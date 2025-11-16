H EE επενδύει στα παραδοσιακά όπλα και λιγότερο σε drones και τεχνητή νοημοσύνη

Η γηραιά ήπειρος εξακολουθεί να επενδύει κυρίως σε παλιομοδίτικα όπλα, σύμφωνα με στοιχεία για τις αμυντικές επενδύσεις που χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ που στάλθηκαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ξεκινήσει μια εκστρατεία επανεξοπλισμού από τότε που η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία το 2022. Ο προϋπολογισμός της ΕΕ έχει αυξήσει τις πιστώσεις της για την άμυνα και έχει ξεκινήσει μια σειρά από νέα προγράμματα για τη χρηματοδότηση των προηγουμένως αδύναμων βιομηχανιών όπλων της.

Οι χώρες της ΕΕ έχουν επίσης ενδιαφερθεί για τις καινοτόμες τεχνολογίες που αναπτύχθηκαν στη σύγκρουση μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, καθώς τα drones, η τεχνολογία κατά των drones και η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζουν όλο και περισσότερο τη φύση του πολέμου, γράφει στους Financial Times η Λόρα Ντιμπουά .

Όμως, όταν πρόκειται για επενδύσεις σε νέα αμυντική τεχνολογία, οι Βρυξέλλες δαπανούν κυρίως χρήματα από τον κοινό προϋπολογισμό σε παραδοσιακό εξοπλισμό, σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που στάλθηκαν στην επιτροπή ελέγχου του προϋπολογισμού του κοινοβουλίου.

Ο παραδοσιακός εξοπλισμός της ΕΕ

Από το 2021, η ΕΕ έχει δαπανήσει λιγότερα από 400 εκατομμύρια ευρώ σε επιχορηγήσεις για έργα που σχετίζονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη και τις τεχνολογίες μη επανδρωμένων αεροσκαφών από το Ευρωπαϊκό Αμυντικό Ταμείο (ΕΑΤ), το οποίο είναι αφιερωμένο στην έρευνα, σύμφωνα με την επιτροπή.

Συγκριτικά, το ΕΑΤ είχε χρηματοδοτήσει έργα αξίας 1,49 δισ. ευρώ για πιο «παραδοσιακό αμυντικό εξοπλισμό», όπως χερσαία, αεροπορική και ναυτική μάχη ή αεροπορική άμυνα, ανέφερε η Επιτροπή.

«Μας εξέπληξαν τα στοιχεία. Αν κοιτάξετε τα πεδία μάχης στην Ουκρανία, τα drones και οι λύσεις τεχνητής νοημοσύνης διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο εκεί», δήλωσε ο Ντάνιελ Φρόιντ, βουλευτής των Πρασίνων που ηγείται των διαπραγματεύσεων του Κοινοβουλίου για την έγκριση του προϋπολογισμού της Επιτροπής για το 2024.

«Η Ευρώπη φαίνεται να εξακολουθεί να δαπανά πολλά για παραδοσιακά οπλικά συστήματα. Θα πρέπει να δούμε αν αυτό εξακολουθεί να είναι σκόπιμο στην εποχή μας», πρόσθεσε ο Φρόιντ.

Η επιτροπή δηλώνει ότι «οι νέες τεχνολογίες περιλαμβάνονται σε όλα τα έργα, καθώς αυτός είναι ο κύριος σκοπός του Ευρωπαικού Αμυντικού Ταμείου (European Defence Fund -EDF)».

Τα έγγραφα επιβεβαιώνουν επίσης ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ έχει αυξήσει τις δαπάνες για την άμυνα από διάφορα προγράμματα, συμπεριλαμβανομένου του ΕΑΤ, αλλά και άλλων, όπως το πρόγραμμα ASAP για την ενίσχυση της παραγωγής πυρομαχικών.

Το 2021, από τον προϋπολογισμό της ΕΕ οδηγήθηκαν για την άμυνα και την ασφάλεια 1,24 δισ. ευρώ, ποσό που αυξήθηκε σε 2,29 δισ. ευρώ το 2024, σύμφωνα με τα στοιχεία.

Η Γαλλία ήταν η χώρα με τον μεγαλύτερο αριθμό δικαιούχων από τα αμυντικά κονδύλια, ακολουθούμενη από την Ισπανία, τη Γερμανία και την Ιταλία.

Πηγή: ot.gr