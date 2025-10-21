newspaper
Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
21.10.2025 | 17:20
Σεισμός στο Λασίθι
Βατικανό: Ποιος είναι ο πρώην σατανιστής που ανακηρύχθηκε άγιος από τον Πάπα Λέοντα ΙΔ’
Κόσμος 21 Οκτωβρίου 2025 | 17:00

Βατικανό: Ποιος είναι ο πρώην σατανιστής που ανακηρύχθηκε άγιος από τον Πάπα Λέοντα ΙΔ’

Σε μια τελετή στο Βατικανό, ο Πάπας Λέων ανακήρυξε επτά νέους αγίους, ανάμεσά τους προσωπικότητες με ξεχωριστές ιστορίες πίστης, μεταστροφής και θυσίας

Σύνταξη
Ένας πρώην σατανιστής και αποκρυφιστής βρίσκεται ανάμεσα στους επτά ανθρώπους που ανακηρύχθηκαν νέοι άγιοι από τον Πάπα Λέοντα ΙΔ’. Ο Μπαρτόλο Λόνγκο αγιοποιήθηκε κατά τη διάρκεια επίσημης τελετής στο Βατικανό την Κυριακή, μαζί με έναν άνδρα που θανατώθηκε το 1945 επειδή υπερασπιζόταν τη μονογαμία.

Περίπου 70.000 πιστοί συγκεντρώθηκαν στην πλατεία του Αγίου Πέτρου για να παρακολουθήσουν την τελετή. Καθώς οι προσωπογραφίες των επτά νέων αγίων ξεδιπλώνονταν από τα παράθυρα της Βασιλικής, ο πρώτος Αμερικανός Πάπας εμφανίστηκε ντυμένος με λευκή τελετουργική στολή.

«Σήμερα έχουμε μπροστά μας επτά μάρτυρες, τους νέους Αγίους, οι οποίοι, με τη χάρη του Θεού, κράτησαν αναμμένη τη φλόγα της πίστης», δήλωσε ο Πάπας Λέων. «Είθε η μεσιτεία τους να μας βοηθήσει στις δοκιμασίες μας και το παράδειγμά τους να μας εμπνεύσει στην κοινή μας αποστολή για αγιότητα».

Ο Πάπας Λέων XIV παρευρίσκεται σε λειτουργία την ημέρα της αγιοποίησης επτά νέων αγίων, μεταξύ των οποίων και ο πρώην σατανιστής που έγινε καθολικός Μπαρτόλο Λόνγκο, στην πλατεία του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό, στις 19 Οκτωβρίου 2025. REUTERS/Claudia Greco

Ο Μπαρτόλο Λόνγκο: Από τον σατανισμό στην πίστη

Ο Μπαρτόλο Λόνγκο γεννήθηκε το 1841 και πέθανε το 1926. Αν και χειροτονήθηκε σατανιστής ιερέας στα νεανικά του χρόνια, αργότερα μεταστράφηκε και αφιέρωσε τη ζωή του στην καθολική πίστη και στην κοινωνική προσφορά.

Ένα πορτρέτο του πρώην σατανιστή που έγινε καθολικός Μπαρτόλο Λόνγκο εκτίθεται την ημέρα της αγιοποίησής του, στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, στο Βατικανό, στις 19 Οκτωβρίου 2025.

Γεννήθηκε από ευσεβείς καθολικούς γονείς, αλλά μετά τον θάνατο του πατέρα του το 1851, η μητέρα του παντρεύτηκε έναν δικηγόρο. Ο Λόνγκο ακολούθησε τα βήματά του και σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο της Νάπολης το 1861.

Εκείνη την εποχή, η Ευρώπη γνώριζε άνθηση του πνευματισμού και του αποκρυφισμού, με αποτέλεσμα πολλοί φοιτητές να στρέφονται ενάντια στην Εκκλησία. Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Λόνγκο παρασύρθηκε στον σατανισμό και τελικά χειροτονήθηκε «ιερέας».

Ωστόσο, δέκα χρόνια αργότερα, μετά από έντονη εσωτερική πάλη και πνευματικές εμπειρίες, αποκήρυξε τον αποκρυφισμό και επέστρεψε στον καθολικισμό. Το 1871 έγινε Δομινικανός τριτοβάθμιος, παίρνοντας το όνομα Ροζάριο.

Επανασυνδεδεμένος με την πίστη του, ίδρυσε το Παπικό Ιερό της Παναγίας του Ροδαρίου στην Πομπηία. Από το 1873 ξεκίνησε την ανακαίνιση μιας ερειπωμένης εκκλησίας και οργάνωσε ένα μεγάλο φεστιβάλ προς τιμήν της Παναγίας. Τα πρώτα αναφερόμενα θαύματα ενίσχυσαν το κύρος του έργου του, και ο Λόνγκο αφιέρωσε τη ζωή του στην προώθηση του ροδαρίου μέχρι τον θάνατό του, σε ηλικία 85 ετών.

Παράλληλα, υπήρξε υπέρμαχος της κοινωνικής δικαιοσύνης, ιδρύοντας σχολεία, ορφανοτροφεία και φιλανθρωπικά ιδρύματα, με ιδιαίτερη μέριμνα για τα παιδιά των φυλακισμένων. Πίστευε βαθιά στη δύναμη της εκπαίδευσης και της ευσπλαχνίας να μεταμορφώνουν ζωές.

Τα λείψανα του Μπαρτόλο Λόνγκο μέσα στο Ιερό της Παναγίας του Ροδαρίου της Πομπηίας

Ο Πέτρος Το Ροτ: Ο μάρτυρας της Παπούα Νέας Γουινέας

Ένας άλλος από τους νέους αγίους είναι ο Πέτρος Το Ροτ (1912–1945), λαϊκός κατηχητής από την Παπούα Νέα Γουινέα, ο οποίος μαρτύρησε κατά τη διάρκεια της ιαπωνικής κατοχής στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Όταν ο καθολικός ιερέας του χωριού του συνελήφθη και στάλθηκε σε στρατόπεδο εργασίας, ο Το Ροτ ανέλαβε την πνευματική καθοδήγηση της κοινότητας. Παρά την απαγόρευση της χριστιανικής δράσης από τις ιαπωνικές αρχές, συνέχισε μυστικά τη διακονία του.

Τελικά συνελήφθη, οδηγήθηκε σε στρατόπεδο καταναγκαστικής εργασίας και εκτελέστηκε με θανατηφόρο ένεση, παραμένοντας μέχρι τέλους πιστός στην καθολική πίστη.

Οι υπόλοιποι νέοι άγιοι

Μαζί με τον Μπαρτόλο Λόνγκο και τον Πέτρο Το Ροτ, ανακηρύχθηκαν άγιοι οι εξής:

  • Ignatius Choukrallah Maloyan (1869–1915)

  • José Gregoria Hernández (1864–1919)

  • Maria Troncatti (1883–1969)

  • María del Carmen Rendiles Martínez (1903–1977)

  • Vincenza Maria Poloni (1802–1855)

Η τελετή αυτή σηματοδοτεί μια στιγμή ενότητας και πίστης για την Καθολική Εκκλησία, τιμώντας ανθρώπους που αφιέρωσαν τη ζωή τους στον Θεό και στην υπηρεσία των άλλων.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Βρέθηκε μια ανάσα από τις 2.020 μονάδες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Βρέθηκε μια ανάσα από τις 2.020 μονάδες

Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο