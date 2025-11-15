sports betsson
Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
15.11.2025 | 10:07
Λεωφορείο έπεσε στις μπάρες στην εθνική οδό - Έξι τραυματίες
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Γιατί η Ευρώπη «τιμωρείται» στο νέο Μουντιάλ των 48 ομάδων
Ποδόσφαιρο 15 Νοεμβρίου 2025 | 11:55

Γιατί η Ευρώπη «τιμωρείται» στο νέο Μουντιάλ των 48 ομάδων

Με τη συμμετοχή της Ευρώπης να μειώνεται από 40% σε 33%, ενώ η ποιότητα, τα έσοδα και η παραγωγή ταλέντων παραμένουν κορυφαία, το ερώτημα δεν είναι αν υποβαθμίστηκε η ήπειρος – αλλά γιατί η FIFA αλλάζει τους κανόνες εις βάρος της.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Check-in ενός λεπτού για καλύτερη υγεία και ευεξία

Check-in ενός λεπτού για καλύτερη υγεία και ευεξία

Spotlight

«Ίσως δεν είναι η καλύτερη στιγμή να το πούμε, με την Ιταλία ξανά σε οριακή κατάσταση», γράφει η ιταλική «Γκαζέτα», «αλλά πώς γίνεται ένα Μουντιάλ που έχει ήδη δώσει εισιτήριο σε ομάδες όπως το Πράσινο Ακρωτήρι και η Ιορδανία να τιμωρεί τόσο έντονα την Ευρώπη;». Το ερώτημα δεν είναι απλώς θεμιτό – είναι κεντρικό στη συζήτηση γύρω από το νέο, διευρυμένο Παγκόσμιο Κύπελλο των 48 ομάδων.

Τα νούμερα δεν λένε ποτέ ψέματα. Το 2022 στο Κατάρ, η Ευρώπη είχε 13 από τις 32 θέσεις: το 40%. Το 2026, με 48 ομάδες, θα έχει 16 – αλλά αυτό αντιστοιχεί μόλις στο 33%. Ενώ όλες οι άλλες ηπειρωτικές συνομοσπονδίες κερδίζουν μεγάλα ποσοστιαία άλματα συμμετοχής, η μόνη που «συρρικνώνεται» είναι η UEFA. Με άλλα λόγια: μεγαλώνει το Μουντιάλ, μικραίνει ο ευρωπαϊκός λόγος σε αυτό.

Και το ερώτημα γίνεται ακόμα πιο εύστοχο αν αναλογιστεί κανείς πως το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο όχι μόνο δεν βρίσκεται σε κρίση, αλλά διανύει μια από τις πιο παραγωγικές περιόδους της ιστορίας του. Από τις τακτικές επαναστάσεις του Σάκι και του Γκουαρδιόλα, μέχρι την ακατάπαυστη παραγωγή νέων ταλέντων (Εμπαπέ, Γιαμάλ, Ρόδρι, Ντεμπελέ), η Ευρώπη παραμένει ο κορυφαίος «εργοστασιακός» ιστός του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Παράλληλα, τα έσοδα των μεγάλων πρωταθλημάτων συνεχίζουν να αυξάνονται, οι τηλεοπτικές συμφωνίες χτυπούν ιστορικά ρεκόρ, και τα γήπεδα γεμίζουν σε ποσοστά που θα ζήλευαν όλες οι υπόλοιπες αγορές. Η ήπειρος εξακολουθεί να είναι –και με τεράστια διαφορά– το οικονομικό, τεχνικό και πολιτισμικό κέντρο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Τότε γιατί η FIFA μοιάζει να επιλέγει να «τιμωρήσει» αυτήν ακριβώς την υπεροχή; Η απάντηση δεν βρίσκεται στο γήπεδο, αλλά στη γεωπολιτική του αθλητισμού. Η ποδοσφαιρική διπλωματία της FIFA ήταν πάντα συνδεδεμένη με την ανάγκη εξισορρόπησης ηπείρων, την πολιτική ίσων ευκαιριών και την προώθηση του «παγκόσμιου παιχνιδιού». Αυτή τη φορά όμως, η εξισορρόπηση μοιάζει να έχει ξεπεράσει τα όρια της λογικής. Το να προστίθενται θέσεις σε ηπείρους που απέχουν πολύ από την ευρωπαϊκή ποιότητα μπορεί να ερμηνευτεί και ως κίνηση πολιτικής σκοπιμότητας: ενίσχυση της εκλογικής βάσης του Τζιάνι Ινφαντίνο.

Η παραχώρηση θέσεων σε τρεις διοργανώτριες χώρες (ΗΠΑ, Καναδάς, Μεξικό) ενισχύει αυτή την εντύπωση: πρόκειται για εξαίρεση άνευ ιστορικού προηγούμενου, που απορροφά πολύτιμο χώρο συμμετοχής από άλλες αγορές – κυρίως την Ευρώπη.

Την ίδια στιγμή, υπάρχει ένα ακόμη πιο σοβαρό πρόβλημα: το ήδη ασφυκτικά γεμάτο διεθνές καλεντάρι. Η διόγκωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, μαζί με την αύξηση των αγώνων στο Champions League και τις νέες μορφές πρωταθλημάτων και Nations League, έχει φέρει το σύστημα στα όριά του. Ο παίκτης έχει γίνει «ανθρωπομηχανή» χωρίς ανάσες. Ο Πούλισικ, που τραυματίστηκε πρόσφατα με τις ΗΠΑ, είναι ένα σύμπτωμα μιας παγκόσμιας νόσου: υπερφόρτωση.

Οι σύλλογοι και οι ομοσπονδίες ζητούν «πνευματική και σωματική βιωσιμότητα». Η πραγματικότητα όμως κινείται αντίθετα. Με ολοένα και περισσότερα παιχνίδια και λιγότερο χρόνο για προπόνηση, η ποιότητα πέφτει, οι τραυματισμοί αυξάνονται, και το ποδόσφαιρο κινδυνεύει να μπει σε μια περίοδο «εκβιασμένης μετριότητας».

Η Ευρώπη, λοιπόν, δεν είναι σε κρίση. Είναι το παγκόσμιο ποδόσφαιρο που βρίσκεται σε σημείο ρήξης.

Κι ενώ η FIFA επιδιώκει πολιτικούς και εμπορικούς στόχους, το παιχνίδι κινδυνεύει να χάσει το μεγαλύτερο σταθερό του θεμέλιο: την ισορροπία ανάμεσα στην παγκοσμιότητα και την ποιότητα.
Η Ευρώπη δεν ζητά κυριαρχία. Ζητά αναλογικότητα. Και το νέο Μουντιάλ δείχνει να μην της τη δίνει.

Headlines:
Τράπεζες
Τράπεζες: Ανεβαίνουν τα έξοδα – Προς νέες κινήσεις εξοικονόμησης

Τράπεζες: Ανεβαίνουν τα έξοδα – Προς νέες κινήσεις εξοικονόμησης

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Check-in ενός λεπτού για καλύτερη υγεία και ευεξία

Check-in ενός λεπτού για καλύτερη υγεία και ευεξία

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Economy
Χρυσές λίρες: Μια ανάσα από τα 1.000 ευρώ – Πόσες κατέχουν οι Έλληνες [γράφημα]

Χρυσές λίρες: Μια ανάσα από τα 1.000 ευρώ – Πόσες κατέχουν οι Έλληνες [γράφημα]

inWellness
inTown
Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω: Η σιωπή του βιασμού «σπάει» πάνω στο σανίδι
inTickets 14.11.25

Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω: Η σιωπή του βιασμού «σπάει» πάνω στο σανίδι

Το έργο - μονόλογος Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω σε κείμενο Μαρίας Λούκα, σκηνοθεσία Παυλίνας Μάρβιν και τον Ιώκο Ιωάννη Κοτίδη στον πρωταγωνιστικό ρόλο, έρχεται από τις 24 Νοεμβρίου στο Κέντρο ελέγχου τηλεοράσεων.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Tελικός για… τσάι
Euro 2028 15.11.25

Tελικός για… τσάι

Για πρώτη φορά από το 1972, ο τελικός Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος θα διεξαχθεί νωρίς – στις 17:00 ώρα Λονδίνου. Μια στρατηγική επιλογή που ευθυγραμμίζεται με τη νέα πολιτική της UEFA για τελικούς ημέρας, με βασικούς στόχους την ασφάλεια, τη μετακίνηση, τις οικογένειες και τη μέγιστη τηλεοπτική απήχηση.

Γεώργιος Μαζιάς
Ποδόσφαιρο 15.11.25

UEFA: Ένα όχι αξίας 200 εκατ. ευρώ

Το «όχι» της UEFA στο ταμείο των 7 δισ. μετά την πανδημία κοστίζει πάνω από 200 εκατ. ευρώ τον χρόνο στα ευρωπαϊκά κλαμπ

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Euroleague 15.11.25

Πρόεδρος Παρτιζάν: «Ο Ομπράντοβιτς θα έχει πάντα την εμπιστοσύνη μου, όσο εγώ ή αυτός είναι στον σύλλογο»

Ο πρόεδρος της Παρτιζάν, Οστόγια Μιχαήλοβιτς συνεχίζει να στηρίζει τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς ενώ προανήγγειλε και εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα, μετά τα τελευταία αποτελέσματα της ομάδας.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Tελικός για… τσάι
Euro 2028 15.11.25

Tελικός για… τσάι

Για πρώτη φορά από το 1972, ο τελικός Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος θα διεξαχθεί νωρίς – στις 17:00 ώρα Λονδίνου. Μια στρατηγική επιλογή που ευθυγραμμίζεται με τη νέα πολιτική της UEFA για τελικούς ημέρας, με βασικούς στόχους την ασφάλεια, τη μετακίνηση, τις οικογένειες και τη μέγιστη τηλεοπτική απήχηση.

Γεώργιος Μαζιάς
UEFA: Ένα όχι αξίας 200 εκατ. ευρώ
Ποδόσφαιρο 15.11.25

UEFA: Ένα όχι αξίας 200 εκατ. ευρώ

Το «όχι» της UEFA στο ταμείο των 7 δισ. μετά την πανδημία κοστίζει πάνω από 200 εκατ. ευρώ τον χρόνο στα ευρωπαϊκά κλαμπ

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Πρόεδρος Παρτιζάν: «Ο Ομπράντοβιτς θα έχει πάντα την εμπιστοσύνη μου, όσο εγώ ή αυτός είναι στον σύλλογο»
Euroleague 15.11.25

Πρόεδρος Παρτιζάν: «Ο Ομπράντοβιτς θα έχει πάντα την εμπιστοσύνη μου, όσο εγώ ή αυτός είναι στον σύλλογο»

Ο πρόεδρος της Παρτιζάν, Οστόγια Μιχαήλοβιτς συνεχίζει να στηρίζει τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς ενώ προανήγγειλε και εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα, μετά τα τελευταία αποτελέσματα της ομάδας.

Σύνταξη
Οι αριθμοί μίλησαν: Ο Ολυμπιακός, η… επιστροφή του Παναθηναϊκού και η μεγάλη έκπληξη (pic)
Euroleague 15.11.25

Οι αριθμοί μίλησαν: Ο Ολυμπιακός, η… επιστροφή του Παναθηναϊκού και η μεγάλη έκπληξη (pic)

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε από την Αρμάνι στο Μιλάνο όμως κυριαρχεί στη Euroleague, την ώρα που ο Παναθηναϊκός έκανε το 2/2 σε μια δύσκολη «διαβολοβδομάδα» – Ποια είναι τα δεδομένα μετά από 11 αγωνιστικές.

