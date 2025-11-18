Αποκαλυπτικοί διάλογοι των μελών της «συμμορίας των καζίνο» – Αρνούνται τις κατηγορίες οι συλληφθέντες

Ο ένας μετά τον άλλον, οι 5 κατηγορούμενοι για την εγκληματική οργάνωση που έταζε επενδύσεις, υποσχόταν σίγουρα κέρδη και παγίδευε οικονομικά ευκατάστατους πολίτες, άρχισαν από νωρίς το πρωί της Τρίτης να απολογούνται ενώπιον ανακριτή στα δικαστήρια Κορίνθου.

Όλοι αρνούνται τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας πως τα όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες μέρες δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Οι απολογίες

Πρώτος απολογήθηκε ο φερόμενος ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης. Ανέφερε πως εδώ και χρόνια ήταν εθισμένος στον τζόγο και υποστήριξε πως όσοι κατά καιρούς του έδωσαν χρήματα για να ποντάρει, το έκαναν επειδή αποφάσισαν να ρισκάρουν.

Ο ίδιος αρνείται πως τους παγίδεψε.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο απότακτος αστυνομικός, που φέρεται ως ο αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης, είχε συναντήσεις με υποψήφια θύματα πολλές φορές μέσα στο Καζίνο Λουτρακίου, τις οποίες φέρεται να κανόνιζε ο υπαρχηγός του.

Καταγγελίες

Όλα αυτά, την ώρα που οι καταγγελίες στο Live News για την δράση μελών της εγκληματικής οργάνωσης, μέρα με τη μέρα πληθαίνουν.

«Έχασα τις λίρες». Όπως λέει θύμα, στη δική του περίπτωση το 2014, ρόλο κλειδί είχε ακόμα ένα άτομο, που ακόμα δεν έχει συλληφθεί.

Ο Σπύρος Μαρτίκας καταγγέλλει πως ο ίδιος και η τότε σύντροφός του έχασαν τις οικονομίες μίας ζωής. Όπως καταγγέλλει, σε ένα από τα ραντεβού με μέλη της σπείρας στο Καζίνο Λουτρακίου, ήταν μαζί του και η Βρισηίδα Ανδριώτου. Οι δυο τους φέρονται να έχασαν συνολικά 720.000 ευρώ.

«Πείστηκε και τους κατέβαλε, από τον Μάιο έως τον Ιούνιο του 2024 το χρηματικό ποσό, συνολικά, των 720.000,00 ευρώ για να το ‘επενδύσουν’ με τον ίδιο τρόπο για λογαριασμό του. Ακολούθως, για να διατηρήσουν την πλάνη του, του επέστρεψαν σταδιακά, το ποσό των 110.000,00 ευρώ σε μετρητά καθώς και μέσω εκποίησης πλάκας χρυσού και διαμαντιών σε δύο συγκεκριμένα καταστήματα αγοραπωλησίας χρυσού και πολύτιμων λίθων που οι ίδιοι του υπέδειξαν», λένε από την Αστυνομία.

Ο Σπύρος Μαρτίκας ανέφερε πως έφτασε σε οριακό σημείο όταν συνειδητοποίησε την αλήθεια και κατάφερε να σταθεί όρθιος με τη βοήθεια της αδερφής του και της Βρισηίδας Ανδριώτου.

Όταν ο ίδιος άρχισε να πιέζει για να πάρει πίσω τα χρήματά του, έπεσε όπως λέει, θύμα μίας σκηνοθετημένης ληστείας.

Άτομα που, όπως λένε, πίστεψαν και πείστηκαν πως θα βγάλουν χρήματα, αν έκαναν τα όσα τους έλεγαν οι κατηγορούμενοι, σήμερα κάνουν τον απολογισμό της οικονομικής καταστροφής τους.

Οι συνομιλίες που έχουν αποκωδικοποιηθεί είναι ενδεικτικές:

«Αλέξανδρε πες μου την αλήθεια σε παρακαλώ. Αν την Δευτέρα δεν πάρω λεφτά εξαφανίζομαι σαν τον κλέφτη από την πόλη που μένω και μάλιστα τις τελευταίες υπέγραψα επιταγή… Σε παρακαλώ ως εδώ. Δεν αντέχω άλλο… Το μεσημέρι βαρούσα το κεφάλι μου στον τοίχο… Σε εκλιπαρώ βοήθησέ με αν με συμπάθησες έστω και λίγο», λέει θύμα προς τον φερόμενο ως αρχηγό.

Κάποιοι εκλιπαρούσαν τον αρχηγό και τα υπόλοιπα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης για να πάρουν πίσω τα χρήματά τους, αλλά οι προσπάθειές τους έπεφταν στο κενό.

– Θύμα: Πάντως έχοντας χάσει 400.000 ευρώ και να μου βάζεις και χοντρό χέρι γιατί πιέζω είναι αδιανόητο. Εγώ τέτοιο χέρι δεν σου έβαλα ποτέ, ούτε απείλησα παρόλο που καταστράφηκα. Οκ, να είσαι καλά.

– Αρχηγός: Ρε κατάλαβα ότι είσαι φίλος μου, κατάλαβα τους μιλάω ελεύθερα, δεν σου είπα ποτέ ότι μου βάζεις χέρι, άσε με να λειτουργήσω λίγες ημέρες για να έχω αποτέλεσμα, είμαι δίπλα σου, ο μόνος που σου μιλάει είμαι και το ξέρεις, θα τα φτιάξω όλα.

Όπως προκύπτει, ο αρχηγός άλλες φορές έδινε υποσχέσεις που δεν τηρούσε και άλλες απέφευγε τα θύματά του.

«Δουλευόμαστε; Από το μεσημέρι σε παίρνω τηλέφωνο και μου λες θα σε πάρω σε λίγο. Θα σε πάρω σε δυο λεπτά μου είπες στο προηγούμενο τηλέφωνο που σου έκανα».

Εγκλωβισμένοι σε ένα αδιέξοδο, κατεστραμμένοι οικονομικά και φοβισμένοι για μία σειρά από υποχρεώσεις που συνέχιζαν να τρέχουν:

– Θύμα: Τι γίνεται;

– Αρχηγός: Περιμένω να μου πούνε ότι σου κάνανε μία μεταφορά 5.000. Όταν σου μπαίνουν λεφτά, σε ειδοποιούν στο κινητό.

– Θύμα: Όχι, εμένα δεν με ενημερώνει.

– Αρχηγός: Καλά θα με πάρουν αυτοί, απλώς όταν με πάρουν θα σε πάρω να πας να δεις.

– Θύμα: Δεν έχω τίποτα, αλλά όπως και να έχει θα με πάρεις τηλέφωνο και θα κοιτάξω στο κομπιούτερ, μπορώ και στο τηλέφωνο.

Αυτοί οι διάλογοι, μαζί με μια σειρά από εικόνες και στοιχεία της αστυνομικής έρευνας βρίσκονται ήδη στα χέρια της Δικαιοσύνης, με τις καταγγελίες να συνεχίζονται και να προκαλούν αίσθηση.

Νέοι διάλογοι του κυκλώματος

Σε άλλους διαλόγους, καταγράφονται ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος, με τον φερόμενο ως υπαρχηγό:

– Υπαρχηγός: Λοιπόν, εγώ θα πάω να πάρω τώρα αυτόν. Και μετά θα με πάρεις τηλέφωνο, θα σε έχω ανοιχτή ακρόαση.

– Αρχηγός: Είμαι με έναν άνθρωπο, θα μου πεις εσύ.

– Υπαρχηγός: Ναι, δεν είμαι μόνος μου θα πω. Θα μου πεις: Γιατί δεν ήρθες ρε συ; Θα σου πω: Δεν είμαι μόνος μου. Θα μου πεις: Τι είναι; Φίλος σου; Ναι είναι ξηγημένος, είναι ωραίος τύπος, θα πω. Πες: Ανέβα βρε, δεν έγινε τίποτα. Εδώ είμαστε αρχηγοί κάνουμε ό,τι θέλουμε.

– Αρχηγός: Ρε δεν πειράζει έλα πάνω τώρα, θα σου πω. Κλεμμένα τα έχουμε τα λεφτά;

– Υπαρχηγός: Εντάξει.

– Αρχηγός: Έγινε ρε.

Όταν πλέον ο υπαρχηγός έχει φτάσει με το νέο θύμα στο Λουτράκι:

– Υπαρχηγός: Έλα αδερφέ μου

– Αρχηγός: Καλά γιατί δεν ήρθες; Μου έστειλες τον (…) με τα λεφτά και δεν ήρθες;

– Υπαρχηγός: Δεν είμαι μόνος μου, είμαι με παρέα. Είμαι με το παλικάρι που σου είπα για την δουλειά.

– Αρχηγός: Και τι θα μας φάει το παλικάρι; Θα μας πάρει τα λεφτά δηλαδή; Έλα πάνω, γιατί έχω τα ταμεία, να σε δω λίγο και να πάμε να φάμε μετά.

– Υπαρχηγός: Οκ να έρθουμε πάνω δηλαδή;

– Αρχηγός: Πάρε και το παλικάρι δεν πειράζει.

– Υπαρχηγός: Σε ποια σουίτα να έρθουμε;

– Αρχηγός: Στην 370 ρε φίλε, εκεί που κάνω τα ταμεία.

«Για χρόνια (ο υπαρχηγός) ήταν γκρουπιέρης, ινσπέκτορας στο καζίνο Λουτρακίου. Για πολλά χρόνια δούλευε. Ήταν dealer inspector. Ήταν υπεύθυνος σε τραπέζια. Δηλαδή ήλεγχε τους dealer στα τραπέζια που είχε. Δεν ήταν κάτι σοβαρό, αλλά εργαζόταν στο καζίνο Λουτρακίου. Μία δεκαετία τουλάχιστον. Ήμασταν συνάδελφοι. Εγώ μόλις τον είδα εκεί λέω πώς τα κατάφερε και έκανε αυτό το πράγμα. Δεν έδειχνε τέτοια σημάδια. Δεν τον ήξερα και καλά, εντάξει. Μιλάγαμε εκεί. Παρέα έξω δεν κάναμε. Ό,τι ήταν μέσα στο καζίνο», λέει από την πλευρά του γκρουπιέρης στο καζίνο για τον φερόμενο ως υπαρχηγό.

Θύμα παρόμοιου κυκλώματος καταγγέλλει

Στο MEGA μιλά και θύμα παρόμοιου κυκλώματος, καταγγέλλοντας:

«Η ιστορία μου ξεκινάει το καλοκαίρι του 2018. Μου σύστησαν έναν άνθρωπο που κάνει επενδύσεις, καμία σχέση με τοκογλυφίες. Με κάποιον τρόπο με προσέγγισε, με προσκάλεσε στο καζίνο Λουτρακίου σε σουίτα. Επαναλαμβανόμενη ιστορία με του κ. Μαρτίκα».

«Η μέθοδος που χρησιμοποιούσε το προηγούμενο κύκλωμα ήταν ‘πολιορκητικός’, δεν σε άφηναν σε ησυχία», λέει ο ίδιος, αναφέροντας πως έδωσε 140.000€ και δεν πηρέ πίσω ούτε ένα ευρώ.

«Δεχόμουν τρομερές απειλές από την στιγμή που αποκαλύφθηκε το τι γίνεται εκεί μέσα».