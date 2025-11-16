magazin
Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025
Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ θα δειπνήσει με καθολικές τρανς ακτιβίστριες σε εκδήλωση του Βατικανού
LGBTQI+ 16 Νοεμβρίου 2025

Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ θα δειπνήσει με καθολικές τρανς ακτιβίστριες σε εκδήλωση του Βατικανού

Η ετήσια εκδήλωση του Βατικανού συμπίπτει με την Παγκόσμια Ημέρα των Φτωχών και περιλαμβάνει λειτουργία στην Βασιλική του Αγίου Πέτρου, ακολουθούμενη από κοινό γεύμα για κοινωνικά περιθωριοποιημένους ανθρώπους.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Σχέσεις: Η πολλή… «δικαιοσύνη» τις καταστρέφει;

Σχέσεις: Η πολλή… «δικαιοσύνη» τις καταστρέφει;

Spotlight

Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ θα συναντηθεί και θα δειπνήσει με την Alessia Nobile και με άλλες τρανς καθολικές ακτιβίστριες κατά τη διάρκεια ενός ειδικού γεύματος στο Βατικανό με αφορμή την Εορτή των Φτωχών της Εκκλησίας, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Κρίστοφερ Χέιλ.

Η ετήσια εκδήλωση συμπίπτει με την Παγκόσμια Ημέρα των Φτωχών και περιλαμβάνει λειτουργία στην Βασιλική του Αγίου Πέτρου, ακολουθούμενη από κοινό γεύμα για άστεγους, ευάλωτους ή κοινωνικά περιθωριοποιημένους ανθρώπους.

Η Nobile ήταν μία από τις πέντε τρανς γυναίκες που προσκλήθηκαν, αφού ζήτησε επίσημα ακρόαση από τον νέο Πάπα, ο οποίος γεννήθηκε στο Σικάγο και έχει διπλή αμερικανική και περουβιανή υπηκοότητα. Ο Πάπας εκλέχθηκε την Πέμπτη 8 Μαΐου, μετά από διήμερο κονκλάβιο που ακολούθησε τον θάνατο του Πάπα Φραγκίσκου.

Η ελπίδα της είναι να διασφαλίσει ότι ο δρόμος της συμπεριληπτικότητας που άνοιξε ο Πάπας Φραγκίσκος θα συνεχίσει να υφίσταται ακόμη και μετά τον θάνατό του. «Ζητώ από τον Πάπα να μην υποχωρήσει», δήλωσε στα ιταλικά μέσα ενημέρωσης.

«La bambina invisibile»

Στην συνέντευξή της, η Nobile εξήγησε πώς η σχέση της με την Καθολική Εκκλησία σημαδεύτηκε από την απόρριψη: ως έφηβη υποβλήθηκε σε μυστικές τελετές «εξορκισμού» από έναν καθηγητή θρησκευτικών στο σχολείο και η οικογένειά της δέχτηκε πιέσεις να εξετάσει το ενδεχόμενο θεραπείας με ηλεκτροσόκ.

Παρά το τραύμα, παρέμεινε ενεργή και αργότερα έγραψε για τις εμπειρίες της στο βιβλίο της «La bambina invisibile».

Εξήγησε επίσης πώς άλλαξε η ζωή της εξαιτίας της πολιτικής που ακολούθησε ο Πάπας Φραγκίσκος σε ότι αφορά τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+. Μετά την πρώτη τους συνάντηση το 2022, ο Φραγκίσκος έγινε μέντορας και φίλος της, προτρέποντάς την να διηγηθεί την ιστορία της «ώστε να σταματήσουν να αυξάνονται οι προκαταλήψεις» και υπενθυμίζοντάς της ότι «στα μάτια του Θεού, είμαστε όλοι παιδιά Του».

*Με πληροφορίες από: Pink News

Economy
Δημόσιο Χρέος: Πότε θα συμβεί η επόμενη «διαγραφή» του πρώτου μνημονίου

Δημόσιο Χρέος: Πότε θα συμβεί η επόμενη «διαγραφή» του πρώτου μνημονίου

Σύνταξη