Σύνταξη
NBA: Μυθικός Κάρι, νίκησε μόνος του τους Σπερς (109-108) – Σπουδαία νίκη των Κλίπερς με «τριπλό» Χάρντεν (127-133)
NBA 15.11.25

Μυθικός Κάρι, νίκησε μόνος του τους Σπερς (109-108) – Σπουδαία νίκη των Κλίπερς με «τριπλό» Χάρντεν (127-133)

Οι Γουόριορς επικράτησαν 109-108 των Σπερς με μαγικό Στεφ Κάρι, οποίος πέτυχε 49 πόντους – Ο «τριπλός» Τζέιμς Χάρντεν οδήγησε τους Κλίπερς σε νίκη 133-127 επί των Μάβερικς.

Σύνταξη
Η «ανακάλυψη» του Μεσίνα: Ποιος είναι ο Κουίν Έλις που «πλήγωσε» τον Ολυμπιακό (vids)
Euroleague 15.11.25

Η «ανακάλυψη» του Μεσίνα: Ποιος είναι ο Κουίν Έλις που «πλήγωσε» τον Ολυμπιακό (vids)

Ο Κουίν Έλις έβγαλε… μάτια στη Unipol Arena, πραγματοποίησε σπουδαία εμφάνιση και ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στη νίκη επί του Ολυμπιακού – Ποιος είναι ο Άγγλος γκαρντ που θα κάνει… θραύση στη Euroleague.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Πως ο Λανουά μπερδεύει τους διαιτητές
On Field 15.11.25

Πως ο Λανουά μπερδεύει τους διαιτητές

Ο Γάλλος μπορεί να επικοινωνεί συχνά με τους ρέφερι, να ασχολείται πολύ, όμως κάπου στράβωσε η εκπαίδευση που περισσότερο μπερδεύει παρά εκπαιδεύει και σα να μην έφτανε αυτό είναι και κρύο πιάτο

Βάιος Μπαλάφας
Ολίμπια Μιλάνο – Ολυμπιακός 88-87: Όταν «ξύπνησε» ήταν αργά….
Euroleague 14.11.25

Ολίμπια Μιλάνο – Ολυμπιακός 88-87: Όταν «ξύπνησε» ήταν αργά….

Ο Ολυμπιακός κυνηγούσε στο σκορ την Αρμάνι για τρία δεκάλεπτα κι όταν αφυπνίστηκε στο τελευταίο, αποδείχθηκε πως ήταν αργά. Πίτερς με 27π. και Ντόρσεϊ με 25π. οι μοναδικοί που ξεχώρισαν στο Μιλάνο.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Tελικός για… τσάι
Euro 2028 15.11.25

Tελικός για… τσάι

Για πρώτη φορά από το 1972, ο τελικός Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος θα διεξαχθεί νωρίς – στις 17:00 ώρα Λονδίνου. Μια στρατηγική επιλογή που ευθυγραμμίζεται με τη νέα πολιτική της UEFA για τελικούς ημέρας, με βασικούς στόχους την ασφάλεια, τη μετακίνηση, τις οικογένειες και τη μέγιστη τηλεοπτική απήχηση.

Γεώργιος Μαζιάς
Καιρός: Απότομη πτώση υδραργύρου μετά τις υψηλές θερμοκρασίες – Πότε αναμένεται ψυχρή εισβολή
Καιρός 15.11.25

Απότομη πτώση του υδραργύρου μετά τις υψηλές θερμοκρασίες - Πότε αναμένεται ψυχρή εισβολή

Ο καιρός έως τη Δευτέρα θα είναι ζεστός, με νοτιάδες - Πολύ ψυχρή αέρια μάζα ξεκινάει από τη δυτική και βόρεια Ευρώπη και θα φέρει κρύο - Ευνοείται η μεταφορά σκόνης από την Αφρική

Σύνταξη
«Αυτό που θέλω είναι πόλεμος» – Kυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ με τον Τζούντ Λο στον ρόλο του Πούτιν
«Ο Μάγος του Κρεμλίνου» 15.11.25

«Αυτό που θέλω είναι πόλεμος» - Kυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ με τον Τζούντ Λο στον ρόλο του Πούτιν

Πρώτη ματιά στο τρέιλερ της ταινίας «Ο Μάγος του Κρεμλίνου» και στη μεταμόρφωση του Τζουντ Λο σε Πούτιν σε έναν «Έβερεστ» ρόλο για τον Βρετανό ηθοποιό, πάνω σε έναν ρόλο που μπερδεύει την ιστορία με τη μυθοπλασία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αποκάλυψη in: Αστυνομικός «στρατός» για φρούρηση του δικηγορικού γραφείου του ιδιώτη πλέον Γρηγόρη Δημητριάδη στα Ιωάννινα
Ελλάδα 15.11.25

Αποκάλυψη in: Αστυνομικός «στρατός» για φρούρηση του δικηγορικού γραφείου του ιδιώτη πλέον Γρηγόρη Δημητριάδη στα Ιωάννινα

Η αφίσα αντιεξουσιαστών, η δήλωση αδιαφορίας από τον πρώην συνεργάτη του πρωθυπουργού και το έγγραφο για προστασία του νέου δικηγορικού γραφείου του από δεκάδες αστυνομικούς, τεσσάρων αστυνομικών υπηρεσιών.

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Μαρτίκας: Θρηνούσε το πανελλήνιο για τον Παντελίδη και ο εγκληματίας καυχιόταν – Με απειλούσαν για τη ζωή μου
Κύκλωμα απατεώνων 15.11.25

Μαρτίκας: Θρηνούσε το πανελλήνιο για τον Παντελίδη και ο εγκληματίας καυχιόταν – Με απειλούσαν για τη ζωή μου

«Δεν φοβάμαι τίποτα, ας με σκοτώσουν σήμερα το βράδυ, γιατί θα ξέρουμε ποιοι το έκαναν», είπε ο Σπύρος Μαρτίκας για το κύκλωμα απατεώνων που ψάρευε χρήματα από ιδιώτες και επαγγελματίες

Σύνταξη
Νηπιαγωγεία: Κτίρια προκάτ χωρίς στοιχειώδεις υποδομές – Στοιβαγμένα παιδιά και ακατάλληλες συνθήκες
Σοβαρή καταγγελία 15.11.25

Στοιβαγμένα παιδιά και ακατάλληλες συνθήκες στα νηπιαγωγεία - Κτίρια προκάτ χωρίς στοιχειώδεις υποδομές

Για πλήρη υποβάθμιση της προσχολικής εκπαίδευση κάνει λόγο η ΔΟΕ που συγκέντρωσε στοιχεία για τις κτιριακές υποδομές και τις συνθήκες λειτουργίας στα νηπιαγωγεία της χώρας

Σύνταξη
UEFA: Ένα όχι αξίας 200 εκατ. ευρώ
Ποδόσφαιρο 15.11.25

UEFA: Ένα όχι αξίας 200 εκατ. ευρώ

Το «όχι» της UEFA στο ταμείο των 7 δισ. μετά την πανδημία κοστίζει πάνω από 200 εκατ. ευρώ τον χρόνο στα ευρωπαϊκά κλαμπ

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Παιανία: Θανατηφόρο τροχαίο στη λεωφόρο Λαυρίου – Ανασύρθηκαν νεκροί ένας άνδρας και μία γυναίκα
Το πρωί του Σαββάτου 15.11.25

Θανατηφόρο τροχαίο στην Παιανία - Ανασύρθηκαν νεκροί ένας άνδρας και μία γυναίκα

Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν στην Παιανία κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες - Οι δύο ηλικιωμένοι απεγκλωβίστηκαν από την Πυροσβεστική χωρίς τις αισθήσεις τους

Σύνταξη
Παραδοχή Μαρινάκη για τους χαμηλούς μισθούς – Τι λέει για την ακρίβεια
«Σε μεγάλο ποσοστό» 15.11.25

Παραδοχή Μαρινάκη για τους χαμηλούς μισθούς – Τι λέει για την ακρίβεια

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παραδέχθηκε ότι η Ελλάδα βρίσκεται «μόνο πάνω από τη Βουλγαρία» στους μισθούς, σύμφωνα με τα στατιστικά της Eurostat. Τι είπε για τον Αλέξη Τσίπρα

Σύνταξη
Ακυρώθηκε το IndieChina Film Festival στη Νέα Υόρκη μετά από καταγγελίες για παρενοχλήσεις σε Κινέζους δημιουργούς
«Διακρατική καταστολή» 15.11.25

Ακυρώθηκε το IndieChina Film Festival στη Νέα Υόρκη μετά από καταγγελίες για παρενοχλήσεις σε Κινέζους δημιουργούς

Ο Ζου Ρικούν «πάγωσε» δύο ημέρες πριν την πρεμιέρα το πρώτο IndieChina Film Festival, καθώς σκηνοθέτες και παραγωγοί δήλωσαν ότι οι ίδιοι ή οι οικογένειές τους δέχονταν πιέσεις από τις κινεζικές αρχές

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πρόεδρος Παρτιζάν: «Ο Ομπράντοβιτς θα έχει πάντα την εμπιστοσύνη μου, όσο εγώ ή αυτός είναι στον σύλλογο»
Euroleague 15.11.25

Πρόεδρος Παρτιζάν: «Ο Ομπράντοβιτς θα έχει πάντα την εμπιστοσύνη μου, όσο εγώ ή αυτός είναι στον σύλλογο»

Ο πρόεδρος της Παρτιζάν, Οστόγια Μιχαήλοβιτς συνεχίζει να στηρίζει τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς ενώ προανήγγειλε και εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα, μετά τα τελευταία αποτελέσματα της ομάδας.

Σύνταξη
ΚΚΕ για επέτειο Πολυτεχνείου: Ο αρνητικός συσχετισμός δύναμης αλλάζει μόνο από την οργανωμένη δράση του εργατικού παράγοντα
«Ξεσηκωμός» 15.11.25

ΚΚΕ για επέτειο Πολυτεχνείου: Ο αρνητικός συσχετισμός δύναμης αλλάζει μόνο από την οργανωμένη δράση του εργατικού παράγοντα

«Η επικαιρότητα των συνθημάτων του Πολυτεχνείου επιβεβαιώνει ότι η μετάβαση απ’ τη στρατιωτική δικτατορία στην αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία δεν έλυσε τελικά τα εργατικά – λαϊκά προβλήματα», τονίζει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Πόθεν Έσχες: Εκπνέει η προθεσμία για το Πόθεν Έσχες – Δεν θα δοθεί άλλη παράταση
Τα βήματα 15.11.25

Εκπνέει η προθεσμία για το Πόθεν Έσχες - Δεν θα δοθεί άλλη παράταση

Η καταληκτική ημερομηνία για το Πόθεν Έσχες μεταφέρεται τη Δευτέρα 17/11 καθώς συνέπεσε με μη εργάσιμη ημέρα, χωρίς να απαιτείται έκδοση νέας υπουργικής απόφασης ή ξεχωριστή παράταση

Σύνταξη
Star Trek 2.0: Η Paramount αναθέτει στους Ντέιλι & Γκόλντσταϊν μια «ανεξάρτητη» ταινία χωρίς το πλήρωμα του Κρις Πάιν
Culture Live 15.11.25

Star Trek 2.0: Η Paramount αναθέτει στους Ντέιλι & Γκόλντσταϊν μια «ανεξάρτητη» ταινία χωρίς το πλήρωμα του Κρις Πάιν

Η Paramount δρομολογεί μια αυτόνομη ταινία Star Trek από τους Ντέιλι και Γκόλντσταϊν, χωρίς το καστ του Κρις Πάιν και χωρίς σύνδεση με προηγούμενα έργα, σηματοδοτώντας πλήρη ανανέωση του franchise.

