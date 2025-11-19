newspaper
Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Η απόπειρα αυτοκτονίας του Μαρτίκα και η μαρτυρία της Ανδριώτου – Νέα στοιχεία για το κύκλωμα με τις «μαϊμού» επενδύσεις
Ελλάδα 19 Νοεμβρίου 2025 | 18:05

Η απόπειρα αυτοκτονίας του Μαρτίκα και η μαρτυρία της Ανδριώτου – Νέα στοιχεία για το κύκλωμα με τις «μαϊμού» επενδύσεις

«Το βράδυ μέσα από την κάμερα, βλέπω στα σκοτάδια τον Σπύρο Μαρτίκα με δύο κουτιά χάπια έτοιμος να τα καταπιεί και αρχίζω και ουρλιάζω» λέει Βρισηίδα Ανδριώτου

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ερυθηματώδης λύκος: Συνδέεται με ιό που σχεδόν όλοι «κουβαλάμε»;

Ερυθηματώδης λύκος: Συνδέεται με ιό που σχεδόν όλοι «κουβαλάμε»;

Spotlight

Όλο και περισσότερα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το κύκλωμα με τις «μαϊμού» επενδύσεις στο καζίνο.

Ένα από τα θύματα, όπως ο ίδιος έχει καταγγείλει, και ο γνωστός επιχειρηματίας Σπύρος Μαρτίκας και η τότε σύντροφός του Βρισηίδα Ανδριώτου.

Η μαρτυρία της Βρισηίδας Ανδριώτου

Για την πρώτη της επαφή με τα μέλη της συμμορίας, η Βρισηίδα Ανδριώτου λέει:

«Η χειρότερη εμπειρία της ζωής μου άρχισε όταν δεχθήκαμε να παρευρεθούμε καλεσμένοι του υπαρχηγού στο ξενοδοχείο του καζίνο Λουτρακίου για ένα Σαββατοκύριακο. Μόλις φτάσαμε στη ρεσεψιόν του ξενοδοχείου και αναφέραμε το όνομα του αρχηγού, δεχθήκαμε μία άψογη εξυπηρέτηση και μας προσέφεραν ένα μεγάλο δωμάτιο του ξενοδοχείου. Στη σουίτα του αρχηγού, η οποία ήταν και η καλύτερη του ξενοδοχείου, όπως μας ανέφεραν, η υποδοχή ήταν εγκάρδια. Δεν θα ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου τον τεράστιο όγκο χρήματος, μας είπαν 5 εκατομμύρια ευρώ, πάνω σε ένα μεγάλο τραπέζι, επιδεικτικά απλωμένο μπροστά μας, μαζί με ένα τεράστιο πουγκί με 1.500 χρυσές λίρες. Κοιταζόμασταν και νιώσαμε άβολα. Μας καθησύχασαν. Καθίσαμε στον καναπέ και μετά από λίγα λεπτά έβγαλε ο υπαρχηγός από ένα σακίδιο γύρω στις 700.000 € όπως είπε και τα έδωσε στον αρχηγό. Ανέφερε μάλιστα επίμονα ότι αυτά τα λεφτά ήταν του δικηγόρου του».

Όπως λέει η ίδια:

«Γνωρίσαμε και τη σύντροφο του αρχηγού. Μία ξανθιά εντυπωσιακή γυναίκα τρομερά φιλική, έξυπνη, που εκδήλωνε έντονα τη συμπάθεια και τον θαυμασμό της ιδιαίτερα στο πρόσωπό μου. Τα τραπέζια εκείνο το Σαββατοκύριακο ήταν άκρως πολυτελή και πανάκριβα. Ο αρχηγός με τεράστια άνεση παράγγελνε τα καλύτερα και δεν είδα ποτέ κάποιον να πληρώνει. Ο Σπύρος Μαρτίκας επέμενε να δώσει κάτι για το τραπέζι και δεν του επέτρεψαν ποτέ να πληρώσει το παραμικρό. Μετά από όλο αυτό το Σαββατοκύριακο συζητάγαμε συνέχεια για την πλύση εγκεφάλου που δεχθήκαμε για αυτήν την επένδυση. Ο Σπύρος δεχόταν συνέχεια τηλεφωνήματα τόσο από τον υπαρχηγό όσο και από τον αρχηγό, που τον παρακινούσαν να επενδύσει».

Για την πρώτη φορά που έδωσαν χρήματα

«Σκεφτήκαμε να δοκιμάσουμε με δικά μου λεφτά. Είχα 43.000€ και ο Σπύρος συμπλήρωσε 7.000€, που μου χρώσταγε. Πήγαμε στο ξενοδοχείο στη σουίτα. Ήταν ήδη εκεί ο υπαρχηγός, που φαινόταν λες και μας περίμενε, για να βγάλει πάλι από το σακίδιό του 500.000€, να τα επενδύσει. Χρήματα που όπως ανέφερε ήταν και του δικηγόρου του. Πάλι υπήρχαν χρήματα απλωμένα στο τραπέζι της σουίτας. Στις 14:00 το μεσημέρι ο Σπύρος που ήταν στην πισίνα μαζί μου, δέχτηκε τηλεφώνημα από τον αρχηγό να ανέβει στην σουίτα του, προφανώς για να γίνει η πληρωμή. Μαζί του ανέβηκε και ο υπαρχηγός. Φύγαμε από το καζίνο και είχα στα χέρια μου 55.000 €. Ο Σπύρος μου είπε ότι ο υπαρχηγός έφυγε με 550.000 € και όλο αυτό συνέβη μπροστά στα μάτια του».

«Την επόμενη εβδομάδα ο Σπύρος «έσπασε» τα συμβόλαιά του στην ασφαλιστική που μάζευε τόσα χρόνια και μαζί με τα δικά μου χρήματα και την συγκατάθεσή μου, για άλλη μία φορά πήγαμε Παρασκευή στο ξενοδοχείο του καζίνο Λουτρακίου. Καταλάβαινα ότι ο αρχηγός δεν ήθελε με τίποτα να βρίσκομαι στις συνδιαλλαγές αυτές, γιατί είναι αντρικές υποθέσεις και ότι οι γυναίκες πρέπει να περνάνε ωραίες στιγμές στους χώρους του ξενοδοχείου. Η σύντροφος του αρχηγού ήταν συνέχεια μαζί μου, κάνοντάς μου παρέα και με απομόνωνε από κάθε είδους συναλλαγή», συμπληρώνει.

Για την απόπειρα αυτοκτονίας του Σπύρου Μαρτίκα λέει:

«Ιούλιο, δέχομαι τηλεφώνημα από τον Σπύρο γύρω στις 05:30 το πρωί. Τον ακούω όπως δεν τον έχω ακούσει ποτέ στη ζωή μου. Τρομαγμένο σε πανικό γιατί του επιτέθηκαν με όπλα δύο τύποι και να μου περιγράφει την ιστορία έτσι όπως έγινε. Ότι πληρώθηκε με πλάκες χρυσού από το ξενοδοχείο του Λουτρακίου την Παρασκευή, ότι ο υπαρχηγός ήταν συνέχεια μαζί του, ότι πέρασε και τον πήρε από το φαρμακείο του ξημερώματα Δευτέρας συγκεκριμένη ώρα, ότι κοντοστάθηκε με το αυτοκίνητο που εκείνος οδηγούσε, σε ένα σκοτεινό σημείο χωρίς λόγο, λίγα μέτρα πιο κάτω με τον υπαρχηγό που δεν τον άγγιξαν, ενώ ο Σπύρος Μαρτίκας ήταν μέσα στα αίματα, από τα χτυπήματα από τα όπλα. Θα τον πήγαινε ο υπαρχηγός σε ενεχυροδανειστή για να εξαργυρωθεί όλο το χρυσό που του είχαν δώσει».

«Το βράδυ μέσα από την κάμερα, βλέπω στα σκοτάδια τον Σπύρο Μαρτίκα με δύο κουτιά χάπια έτοιμος να τα καταπιεί και αρχίζω και ουρλιάζω από το ηχείο της κάμερας. Ειδοποίησα την αδερφή του για να μην ζήσουμε ακόμα χειρότερα γεγονότα. Απόγνωση και απελπισία ξαφνικά σε όλη μας τη ζωή. Πανικός και τρόμος. Τα παράτησα όλα, πήρα το πρώτο αεροπλάνο και γύρισα αμέσως από τη Μυτιλήνη. Πήρα τηλέφωνο έντρομη τον υπαρχηγό, μέσα σε πανικό, να του ουρλιάζω σε απόγνωση για ό,τι μας έκανε. Δεν θα ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου την απάθεια, την ψυχρότητα, την περιφρόνηση, την απαξίωση. Κατάλαβα έναν άνθρωπο χωρίς συνείδηση, χωρίς συναίσθημα. Δεν ένιωθε το παραμικρό. Ένας κοινός, αδίστακτος, ψυχρός εγκληματίας που μόλις κατάφερε και πέτυχε τον στόχο του».

Η απόπειρα αυτοκτονίας του Σπύρου Μαρτίκα

Ο ίδιος ο επιχειρηματίας έχει αναφέρει στις Αρχές:

«Η απόγνωσή μου τεράστια. Είμαι στον καναπέ και δεν ξέρω τι να κάνω! ‘Έχω καταστραφεί έτσι απλά, από έναν αλήτη που μου το παίζει φίλος τόσα χρόνια!’ ‘Οι κόποι μου μιας ζωής ολόκληρης!’ ‘Είμαι ο μεγαλύτερος ηλίθιος που υπάρχει!’. Έπεσα θύμα και με κορόιδεψε ένας άνθρωπος που υποτίθεται θα βοηθούσε να ξεπληρώσω τα χρέη μου. Ένας άνθρωπος που 3,5 χρόνια στεκόταν δίπλα μου για να με παρασύρει στο πιο βρόμικο σχέδιο, στην πιο αρρωστημένη σατανική απάτη που μπορεί να σκηνοθετήσει κάποιος. Τέτοια απόγνωση δεν έχω νιώσει ξανά στη ζωή μου!».

«Έχω πάρει τα πιο σκληρά φάρμακα από το φαρμακείο μου. Φάρμακα που από δέκα χάπια να πάρεις από το κάθε κουτί, σε στέλνουν με ανακοπή χωρίς να καταλάβεις. Πέφτεις σε κώμα και τελειώνεις. Χωρίς γυρισμό! Μόνος μου στο σπίτι, μέσα σε πανικό και απόγνωση, με τα κουτιά των φαρμάκων στα χέρια μου έτοιμος να δώσω τέλος στη ζωή μου. Η Βρισηίδα το έχει καταλάβει, ότι η κατάστασή μου ήταν σε αυτό το σημείο. Έμπαινε στην κάμερα του σπιτιού μας από το κινητό της όλη μέρα! Κάμερα που είχε τοποθετήσει η ίδια για να βλέπει το σκυλάκι που έχουμε. Αρχίζει να ουρλιάζει από την κάμερα και σε λίγα λεπτά ήταν η αδερφή μου κάτω, να πάρει τα χάπια από τα χέρια μου. Η αδερφή μου μένει ακριβώς στο από πάνω διαμέρισμα. Η Βρισηίδα την επόμενη μέρα ήταν κοντά μου. Το ότι ήθελα να βάλω τέλος στη ζωή μου δεν σταμάτησα να το νιώθω για πολλούς μήνες».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
ΔΕΗ: Με επενδύσεις 10,1 δισ. ευρώ φέρνει ανάπτυξη στη ΝΑ Ευρώπη το 2026-2028

ΔΕΗ: Με επενδύσεις 10,1 δισ. ευρώ φέρνει ανάπτυξη στη ΝΑ Ευρώπη το 2026-2028

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ερυθηματώδης λύκος: Συνδέεται με ιό που σχεδόν όλοι «κουβαλάμε»;

Ερυθηματώδης λύκος: Συνδέεται με ιό που σχεδόν όλοι «κουβαλάμε»;

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Τηλεπικοινωνίες
Γιώργος Στάσσης: Πολύ σύντομα η ΔΕΗ εισέρχεται στην σταθερή τηλεφωνία

Γιώργος Στάσσης: Πολύ σύντομα η ΔΕΗ εισέρχεται στην σταθερή τηλεφωνία

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Γυναικοκτονία Κυριακής Γρίβα: Ελεύθερος και ο φρουρός του αστυνομικού τμήματος Αγίων Αναργύρων
Τρίτος κατά σειρά 19.11.25

Γυναικοκτονία Κυριακής Γρίβα: Ελεύθερος και ο φρουρός του αστυνομικού τμήματος Αγίων Αναργύρων

Ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι δεν αντιλήφθηκε τον δράστη παρά μόνο όταν άκουσε τις φωνές της 28χρονης Κυριακής Γρίβα και τότε βγήκε αμέσως από το αστυνομικό κουβούκλιο

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
«Δεν πρόκειται για νέα κυκλώματα» – Διευκρινίσεις του ΕΟΠΥΥ για την «απάτη των 12 εκατομμυρίων ευρώ»
Παράνομες συνταγογραφήσεις 19.11.25

«Δεν πρόκειται για νέα κυκλώματα» – Διευκρινίσεις του ΕΟΠΥΥ για την «απάτη των 12 εκατομμυρίων ευρώ»

Όπως έγινε γνωστό, αναμένονται νέοι έλεγχοι σε 10 ιατρούς και 80 φαρμακεία, στο πλαίσιο τριών δικογραφιών της Οικονομικής Αστυνομίας, για τις οποίες ο ΕΟΠΥΥ έχει ήδη λάβει γνώση.

Σύνταξη
Κομοτηνή: Σύλληψη αλλοδαπού καταζητούμενου για δυστύχημα με δύο νεκρούς στη Ροδόπη
Πού τον εντόπισαν 19.11.25

Σύλληψη αλλοδαπού καταζητούμενου για το δυστύχημα με τους δύο νεκρούς στη Ροδόπη

Το δυστύχημα συνέβη, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο συλληφθείς που εντοπίστηκε στην Κομοτηνή, εξετράπη της πορείας του και ανετράπη σε χαράδρα σε δασική περιοχή της Ροδόπης

Σύνταξη
Τηλεφωνικές απάτες: Drones επιστράτευε το κύκλωμα για να δει αν υπάρχουν χρυσαφικά – Αποκαλυπτικοί διάλογοι
Κύκλωμα 19.11.25

Drones επιστράτευαν πριν τις τηλεφωνικές απάτες ώστε να δουν αν υπάρχουν χρυσαφικά - Αποκαλυπτικοί διάλογοι

Τεχνολογικά υπάρχει η δυνατότητα ανίχνευσης, λέει ο Νίκος Βασιλάκος από τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος για το κύκλωμα με τις απάτες - Γιατί είναι απίθανο να έχουν ιδιώτες τέτοια drones

Σύνταξη
Η ΕΛ.ΑΣ. εντόπισε 231 κλεμμένα και πλαστογραφημένα οχήματα σε επιχείρηση κατά του οργανωμένου εγκλήματος
Η ανακοίνωση 19.11.25

Η ΕΛ.ΑΣ. εντόπισε 231 κλεμμένα και πλαστογραφημένα οχήματα σε επιχείρηση κατά του οργανωμένου εγκλήματος

Η ΕΛ.ΑΣ. συμμετείχε σε κοινή επιχειρησιακή δράση για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος κατά της ιδιοκτησίας, όπου εντόπισε εκατοντάδες κλεμμένα οχήματα

Σύνταξη
Τηλεφωνικές απάτες: Ελεύθερη με όρους η 37χρονη αθλήτρια που φέρεται να εμπλέκεται στο κύκλωμα
Μετά την απολογία της 19.11.25

Ελεύθερη με όρους η 37χρονη αθλήτρια που φέρεται να εμπλέκεται στο κύκλωμα με τις τηλεφωνικές απάτες

Η κατηγορούμενη για την εμπλοκή της στο κύκλωμα με τις τηλεφωνικές απάτες φέρεται να είχε βοηθητικό ρόλο, συνδράμοντας τον αδελφό τη στον οποίο αποδίδεται ρόλος «εισπράκτορα»

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Άγνωστος Στρατιώτης: Η απαγόρευση των συναθροίσεων παραβιάζει το Σύνταγμα, καταγγέλλει η ΕΕΔΑ
Ηχηρή τοποθέτηση 19.11.25

ΕΕΔΑ: Η απαγόρευση των συναθροίσεων στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη παραβιάζει το Σύνταγμα

Ανακοίνωση κόλαφος για την κυβέρνηση - Η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου ζητά να αναθεωρηθεί άμεσα η ρύθμιση για την απαγόρευση διαδηλώσεων

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Γερμανία: Και «βραχιολάκια» για τους δράστες ενδοοικογενειακής βίας – Αυξάνονται οι ποινές
Κόσμος 19.11.25

Και «βραχιολάκια» για τους δράστες ενδοοικογενειακής βίας στη Γερμανία - Αυξάνονται οι ποινές

«Βασικός μας στόχος είναι να προστατεύσουμε καλύτερα τις γυναίκες, ειδικά από την ενδοοικογενειακή βία, δήλωσε η υπουργός Δικαιοσύνης της Γερμανίας Στέφανι Χούμπιγκ

Σύνταξη
Παίκτης της Μπενφίκα καταδικάστηκε για παράνομη διακίνηση ερωτικού βίντεο με ανηλίκους
Ποδόσφαιρο 19.11.25

Παίκτης της Μπενφίκα καταδικάστηκε για παράνομη διακίνηση ερωτικού βίντεο με ανηλίκους

Ο εξτρέμ της Μπενφίκα, Αντρέας Σέλντερουπ, παραδέχθηκε την ενοχή του και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 14 ημερών με αναστολή. Το βίντεο ήταν διάρκειας 27 δευτερολέπτων

Σύνταξη
Τι Τζέι Σορτς: Τι αποκάλυψε για τη συζήτηση που είχε με τον Αταμάν
Euroleague 19.11.25

Τι Τζέι Σορτς: Τι αποκάλυψε για τη συζήτηση που είχε με τον Αταμάν

Ο Τι Τζέι Σορτς μίλησε με αφορμή το παιχνίδι με την Dubai BC (20/11, 21:15), τοποθετήθηκε και για το τί ειπώθηκε ανάμεσα σε εκείνον και τον Εργκίν Αταμάν και στα τελευταία ματς θυμίζει τον... περσινό καλό εαυτό του.

Σύνταξη
Λάζαρος Κυρίζογλου: «Η ενότητα της Αυτοδιοίκησης είναι αδιαπραγμάτευτη»
Κατανομή πόρων 19.11.25

Λάζαρος Κυρίζογλου: «Η ενότητα της Αυτοδιοίκησης είναι αδιαπραγμάτευτη»

Στο έκτακτο διοικητικό συμβούλιο της ΚΕΔΕ για τον τρόπο κατανομής της επιπλέον έκτακτης χρηματοδότησης, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ στάθηκε εμφατικά στην ανάγκη της ενότητας για την Αυτοδιοίκηση.

Σύνταξη
Γιώργος Χατζημάρκος: «Οι Περιφέρειες είναι θεματοφύλακες της κοινωνικής συνοχής»
Περιφερειακή διακυβέρνηση 19.11.25

Γιώργος Χατζημάρκος: «Οι Περιφέρειες είναι θεματοφύλακες της κοινωνικής συνοχής»

Ο Πρόεδρος της ΕΝΠΕ ανέδειξε τις Περιφέρειες όχι ως διαχειριστικό φορέα, αλλά ως θεσμικό πυλώνα της κοινωνικής αλληλεγγύης και της ευρωπαϊκής συνέχειας.

Σύνταξη
Πως ο Βαλέρι ενίσχυσε το VAR
Ποδόσφαιρο 19.11.25

Πως ο Βαλέρι ενίσχυσε το VAR

Ο Ιταλός υπεύθυνος Πάολο Βαλέρι αποφάσισε να αλλάξει τακτική στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής. Οι παράγοντες της ΚΕΔ συζήτησαν το πρόβλημα στο έλεγχο των φάσεων και αναζήτησαν λύσεις

Βάιος Μπαλάφας
Γυναικοκτονία Κυριακής Γρίβα: Ελεύθερος και ο φρουρός του αστυνομικού τμήματος Αγίων Αναργύρων
Τρίτος κατά σειρά 19.11.25

Γυναικοκτονία Κυριακής Γρίβα: Ελεύθερος και ο φρουρός του αστυνομικού τμήματος Αγίων Αναργύρων

Ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι δεν αντιλήφθηκε τον δράστη παρά μόνο όταν άκουσε τις φωνές της 28χρονης Κυριακής Γρίβα και τότε βγήκε αμέσως από το αστυνομικό κουβούκλιο

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Η εντυπωσιακή άνοδος των Ντιτρόιτ Πίστονς: Πώς από τον «πάτο» του NBA βρέθηκαν στην κορυφή της Ανατολής (pics, vids)
Μπάσκετ 19.11.25

Η εντυπωσιακή άνοδος των Ντιτρόιτ Πίστονς: Πώς από τον «πάτο» του NBA βρέθηκαν στην κορυφή της Ανατολής (pics, vids)

Οι Ντιτρόιτ Πίστονς είναι η πιο «καυτή» ομάδα στο NBA, και με σερί 11 νικών βρίσκονται στην κορυφή της Ανατολής, 1,5 χρόνο μετά την καταστροφική τους σεζόν.

Σύνταξη
Πόλεμος στην Ουκρανία: Σφοδρή ρωσική επίθεση στο δυτικό τμήμα της χώρας – Τουλάχιστον 20 νεκροί και 60 τραυματίες
Βομβαρδισμοί 19.11.25

Σφοδρή ρωσική επίθεση στο δυτικό τμήμα της Ουκρανίας - Τουλάχιστον 20 νεκροί και 60 τραυματίες

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε την ώρα που ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι βρίσκεται στην Τουρκία σε μια προσπάθεια «αναβίωσης» των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων, οι οποίες βρίσκονται σε αδιέξοδο, με τη Ρωσία

Σύνταξη
Ουκρανία: Αποπέμφθηκαν οι υπουργοί Ενέργειας και Δικαιοσύνης για το σκάνδαλο διαφθοράς
Ύψους 100 εκατ. 19.11.25

Αποπέμφθηκαν οι υπουργοί Ενέργειας και Δικαιοσύνης της Ουκρανίας για το σκάνδαλο διαφθοράς

Η έρευνα για το σκάνδαλο διαφθοράς ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων που σχετίζεται με τον έλεγχο των συμβάσεων της κρατικής εταιρείας πυρηνικής ενέργειας, έχει προκαλέσει δημόσια οργή κατά της ουκρανικής ηγεσίας

Σύνταξη
Αντίο στο Πεντάστερο ξενοδοχείο κάτω από τον Πύργο της Πίζας για τον Γκατούζο
Ποδόσφαιρο 19.11.25

Αντίο στο Πεντάστερο ξενοδοχείο κάτω από τον Πύργο της Πίζας για τον Γκατούζο

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Ιταλίας αποεπενδύει από το ιστορικό project του Palazzo dei Trovatelli, εισπράττοντας σχεδόν 1 εκατ. ευρώ, την ώρα που προετοιμάζεται για τη μάχη της πρόκρισης.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ποιος είναι ο Fancy James που κυκλοφορεί συνέχεια δίπλα στην Κίμπερλι Γκίλφοϊλ;
Δίδυμο 19.11.25

Ποιος είναι ο Fancy James που κυκλοφορεί συνέχεια δίπλα στην Κίμπερλι Γκίλφοϊλ;

Η νέα πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ δεν πάει πουθενά χωρίς τον προσωπικό της στιλίστα, Fancy James. «Η Αθήνα έχει μεγαλοπρέπεια, είναι φανταστική» σχολιάζει ο ίδιος στο ίνσταγκραμ ενθουσιασμένος.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ανάμεσα στους υποψηφίους για την προεδρία του Eurogroup ο Κυριάκος Πιερρακάκης
Οι άλλοι υποψήφιοι 19.11.25

Ανάμεσα στους υποψηφίους για την προεδρία του Eurogroup ο Κυριάκος Πιερρακάκης

Σύμφωνα με διεθνή μέσα η πόρτα για την προεδρία του Eurogroup άνοιξε στον Έλληνα υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη μετά την ανακοίνωση της παραίτησης του Πασκάλ Ντόναχιου

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Τουρκία: Προϊόν απεντόμωσης η πιθανότερη αιτία της δηλητηρίασης οικογένειας τουριστών – Η ουσία AlP
Στην Κωνσταντινούπολη 19.11.25

Προϊόν απεντόμωσης η πιθανότερη αιτία της δηλητηρίασης οικογένειας τουριστών στην Τουρκία - Η ουσία AlP

Τα δύο εντομοκτόνα που περιέχουν φωσφίδιο αλουμινίου (AlP) κυκλοφορούν ελεύθερα στην αγορά στην Τουρκία - Η ακριβής αιτία θανάτου θα προσδιοριστεί με το επίσημο ιατροδικαστικό πόρισμα

Σύνταξη
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο