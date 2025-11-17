Συγκινεί ο Λουίς Σουάρες: «Πάλευα για ένα πιάτο φαγητό, καθάριζα αυτοκίνητα και πουλούσα τηλεκάρτες» (vid)

Σε μια διαφορετική συνέντευξη προχώρησε ο Λουίς Σουάρες, μιλώντας για τα βιώματα ζωής από την παιδική του ηλικία στην Ουρουγουάη.

Ο σπουδαίος επιθετικός μίλησε για τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε από μικρός, τις θυσίες που έκανε για να ταΐσει την οικογένειά του και το πως όλα αυτά διαμόρφωσαν τον χαρακτήρα που είναι τώρα.

Μεταξύ άλλων, παραδέχεται πως δεν αποτελεί πάντα παράδειγμα προς μίμηση, καθώς η ζωή του ήταν ένας διαρκής αγώνας επιβίωσης, ενώ στάθηκε στο ότι η σκληρή παιδική του ηλικία επηρέασε την ένταση με την οποία ζει τον αγωνιστικό χώρο.

Αναλυτικά όσα είπε ο Σουάρες:

«Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, πάλευα. Δεν είχαμε αρκετό φαγητό και έπρεπε να βρω τρόπους να βοηθήσω την οικογένειά μου. Ήμασταν έξι παιδιά, οι γονείς μου είχαν χωρίσει και η μητέρα μου δούλευε σε ένα εμπορικό κέντρο. Πήγαινα να πάρω τα λίγα χρήματα που έβγαζε για να κάνω ψώνια, ήμουν μόλις 9–10 ετών.

Καθάριζα αυτοκίνητα για λίγα ψιλά. Μάζευα χρησιμοποιημένες τηλεκάρτες από τους δρόμους και τις πουλούσα σε έναν άνθρωπο που τις αγόραζε. Έκανα ό,τι μπορούσα για να φέρω λίγα χρήματα στο σπίτι. Δεν το μετανιώνω. Έπρεπε να βρω τρόπο να ζήσω, να φάω. Αυτές οι θυσίες με έκαναν αυτό που είμαι».