Σύνταξη
Υπουργείο Εξωτερικών για 42η επέτειο ανακήρυξης του ψευδοκράτους: Η Ελλάδα δεν θα αποδεχθεί ποτέ τετελεσμένα
Κυπριακό 15.11.25

ΥΠΕΞ για 42η επέτειο ανακήρυξης του ψευδοκράτους: Η Ελλάδα δεν θα αποδεχθεί ποτέ τετελεσμένα

Το υπουργείο Εξωτερικών καλεί όλα τα κράτη «να αντισταθούν σε κάθε μορφή αναθεωρητισμού και να σεβαστούν απολύτως την κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας»

Σύνταξη
Οι αριθμοί μίλησαν: Ο Ολυμπιακός, η… επιστροφή του Παναθηναϊκού και η μεγάλη έκπληξη (pic)
Euroleague 15.11.25

Οι αριθμοί μίλησαν: Ο Ολυμπιακός, η… επιστροφή του Παναθηναϊκού και η μεγάλη έκπληξη (pic)

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε από την Αρμάνι στο Μιλάνο όμως κυριαρχεί στη Euroleague, την ώρα που ο Παναθηναϊκός έκανε το 2/2 σε μια δύσκολη «διαβολοβδομάδα» – Ποια είναι τα δεδομένα μετά από 11 αγωνιστικές.

Σύνταξη
Η κυκλοφορία του νέου βιβλίου της Σάρα Φέργκιουσον «παγώνει» επ’ αόριστον
Σκάνδαλο Έπσταϊν 15.11.25

Η κυκλοφορία του νέου βιβλίου της Σάρα Φέργκιουσον «παγώνει» επ’ αόριστον

Το Flora And Fern «πάγωσε» ξαφνικά κατόπιν αιτήματος του εκδότη, την ώρα που η πρώην δούκισσα του Γιορκ αντιμετωπίζει νέο κύμα κριτικής για τις σχέσεις της με τον Τζέφρι Έπσταϊν στο παρελθόν

Σύνταξη
Νέα Αριστερά για προκλητικό Κυριαζίδη: Η ΝΔ τον επανέφερε στα έδρανά της, αυτή είναι το πρόβλημα
Βολές 15.11.25

Νέα Αριστερά για προκλητικό Κυριαζίδη: Η ΝΔ τον επανέφερε στα έδρανά της, αυτή είναι το πρόβλημα

«Θεωρεί φυσιολογικό να μιλά για οικονομικό αδιέξοδο με μηνιαίες αποδοχές που για πολλούς συμπολίτες μας μοιάζουν με άπιαστο όνειρο», τόνισε η Νέα Αριστερά για τις προκλητικές δηλώσεις του βουλευτή της ΝΔ

Σύνταξη
Τραμπ: Κατήργησε τους δασμούς σε δεκάδες είδη τροφίμων που οι Αμερικανοί δυσκολευόταν να αγοράσουν
Αύξηση τιμών 15.11.25

Πίσω ολοταχώς από Τραμπ: Κατήργησε τους δασμούς σε δεκάδες είδη τροφίμων που οι Αμερικανοί δυσκολεύονται να τα αγοράσουν

Αναλυτές επισημαίνουν ότι η κατάργηση των δασμών σε μια σειρά είδη πρώτης ανάγκης είναι η μεγαλύτερη υποχώρηση στην εμπορική πολιτική του Τραμπ

Σύνταξη
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο