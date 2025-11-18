Νεπτούνας – Άρης Betsson 87-93: Μεγάλο διπλό στη Λιθουανία για τους Θεσσαλονικείς

Ο Άρης Betsson επικράτησε με 93-87 στης Νεπτούνας για την 8η αγωνιστική του Eurocup και ανέβασε το ρεκόρ του στο 4-4, παρά το γεγονός πως έκανε τα εύκολα δύσκολα στο τέλος της αναμέτρησης.

Οι κίτρινοι ήταν μπροστά με δέκα πόντους στο τελευταίο τρίλεπτο με τους Λιθουανούς να μειώνουν στους τρεις ένα λεπτό πριν το τέλος και τον Μλητρου Λονγκ να βάζει ένα μεγάλο σουτ στα 4ο δευτερόλεπτα, με το οποίο έβαλε μπροστά τον Άρη Betsson με +6 και ουσιαστικά καθάρισε το ματς.

Tρομερό ματς από τους Θεσσαλονικείς έκανε ο Αμίνε Νουά που είχε 24 πόντους και 8 ριμπάουντ, ενώ πολύ κομβικός ήταν και ο Τζόουνς με 17. Επίσης καθοριστικό ρόλο έπαιξαν και οι Χάρελ και Κουλμπόκα που είχαν 11, με τον τελευταίο ωστόσο να κάνει κάποια λαθάκια στο τέλος, τα οποία λίγο έλειψε να κοστίσουν στην ομάδα του Ιγκόρ Μίλιτσιτς.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Τζιοβανέτι, Νραγκόγιεβιτς, Τζούρας

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 28-21, 46-50, 64-73. 87-93

ΝΕΠΤΟΥΝΑΣ (Περάουσκας): Κλίαρι 12 (4/8 τρίποντα), Κνέιζις, Λόμαζς 26 (5/12 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 7/7 βολές, 3 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 2 κλεψίματα), Γκιρτζίουνας 7, Λεσκιάουσκας, Ταρόλις 7 (4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Κόζις, Μαγιάουσκας 9 (4 ριμπάουντ), Μπερούτσκα 4, Γουότερμαν 9 (3/6 τρίποντα), Βελίτσκα 13 (3/9 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 7 λάθη), Ματσιγιάουσκας

ΑΡΗΣ (Μίλιτσιτς): Μήτρου-Λονγκ 17 (3/7 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Λέφας, Τζόουνς 17 (5/12 δίποντα, 8 ριμπάουν, 7 ασίστ), Νουά 24 (5/8 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 5/7 βολές, 8 ριμπάουντ, 9 κερδισμένα φάουλ), Φόρεστερ 6 (3/4 δίποντα), Πουλιανίτης 2, Γκιουζέλης, Μποχωρίδης 3 (3 ασίστ), Καζαμίας, Ίνοκ 2, Χάρελ11 (4/4 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Κουλμπόκα 11 (3/4 τρίποντα, 4 ριμπάουν)

Μίλισιτς: «Κάθε παίκτης πρέπει να νιώθει πως είναι ο σημαντικότερος της ομάδας»

“Νομίζω ελέγχαμε το παιχνίδι στο μεγαλύτερο διάστημα. Δεν κάναμε πολύ καλή δουλειά στις αλλαγές μας στην άμυνα τα τελευταία 4 ή 5 λεπτά. Ήμασταν νευρικοί, αγχωθήκαμε στο τέλος, αλλά είμαι πραγματικά ικανοποιημένος που ήρθαμε σε αυτή τη δύσκολη έδρα, κάναμε μεγάλο ταξίδι και ήμασταν ικανοί να κερδίσουμε. Αυτό σημαίνει πως σημειώνουμε καλή πρόοδο”.

Για το σχήμα των Λιθουανών με τα 4 γκαρντ: “Αυτό κάνουν. Είναι καλοί σε αυτό. Έπαιξαν με 4 ή και 5 παίκτες έξω από τη ρακέτα, έβαλαν μερικά δύσκολα σουτ και κάποια άλλα που ήταν από δικά μας λάθη. Ανταγωνιστήκαμε καλά όμως και είμαστε χαρούμενοι για αυτό“.

Για το αν ξεχωρίζει κάποιος στατιστικά: “Δε θέλω να ξεχωρίσω κάποιον παίκτη. Κάναμε ομαδική προσπάθεια και όλοι πρέπει να νιώθουν ως οι σημαντικότεροι παίκτες της ομάδας. Έτσι θα μπορέσουμε να είμαστε πετυχημένοι στη διάρκεια της σεζόν“.