.25

Η ελληνική πόλη που οι Financial Times συμπεριλαμβάνουν στους κορυφαίους φθινοπωρινούς προορισμούς στην Ευρώπη

Πολυεπίπεδη και γεμάτη αυθεντικότητα περιγράφεται η Θεσσαλονίκη στο εκτενές αφιέρωμα της βρετανικής εφημερίδας - Από τη θέα στον Θερμαϊκό και τα ιστορικά μνημεία, έως τα μικρά κουρεία και τις γκαλερί

Σύνταξη
Στους δρόμους της Τεχεράνης, οι γυναίκες παίρνουν το τιμόνι — μια σιωπηρή πρόκληση σε ένα σύστημα έμφυλου απαρτχάιντ
«Tabarruj» 19.11.25

Στους δρόμους της Τεχεράνης, οι γυναίκες παίρνουν το τιμόνι — μια σιωπηρή πρόκληση σε ένα σύστημα έμφυλου απαρτχάιντ

Παρά τους περιορισμούς που επιτρέπουν άδειες μόνο σε άνδρες και τις ενστάσεις συντηρητικών κληρικών, γυναίκες οδηγούν όλο και συχνότερα σκούτερ, αλλάζοντας σιωπηλά τους δρόμους της πρωτεύουσας.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το μεγαλύτερο πρόβλημα της Εθνικής ομάδας δεν είναι ο αποκλεισμός από το Μουντιάλ
On Field 19.11.25

Το μεγαλύτερο πρόβλημα της Εθνικής ομάδας δεν είναι ο αποκλεισμός από το Μουντιάλ

Κρυπτόμενοι πίσω από το αδιαμφισβήτητο ταλέντο των διεθνών ουδείς έχει αναλύσει με ψυχραιμία και λεπτομέρειες γιατί η Εθνική δεν θα πάει στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Premier League: Οι μάνατζερ απειλούν με προσφυγή για το νέο salary cap
Ποδόσφαιρο 19.11.25

Premier League: Οι μάνατζερ απειλούν με προσφυγή για το νέο salary cap

Η ψήφιση των νέων οικονομικών κανόνων πλησιάζει, οι κορυφαίες ατζέντηδες προειδοποιούν για νομική μάχη και η Premier League βρίσκεται μπροστά σε μια από τις μεγαλύτερες συγκρούσεις των τελευταίων ετών.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
ΠΑΣΟΚ για Εξεταστική: Φασιστική η συμπεριφορά του Λαζαρίδη – Να τον απομακρύνει ο Μητσοτάκης από εισηγητή της ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 19.11.25

ΠΑΣΟΚ για Εξεταστική: Φασιστική η συμπεριφορά του Λαζαρίδη – Να τον απομακρύνει ο Μητσοτάκης από εισηγητή της ΝΔ

«Αν ο Πρωθυπουργός συνεχίσει να ανέχεται τη φασιστική συμπεριφορά του Μ. Λαζαρίδη, επιβεβαιώνει πως πίσω από αυτές τις πρακτικές είναι ο ίδιος» σημειώνει το ΠΑΣΟΚ που καταγγέλλει ανοίκεια επίθεση σε βάρος του μάρτυρα, Σταύρου Τζεδάκη, αντιπεριφερειάρχη Κρήτης και στελέχους του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
H EE υποχωρεί και χαλαρώνει τους κανόνες για την ΑΙ – Χωρίς συναίνεση η χρήση προσωπικών δεδομένων
Τεχνολογία 19.11.25

H EE υποχωρεί και χαλαρώνει τους κανόνες για την ΑΙ – Χωρίς συναίνεση η χρήση προσωπικών δεδομένων

Η Κομισιόν ετοιμάζει προτάσεις για τη διευκόλυνση των εταιρειών ΑΙ, Οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών κάνουν λόγο για πλήγμα στα ψηφιακά δικαιώματα.

Σύνταξη
Τηλεφωνικές απάτες: Drones επιστράτευε το κύκλωμα για να δει αν υπάρχουν χρυσαφικά – Αποκαλυπτικοί διάλογοι
Κύκλωμα 19.11.25

Drones επιστράτευαν πριν τις τηλεφωνικές απάτες ώστε να δουν αν υπάρχουν χρυσαφικά - Αποκαλυπτικοί διάλογοι

Τεχνολογικά υπάρχει η δυνατότητα ανίχνευσης, λέει ο Νίκος Βασιλάκος από τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος για το κύκλωμα με τις απάτες - Γιατί είναι απίθανο να έχουν ιδιώτες τέτοια drones

Σύνταξη
Οι διαιτητές της 11ης αγωνιστικής της Super League
Ποδόσφαιρο 19.11.25

Οι διαιτητές της 11ης αγωνιστικής της Super League

Ο Γερμανός, Χαρμ Όσμερς, ορίστηκε να σφυρίξει το ΑΕΚ - Άρης, ενώ ο Τάσος Σιδηρόπουλος θα διευθύνει το Ολυμπιακός - Ατρόμητος. - Όλοι οι διαιτητές της 11ης αγωνιστικής της Super League.

Σύνταξη
Η ΕΛ.ΑΣ. εντόπισε 231 κλεμμένα και πλαστογραφημένα οχήματα σε επιχείρηση κατά του οργανωμένου εγκλήματος
Ελλάδα 19.11.25

Η ΕΛ.ΑΣ. εντόπισε 231 κλεμμένα και πλαστογραφημένα οχήματα σε επιχείρηση κατά του οργανωμένου εγκλήματος

Η ΕΛ.ΑΣ. συμμετείχε σε κοινή επιχειρησιακή δράση για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος κατά της ιδιοκτησίας, όπου εντόπισε εκατοντάδες κλεμμένα οχήματα

Σύνταξη
