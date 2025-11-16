Βεζένκοφ: «Θα συνεχίσω να παίρνω αυτά τα σουτ»
Ο Σάσα Βεζένκοφ δεν είχε πολλά να πει για την εύκολη νίκη του Ολυμπιακού επί του Προμηθέα, ωστόσο οι ατάκες του για το προηγούμενο ματς είχαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον...
Ο Ολυμπιακός νίκησε πολύ εύκολα με 88-64 τον Προμηθέα στην Πάτρα και ο Σάσα Βεζένκοφ είχε πολλά να πει μετά το ματς. Όχι τόσο για το τελευταίο παιχνίδι της ομάδας του, αλλά για το προηγούμενο στο Μιλάνο με το χαμένο σουτ κόντρα στην Αρμάνι και το… σούσουρο γύρω από το όνομά του.
Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Βεζένκοφ:
«Θέλω να πω πάρα πολλά. Θα δανειστώ μια ατάκα που άκουσα πριν από μία εβδομάδα, ότι υπάρχει πάρα πολλή φασαρία εκτός της ομάδας. Εμείς πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας. Αδιαμφισβήτητα ήταν μια κακή ήττα, το γνωρίζουνε. Θα αρκετώ στο ότι στην EuroLeague τη μια εβδομάδα μπορεί να είσαι Θεός και την άλλη να μην κάνεις.
Όσο με πιστεύουν οι συμπαίκτες μου, ο οργανισμός του Ολυμπιακού κι εγώ με τη δουλειά που έχω κάνει, θα συνεχίσω να παίρνω αυτά τα σουτ και είμαι σίγουρος ότι την επόμενη φορά θα το βάλω. Ήταν μια κακή ήττα. Καταλαβαίνω τις προσδοκίες του κόσμου. Είναι ακόμα όμως Νοέμβριος. Οι κατάρες που δεχόμαστε κάθε μέρα είναι πολλές. Καταλαβαίνω ότι προβληματίζει η εικόνα».
