Τερματοφύλακας προκαλεί σε εκτέλεση πέναλτι και μετά δεν ξέρει που να… κρυφτεί! (vid)

Το Παγκόσμιο Κύπελλο U17 βρίσκεται σε εξέλιξη στο Κατάρ και στο παιχνίδι της Βραζιλίας με την Παραγουάη για τους «32» που έγινε την Παρασκευή (14/11), είχαμε μία από τις πιο εντυπωσιακές εκτελέσεις πέναλτι που έχουμε δει ποτέ, ειδικά σε αυτές τις τόσο μικρές ηλικίες.

Η κανονική διάρκεια της αναμέτρησης ολοκληρώθηκε χωρίς τέρματα (0-0), με τις δύο ομάδες να οδηγούνται στη διαδικασία και εκεί τον Βραζιλιάνο Τιαγκίνιο να «κλέβει την παράσταση» με τον τρόπο που εκτέλεσε από τα 11 βήματα.

Συγκεκριμένα λίγο πριν την εκτέλεση ο τερματοφύλακας της Παραγουάης προσπάθησε να τον προκαλέσει προκειμένου να του αποσπάσει την προσοχή. Οπως θα δείτε παρακάτω άρχισε να τον κοιτάει έντονα και δείχνοντάς τα μάτια του, του ζητούσε να τον κοιτάξει κι αυτός.

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής των «Καριόκας», όχι μόνο δεν επηρεάστηκε, αλλά εκτέλεσε με έναν τρόπο που θα ζήλευε κι ο… Πανένκα, αφήνοντας τον Παραγουανό αντίπαλό του να ψάχνει πού… πήγε η μπάλα. Εν τέλει τη μάζεψε από τα δίχτυα του, με τους Βραζιλιάνους να παίρνουν τελικά την πρόκριση για τους «16» του Μουντιάλ U17 με σκορ 5-4, ενώ μπροστά τους είναι πλέον η Γαλλία.

Δείτε παρακάτω το σχετικό στιγμιότυπο