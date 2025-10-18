newspaper
Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# 13ΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Για τα εξοπλιστικά, την Ουκρανία, την Γάζα και την ένταξη στην ΕΕ μίλησαν οι ΥΠΕΞ Γερμανίας και Τουρκίας
Κόσμος 18 Οκτωβρίου 2025 | 02:30

Για τα εξοπλιστικά, την Ουκρανία, την Γάζα και την ένταξη στην ΕΕ μίλησαν οι ΥΠΕΞ Γερμανίας και Τουρκίας

Οι Γιόχαν Βάντεφουλ και Χακάν Φιντάν, υπουργοί Εξωτερικών Γερμανίας και Τουρκίας, συναντήθηκαν στην Άγκυρα με μια ευρεία ατζέντα σε σχέση με τις διεθνείς σχέσεις και την ευρωπαϊκή άμυνα

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Τι μαρτυρά ο ύπνος σου για την υγεία σου

Τι μαρτυρά ο ύπνος σου για την υγεία σου

Spotlight

Η αμυντική συνεργασία της Τουρκίας με την ΕΕ και τη Γερμανία, καθώς και οι εξελίξεις γύρω από τους πολέμους στη Γάζα και την Ουκρανία κυριάρχησαν στις συνομιλίες που είχε ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών, Γιόχαν Βάντεφουλ, με τον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν στην Άγκυρα.

Στην από κοινού συνέντευξη Τύπου των δύο υπουργών, μετά τη συνάντησή τους, ο Χακάν Φιντάν χαιρέτισε με ικανοποίηση τα θετικά βήματα που έχει κάνει η Γερμανία έναντι της Τουρκίας «στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας, όπου διαθέτουμε ισχυρές δυνατότητες και ικανότητες, αξιολογούμε τις ευκαιρίες που προσφέρουν τα κοινά έργα, παρά τους περιορισμούς».

Τα προγράμματα επανεξοπλισμού της Ευρώπης

Αναφερόμενος στα αμυντικά προγράμματα της ΕΕ, ο Τούρκος υπουργός δήλωσε ότι «η τεχνική συμμετοχή της χώρας μας στον αμυντικό μηχανισμό και η ανάπτυξη κοινών έργων αποκτούν σημασία σε μια κρίσιμη περίοδο».

Από την πλευρά του ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών αναφερόμενος στο ίδιο θέμα δήλωσε ότι «η Τουρκία είναι ένας αξιόπιστος και σημαντικός σύμμαχος του ΝΑΤΟ, γι’ αυτό είναι φυσικό οι αμυντικές βιομηχανίες μας να συνεργάζονται στενά».

«Με ποιον άλλο θα συνεργαστούμε αν όχι με τους εταίρους του ΝΑΤΟ;» αναρωτήθηκε ο κ. Βάντεφουλ, τονίζοντας ότι «παρ’ όλα αυτά, σε ορισμένες από κοινού αποφάσεις όσον αφορά τις αγορές είναι φυσικό να παίζουν ρόλο κριτήρια όπως, για παράδειγμα, η τιμή ή η ποιότητα. Φυσικά, αυτό γίνεται με σκοπό την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεών μας και αυτό ισχύει για όλες τις χώρες του ΝΑΤΟ».

«Από την πλευρά της Γερμανίας, από την οπτική γωνία της Γερμανίας, δεν υπάρχει κανένας περιορισμός εδώ, αντίθετα, θέλουμε να συνεργαστούμε με την Τουρκία σε όλους τους τομείς» δήλωσε ο επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Γιόχαν Βάντεφουλ.

Αναζωπυρώνεται το ενδιαφέρον της Τουρκίας για ένταξη στην ΕΕ

Όπως ανέφερε ο Χακάν Φιντάν, κατά τη συνάντηση ετέθησαν και οι ευρωτουρκικές σχέσεις, επισημαίνοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Τουρκίας. Είπε πως εκκρεμούν για την Τουρκία να κάνει «τέσσερα – πέντε πράγματα» και ότι οι σχετικές προκαταρκτικές συζητήσεις έχουν ολοκληρωθεί.

«Η υιοθέτηση μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής προσέγγισης στις σχέσεις Τουρκίας-ΕΕ είναι προς το κοινό συμφέρον και των δύο πλευρών» υποστήριξε ο Χακάν Φιντάν.

Ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας τόνισε το ενδιαφέρον του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υπέρ της ευρωπαϊκής πορείας της Τουρκίας υπενθυμίζοντας τη σχετική δήλωσή του μετά τις εκλογές του 2023, με την οποία έλεγε στο υπουργείο Εξωτερικών πως πρέπει να πράξουν ό,τι απαιτείται προς την κατεύθυνση αυτή.

«Αυτή είναι η επίσημη πολιτική που έχουμε θέσει και είμαστε σοβαροί και ειλικρινείς σε αυτό το θέμα» τόνισε, προσθέτοντας όμως ότι δεν πρόκειται για μία μονομερή ενέργεια, «υπάρχουν υποχρεώσεις και για τις δύο πλευρές».

Συζητήθηκαν οι σχέσεις Τουρκίας-ΕΕ ανεξαρτήτως ένταξης

«Στις σχέσεις της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι απαραίτητο να επιτευχθεί μια σύγκλιση με ένα νέο στρατηγικό πλαίσιο που να ανταποκρίνεται στο πνεύμα της εποχής και με μια νέα οπτική γωνία. Όπως ανέφερα, η βούληση του προέδρου της Δημοκρατίας είναι απόλυτη και ως κυβέρνηση είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να επιτύχουμε αυτό το στόχο» προσέθεσε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας.

Στα επιμέρους ζητήματα όσον αφορά τις σχέσεις της Τουρκίας με την ΕΕ, ο Χακάν Φιντάν έθεσε εκ νέου το θέμα της επικαιροποίησης της Τελωνειακής Ένωσης, αλλά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Τούρκοι πολίτες στο να πάρουν θεωρήσεις Σένγκεν, προκειμένου να ταξιδέψουν σε χώρες της ΕΕ.

«Θεωρούμε πολύτιμα τα μέτρα που έλαβε η ΕΕ για τη διευκόλυνση και την επιτάχυνση των διαδικασιών υποβολής αιτήσεων για τις βίζες Σένγκεν. Ωστόσο, όπως γνωρίζετε, τα προβλήματα σε αυτούς τους τομείς δεν έχουν επιλυθεί πλήρως» ανέφερε ο Τούρκος ΥΠΕΞ.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν.

Για τη Γάζα

Στις συνομιλίες των δύο υπουργών συζητήθηκε και το θέμα της Γάζας και ερωτηθείς σχετικά ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών, Γιόχαν Βάντεφουλ, τόνισε ότι «η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας δεν έμεινε σιωπηλή στη δύσκολη και τραγική κατάσταση που ξεκίνησε στις 7 Οκτωβρίου 2023 και στοίχισε τη ζωή σε τόσους πολλούς ανθρώπους», όπως αναφέρει το ΑΠΕ.

«Στις 7 Οκτωβρίου, είπαμε ότι λόγω της τρομοκρατίας της Χαμάς έχασε τη ζωή του ο μεγαλύτερος αριθμός Εβραίων μετά το Ολοκαύτωμα. Αυτή ήταν μια τρομοκρατική επίθεση που δεν μπορεί να δικαιολογηθεί με κανέναν τρόπο. Αλλά ταυτόχρονα σε αυτόν τον αγώνα του Ισραήλ, που διαρκεί σχεδόν δύο χρόνια, στον αγώνα του εναντίον της Χαμάς, οι άνθρωποι πραγματικά έζησαν μια κόλαση. Δεν θέλουμε να αγνοήσουμε τίποτα εδώ» σημείωσε ο Γερμανός ΥΠΕΞ.

Στη συνέχεια ανέφερε ότι η Γερμανία περιόρισε τις αποστολές όπλων στο Ισραήλ, που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στη Γάζα, και τόνισε ότι το Βερολίνο στηρίζει τη λύση των δύο κρατών, θέση την οποία επιβεβαίωσε τόσο με τη συμμετοχή του μαζί με τη Γαλλία και τη Σαουδική Αραβία στη διάσκεψη που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη, όσο και με την ψήφο του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Η Γερμανία έχει ιστορική ευθύνη έναντι του Ισραήλ αναφέρει ο Βάντεφουλ

Ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας έκανε λόγο για επίγνωση της ιστορικής ευθύνης της Γερμανίας έναντι του Ισραήλ, τόνισε όμως ότι «εξακολουθούμε να έχουμε ευθύνη έναντι του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, και θα εκπληρώσουμε αυτή την ευθύνη μας έναντι των Παλαιστινίων».

Για το ίδιο θέμα, ο Χακάν Φιντάν ανέφερε ότι «και οι δύο πλευρές επιβεβαιώσαμε ότι προσδοκούμε τη συνέχιση της εκεχειρίας στη Γάζα, την αδιάκοπη παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και τη μόνιμη παύση των εχθροπραξιών. Ταυτόχρονα, η εφαρμογή της λύσης των δύο κρατών αποτελεί βασικό βήμα για τη διαρκή ειρήνη στην περιοχή».

«Η Τουρκία θα συνεχίσει να είναι η ανάσα της Γάζας και η ελπίδα της Παλαιστίνης. Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε ενεργά τις προσπάθειες για την ανοικοδόμηση της Γάζας» είπε μεταξύ άλλων ο Τούρκος ΥΠΕΞ.

Για την Ουκρανία

Αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι «το μοναδικό ζήτημα της Ρωσίας δεν είναι η Ουκρανία, η επιθετικότητα της Ρωσίας στρέφεται προς όλη την Ευρώπη και το ΝΑΤΟ. […] Βλέπουμε ότι η Ρωσία δοκιμάζει όλο και περισσότερο το ΝΑΤΟ».

«Συνεχίζουμε να καταβάλλουμε προσπάθειες για να μην κλιμακωθεί αυτό το επικίνδυνο παιχνίδι του Πούτιν. Και πρέπει να εμποδίσουμε τη Ρωσία να επενδύει χρήματα στον πόλεμο. Γι’ αυτό και αυτή τη στιγμή εργαζόμαστε πάνω στο 19ο πακέτο κυρώσεων» δήλωσε ο Γερμανός υπουργός, επισημαίνοντας ότι οι κυρώσεις δεν πρέπει να παρακάμπτονται μέσω εταιρειών σε τρίτες χώρες, διαφορετικά θα τεθούν σε κίνδυνο τα συμφέροντα ασφάλειας τόσο της Ευρώπης όσο και του ΝΑΤΟ.

Από την πλευρά του, ο Χακάν Φιντάν είπε ότι έγινε αξιολόγηση για το πώς μπορεί να επιτευχθεί εκεχειρία και ο τερματισμός της σύγκρουσης, ενώ εξετάστηκε και η συμβολή της Συμμαχίας στη μακροπρόθεσμη σταθερότητα της Ουκρανίας.

«Η διατήρηση της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας και η λήξη του πολέμου, καθώς και η αποφυγή της εξάπλωσης των συγκρούσεων στην Ευρώπη και σε άλλες περιοχές, είναι εξαιρετικά σημαντικά. Διότι πλέον δεν επηρεάζονται μόνο οι δύο πλευρές, αλλά και η ευρωπαϊκή οικονομία, η παγκόσμια οικονομία και εμείς, κυρίως εξαιτίας του προβλήματος στην παροχή ενέργειας» σημείωσε ο Τούρκος ΥΠΕΞ.

Όσον αφορά τις εξελίξεις στη Συρία, ο Γιόχαν Βάντεφουλ είπε ότι η Γερμανία επιθυμεί όλες οι κοινωνικές και θρησκευτικές ομάδες να μπορούν να καθορίζουν το μέλλον τους χωρίς εξωτερικές παρεμβάσεις.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
S&P: Αμετάβλητη στο ΒΒΒ με σταθερό outlook η ελληνική οικονομία

S&P: Αμετάβλητη στο ΒΒΒ με σταθερό outlook η ελληνική οικονομία

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τι μαρτυρά ο ύπνος σου για την υγεία σου

Τι μαρτυρά ο ύπνος σου για την υγεία σου

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Χάθηκαν 8 δισ. σε μία εβδομάδα – Η χειρότερη του 2025

Χρηματιστήριο Αθηνών: Χάθηκαν 8 δισ. σε μία εβδομάδα – Η χειρότερη του 2025

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Δραματική η κατάσταση στην Γάζα με την αναγνώριση των νεκρών – Ελλείψει DNA έχουν αναγνωριστεί ελάχιστοι
Κόσμος 18.10.25

Δραματική η κατάσταση στην Γάζα με την αναγνώριση των νεκρών – Ελλείψει DNA έχουν αναγνωριστεί ελάχιστοι

Μόλις 4 από τους 135 νεκρούς Παλαιστίνιους από τη Γάζα έχουν αναγνωριστεί πέραν πάσης αμφιβολίας, καθώς δεν δόθηκαν στοιχεία για τον τόπο θανάτου ή την ημερομηνία. Κάποιοι φέρουν σημάδια βασανισμού.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Πιτ Χέγκσεθ φορούσε γραβάτα στα χρώματα της ρωσικής σημαίας στη συνάντηση με τον Ζελένσκι
Κόσμος 17.10.25

Ο Πιτ Χέγκσεθ φορούσε γραβάτα στα χρώματα της ρωσικής σημαίας στη συνάντηση με τον Ζελένσκι

Ο επικεφαλής του υπουργείο Άμυνας ή υπουργείου Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, φορούσε γραβάτα στα χρώματα της ρωσικής σημαίας, κάτι που παρατήρησαν άμεσα τα ουκρανικά ΜΜΕ

Σύνταξη
Μεσανατολικό: Η Χαμάς θα παραδώσει τη σορό ενός ακόμη ομήρου
Στο Ερυθρό Σταυρό 17.10.25

Μεσανατολικό: Η Χαμάς θα παραδώσει τη σορό ενός ακόμη ομήρου

Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, οι Ταξιαρχίες Αλ Κασάμ, ανέκτησαν τη σορό ενός Ισραηλινού αιχμαλώτου στη Γάζα, σύμφωνα με την παλαιστινιακή οργάνωση. Ωστόσο δεν έδωσε πληροφορίες ποιος είναι ο νεκρός.

Σύνταξη
Ξαναχτίζοντας τη Γάζα: Το δύσκολο έργο της ανοικοδόμησης για έναν λαό που παλεύει να επιβιώσει
Κόσμος 17.10.25

Ξαναχτίζοντας τη Γάζα: Το δύσκολο έργο της ανοικοδόμησης για έναν λαό που παλεύει να επιβιώσει

Η Γάζα, βυθισμένη στη φρίκη του πολέμου και της καταστροφής, βρίσκεται αντιμέτωπη με το δύσκολο έργο της ανοικοδόμησης μιας κοινωνίας που παλεύει να επιβιώσει και να ελπίσει ξανά

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΟΗΕ: Τα πλήγματα του στρατού του Ισραήλ κατά οχημάτων στον Λίβανο θα μπορούσαν να είναι «εγκλήματα πολέμου»
Παράνομα πλήγματα 17.10.25

ΟΗΕ: Τα πλήγματα του στρατού του Ισραήλ κατά οχημάτων στον Λίβανο θα μπορούσαν να είναι «εγκλήματα πολέμου»

Ο στρατός του Ισραήλ υποστηρίζει ότι πλήττει στόχους της Χεζμπολάχ. Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων έχει στοχεύσει ανθρώπους που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα, οδηγούσαν τα αυτοκίνητά τους ή χειρίζονταν εκσκαφείς.

Σύνταξη
Μήπως οι απαγορεύσεις των social media για τους νέους μας γυρνάνε στην Βικτωριανή Εποχή;
Νέος ηθικός πανικός 17.10.25

Μήπως οι απαγορεύσεις των social media για τους νέους μας γυρνάνε στην Βικτωριανή Εποχή;

Όπως οι βικτωριανές νόρμες επιδίωκαν να διατηρήσουν μια συγκεκριμένη κοινωνική τάξη, οι σημερινοί περιορισμοί των social media κινδυνεύουν να επιβάλουν μια στενή οπτική για το πώς πρέπει να είναι η ψηφιακή ζωή

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΗΠΑ: Το 80% των εργαζομένων που διαχειρίζονται τα πυρηνικά όπλα της χώρας κινδυνεύει με απόλυση
Κόσμος 17.10.25

Το 80% των εργαζομένων που διαχειρίζονται τα πυρηνικά όπλα των ΗΠΑ κινδυνεύει με απόλυση

Με προσωπικό ασφαλείας απειλεί να μείνει η Διοίκηση για την Πυρηνική Ασφάλεια των ΗΠΑ, απολύοντας το 80% των εργαζομένων της, εξαιτίας της διαφωνίας στον προϋπολογισμό της αμερικανικής κυβέρνησης

Σύνταξη
Ζελένσκι: «Πιστεύουμε ότι ο Τραμπ θέλει να σταματήσει τον πόλεμο» – «Η Ρωσία φοβάται τους Τόμαχοκ»
Στο επίκεντρο οι Tomahawk 17.10.25 Upd: 00:29

Ζελένσκι: «Πιστεύουμε ότι ο Τραμπ θέλει να σταματήσει τον πόλεμο» - «Η Ρωσία φοβάται τους Τόμαχοκ»

Ο Ζελένσκι ζήτησε ξανά από τις ΗΠΑ να παράσχουν στην Ουκρανία πυραύλους Τομαχοκ, ωστόσο δεν έλαβε την υπόσχεση που περίμενε - Ο Τραμπ τον προειδοποίησε ότι «είναι κλιμάκωση».

Σύνταξη
Βρετανία: 55 χρόνια μυστήριο – Η οικογένεια μιας εξαφανισμένης 3χρονης αντιμετωπίζει τον ύποπτο δολοφόνο
Βρετανία 17.10.25

Μετά από 55 χρόνια, η οικογένεια μιας μικρής που χάθηκε στην παραλία αντιμετωπίζει τον φερόμενο δολοφόνο

Ένας άνδρας, γνωστός ως «Μέρκιουρι», είχε κατηγορηθεί το 2017 μετά από ομολογία που είχε δώσει ως έφηβος, αλλά η δίκη του κατέρρευσε το 2019 επειδή η ομολογία θεωρήθηκε ακατάλληλη ως αποδεικτικό στοιχείο για τη δολοφονία.

Σύνταξη
Ουκρανία: Πώς ο Τραμπ θα πιέσει τον Πούτιν να υπογράψει συμφωνία εκεχειρίας – Μπορεί να το καταφέρει;
Ο ρόλος των Tomahawk 17.10.25

Πώς ο Τραμπ θα πιέσει τον Πούτιν να υπογράψει συμφωνία εκεχειρίας στην Ουκρανία - Μπορεί να το καταφέρει;

Οι ειρηνευτικές συνομιλίες ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία έχουν βαλτώσει - Ο Τραμπ παραδέχθηκε ότι νόμιζε πως είχαν συμφωνήσει με τον Πούτιν, τι δείχνουν οι τελευταίες δηλώσεις του

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κολωνάκι: Θρίλερ με τον θάνατο της χήρας του υπουργού – Η έρευνα μετά την εισαγγελική παρέμβαση
Ελλάδα 18.10.25

Κολωνάκι: Θρίλερ με τον θάνατο της χήρας του υπουργού – Η έρευνα μετά την εισαγγελική παρέμβαση

Στις αρχές του 2022, μια ηλικιωμένη γυναίκα βρήκε φρικτό θάνατο όταν το διαμέρισμά της στο Κολωνάκι τυλίχτηκε στις φλόγες. Πλέον την έρευνα έχει αναλάβει το Ανθρωποκτονιών

Σύνταξη
Δραματική η κατάσταση στην Γάζα με την αναγνώριση των νεκρών – Ελλείψει DNA έχουν αναγνωριστεί ελάχιστοι
Κόσμος 18.10.25

Δραματική η κατάσταση στην Γάζα με την αναγνώριση των νεκρών – Ελλείψει DNA έχουν αναγνωριστεί ελάχιστοι

Μόλις 4 από τους 135 νεκρούς Παλαιστίνιους από τη Γάζα έχουν αναγνωριστεί πέραν πάσης αμφιβολίας, καθώς δεν δόθηκαν στοιχεία για τον τόπο θανάτου ή την ημερομηνία. Κάποιοι φέρουν σημάδια βασανισμού.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Πιτ Χέγκσεθ φορούσε γραβάτα στα χρώματα της ρωσικής σημαίας στη συνάντηση με τον Ζελένσκι
Κόσμος 17.10.25

Ο Πιτ Χέγκσεθ φορούσε γραβάτα στα χρώματα της ρωσικής σημαίας στη συνάντηση με τον Ζελένσκι

Ο επικεφαλής του υπουργείο Άμυνας ή υπουργείου Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, φορούσε γραβάτα στα χρώματα της ρωσικής σημαίας, κάτι που παρατήρησαν άμεσα τα ουκρανικά ΜΜΕ

Σύνταξη
Παρί Σεν Ζερμέν – Στρασβούργο 3-3: Οι Παριζιάνοι γλίτωσαν την ήττα στο ντέρμπι κορυφής
Ποδόσφαιρο 17.10.25

Παρί Σεν Ζερμέν – Στρασβούργο 3-3: Οι Παριζιάνοι γλίτωσαν την ήττα στο ντέρμπι κορυφής

Η Παρί γλίτωσε μια οδυνηρή ήττα στο γαλλικό πρωτάθλημα, καθώς αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ με 1-3 απέναντι στο εξαιρετικό Στρασβούργο, τελικά έσωσε τον βαθμό της ισοπαλίας, αποσπώντας 3-3.

Σύνταξη
Είχε ζητήσει αναρρωτική από τη δουλειά του ο 44χρονος που έπεσε στο κενό από τον Πύργο Απόλλων
Ελλάδα 17.10.25

Είχε ζητήσει αναρρωτική από τη δουλειά του ο 44χρονος που έπεσε στο κενό από τον Πύργο Απόλλων

Ο 44χρονος είχε πει στην έγκυο σύζυγό του ότι πάει κανονικά στη δουλειά ωστόσο πήγε στην καφετέρια που είναι στον 24ο όροφο στον Πύργο Απόλλων και έπεσε στο κενό

Σύνταξη
ΗΠΑ: Άνδρας βανδάλισε και ούρησε μνημείο αφιερωμένο στον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ
«Το όνειρο ζει» 17.10.25

ΗΠΑ: Άνδρας βανδάλισε και ούρησε μνημείο αφιερωμένο στον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ

Για το περιστατικό συνελήφθη ένας νεαρός άνδρας, ο οποίος κατηγορείται ότι ούρησε και στην συνέχεια ποδοπάτησε την αιώνια φλόγα, η οποία συμβολίζει το όραμα του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ για δικαιοσύνη.

Σύνταξη
Ο Γιαζιτσί, το γραφείο του Μεντιλίμπαρ και τα λόγια του «ξανθού»…
Ποδόσφαιρο 17.10.25

Ο Γιαζιτσί, το γραφείο του Μεντιλίμπαρ και τα λόγια του «ξανθού»…

Ο Ολυμπιακός περιμένει πολλά από τον Γιαζιτσί. Ο ίδιος εμφανίζεται έτοιμος να κάνει τα πάντα. Το είπε στον Μεντιλίμπαρ και παλεύει να του το δείξει στο Ρέντη. Ο Βάσκος δεν αγαπάει τα λόγια, αλλά την εικόνα του γηπέδου. Και έχει θέσει άπαντες σε επιφυλακή, προετοιμάζοντάς τους για χρόνο και... «ευθύνες».

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Μεσανατολικό: Η Χαμάς θα παραδώσει τη σορό ενός ακόμη ομήρου
Στο Ερυθρό Σταυρό 17.10.25

Μεσανατολικό: Η Χαμάς θα παραδώσει τη σορό ενός ακόμη ομήρου

Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, οι Ταξιαρχίες Αλ Κασάμ, ανέκτησαν τη σορό ενός Ισραηλινού αιχμαλώτου στη Γάζα, σύμφωνα με την παλαιστινιακή οργάνωση. Ωστόσο δεν έδωσε πληροφορίες ποιος είναι ο νεκρός.

Σύνταξη
Ξαναχτίζοντας τη Γάζα: Το δύσκολο έργο της ανοικοδόμησης για έναν λαό που παλεύει να επιβιώσει
Κόσμος 17.10.25

Ξαναχτίζοντας τη Γάζα: Το δύσκολο έργο της ανοικοδόμησης για έναν λαό που παλεύει να επιβιώσει

Η Γάζα, βυθισμένη στη φρίκη του πολέμου και της καταστροφής, βρίσκεται αντιμέτωπη με το δύσκολο έργο της ανοικοδόμησης μιας κοινωνίας που παλεύει να επιβιώσει και να ελπίσει ξανά

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Αναντολού Εφές – Παναθηναϊκός 81-95: Με κορυφαίους τους Οσμάν και Γιουρτσεβέν – Σοκ με Παπαγιάννη
Μπάσκετ 17.10.25

Αναντολού Εφές – Παναθηναϊκός 81-95: Με κορυφαίους τους Οσμάν και Γιουρτσεβέν

Με τον Οσμάν να κάνει ρεκόρ πόντων (29) και τον Γιουρτσεβέν να προσθέτει 15, ο Παναθηναϊκός νίκησε εμφατικά στην Πόλη με 95-81. Σοκαριστικός τραυματισμός για Παπαγιάννη, τραυματίστηκε και ο Οσμάνι.

Σύνταξη
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο