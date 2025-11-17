Έσπευσε να διαψεύσει τον Τσίπρα για τη συνάντηση με τον Μεντβέντεφ ο Λαφαζάνης, αλλά… μία εικόνα 1000 λέξεις
Προβληματισμό αν μη τι άλλο γεννά η βιασύνη προσώπων που αναφέρονται στην «Ιθάκη» του Τσίπρα να διαψεύσουν αναφορές και γεγονότα, χωρίς καν να το έχουν διαβάσει. Αρκούσε μία παρανόμως αποκτηθείσα διαρροή για να γίνει μύλος σχετικά με μια συνάντηση που τελικά είναι αποτυπωμένη σε φωτογραφικά ντοκουμέντα.
Δεν έχω συναντηθεί ποτέ με τον Μεντβέντεφ επαναλαμβάνει μετ’ επιτάσεως ο Παναγιώτης Λαφαζάνης σε ηχητικό ντοκουμέντο (statusfm) σχολιάζοντας διαρροή (η δημοσιοποίηση της οποίας κρίθηκε παράνομη από το δικαστήριο) από το βιβλίο «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα. Σπεύδει μάλιστα να προσθέσει με εμπαθή ειρωνεία: «πρώτη φορά λέει ψέματα ο Τσίπρας;»
Η αναφορά του Αλέξη Τσίπρα στο βιβλίο, για την οποία υπάρχουν φωτογραφικά ντοκουμέντα και σχετική πρωθυπουργική ανάρτηση το μακρινό 2015, σχετίζεται με συνάντηση μεταξύ αντιπροσωπείας της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και του Ρώσου τότε πρωθυπουργού Ντμίτρι Μεντβέντεφ. Στην αντιπροσωπεία αυτή ο κ. Τσίπρας αναφέρει ότι μετείχαν οι Παναγιώτης Λαφαζάνης, Νάντια Βαλαβάνη και Κώστας Ήσυχος, σχολιάζοντας επικριτικά τη στάση τους.
Σε μερική «διάψευση» της συνάντησης προχώρησε και η κυρία Βαλαβάνη υποτιμώντας τη σημασία της. Όπως ανέφερε (parapolitika.gr) δεν θυμάται καμία επίσημη συνάντηση με τον Μεντβέντεφ. Παραδέχεται ωστόσο ότι υπάρχει φωτογραφία στην οποία εμφανίζονται όλοι μαζί με τον Μεντβέντεφ, σημειώνοντας πως η παρουσία τους στο στιγμιότυπο οφείλεται σε μια σύντομη, εθιμοτυπική συνάντηση, η οποία δεν είχε επίσημο χαρακτήρα και γι’ αυτό δεν τη θυμόταν.
Πιο μετρημένος, αλλά και με γερή μνήμη εμφανίζεται ο Κώστας Ήσυχος που ορθώς διαψεύδει την παρουσία του στη συνάντηση αυτή.
Μιλώντας για 10 χρόνια πίσω και ένα διάστημα που ο πολιτικός χρόνος ήταν πρωτόγνωρα για τα ελληνικά δεδομένα πυκνός, κανείς δεν μπορεί εύκολα να κατηγορήσει τους πρωταγωνιστές των δραματικών τότε γεγονότων με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ να έχει παραλάβει μια Ελλάδα στο χείλος της καταστροφής, γιατί δεν θυμούνται με κάθε λεπτομέρεια όλες τις κρίσιμες συναντήσεις.
Αν και μια συνάντηση με τον Μεντβέντεφ στη Ρωσία δεν είναι και κάτι που εύκολα ξεχνά κανείς.
Σε κάθε περίπτωση όμως γεννά ερωτήματα και κινδυνεύουν να γίνουν υπόλογοι για την κατηγορία της εμπάθειας, η σπουδή να διαψεύσουν γεγονότα που αναφέρει ο τότε πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στο βιβλίο του, το οποίο σημειωτέον δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμη, άρα δεν το έχουν διαβάσει και μελετήσει, για να ελέγξουν την ορθότητα των όσων λέει.
Ο πολυκατακερματισμένος χώρος της Αριστεράς το τελευταίο που χρειάζεται αυτή τη στιγμή είναι φθηνοί καβγάδες (ξεκατινιάσματα επί το λαϊκότερον) και ανούσιες αντιπαραθέσεις, που λειτουργούν ως βούτυρο στο ψωμί των πολιτικών αντιπάλων και απογοητεύουν κι άλλο τον κόσμο της Αριστεράς για το επίπεδο στο οποίο έχει περιέλθει.
Αντιθέτως το βιβλίο αυτό, όπως και η απόσταση από τα γεγονότα, μπορεί να δώσει την ευκαιρία για μια σοβαρή αποτίμηση, ειλικρινή κουβέντα, κριτική και αυτοκριτική των πρωταγωνιστών, που θα ανοίξει το δρόμο για να πάει ο προοδευτικός χώρος παρακάτω.
