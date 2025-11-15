Βόρεια Μακεδονία – Ελλάδα 84-101: Πρώτη νίκη για την Εθνική

Την πρώτη νίκη της, στα προκριματικά του Ευρωμπάσκετ γυναικών 2027 πέτυχε η εθνική! Οι παίκτριες του Πέτρου Πρέκα, μετά την ήττα με έναν πόντο από την Κροατία στην Κοζάνη στην πρεμιέρα του 6ου ομίλου, επικράτησαν με… εμφατικό τρόπο, με 101-84 της Βόρειας Μακεδονίας στα Σκόπια, το βράδυ του Σαββάτου (15/11), στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής.

Το τρίτο και τελευταίο παιχνίδι γι’ αυτό το πρώτο «παράθυρο», η εθνική γυναικών θα το δώσει στην Γκεντόφτε με αντίπαλο την Δανία την Τρίτη (18/11, 19:30).

Η Ελεάννα Χριστινάκη σημείωσε 23 πόντους, με 7 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ η Μαριέλλα Φασούλα πέτυχε 22 πόντους, μάζεψε 7 ριμπάουντ και μοίρασε επίσης 4 ασίστ. Η αρχηγός Άρτεμις Σπανού πέτυχε 15 πόντους, με 8 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ διψήφια ήταν και η Ελένη Μποσγανά με 11 πόντους, 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Η εξέλιξη του αγώνα

Η Ελλάδα μπήκε στο παιχνίδι με 3/3 τρίποντα από Χριστινάκη, Σπανού και Κριμίλη, που τη βοήθησαν να φτάσει στο 4-11 (2’). Η συνέχεια όμως δεν ήταν αντίστοιχη με την γηπεδούχο ομάδα να πλησιάζει, να προσπερνά (12-11, 3’25’’) και να φτάνει στο +4 (18-14, 6’30’’) με την Στογιανόφσκα να ευστοχεί δύο φορές από τα 6μ75. Η αντίπαλος της Εθνικής Ομάδας χρησιμοποίησε και την γραμμή της φιλανθρωπίας, από την ομάδα είχε 6/7 βολές σε αντίθεση με 1/6 της Ελλάδας. Από τη γραμμή πήρε μια ανάσα επιθετικά και το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα με τη Φασούλα να μετρά 3 /4 για το 21-19 (8’). Δύο λεπτά πριν την ολοκλήρωση της πρώτης περιόδου η Σαμ Γαλανόπουλος πάτησε στο παρκέ, στην πρώτη της παρουσία με τα γαλανόλευκα, ενώ Χριστινάκη και Λούκα έφεραν το παιχνίδι στα ίσια (23-23, 9’25’’).

Η Λούκα ήταν αυτή που έδωσε ξανά το προβάδισμα στην Ελλάδα με ένα ακόμη σουτ από μέση απόσταση (23-25, 10’15’’) με την Χριστινάκη να γίνεται διψήφια, την Γαλανόπουλος να μοιράζει τελικές πάσες και την Τσινέκε να οδηγεί στο +10 (25-35, 12’30’’). Καρλάφτη και Σπανού ακολούθησαν για το 29-40 (15’10’’). Οι διεθνείς που ήρθαν από τον πάγκο έδωσαν σημαντικές βοήθειες με την Μποσγανά να διαμορφώνει το 36-50 (17’45”). H Φασούλα έγινε κι αυτή διψήφια, όπως νωρίτερα και η Σπανού, δίνοντας και την ασίστ στην Παυλοπούλου για το 39-57 (19’30”). Λίγο πριν την συμπλήρωση του εικοσαλέπτου η διαφορά έφτασε στο +20 από τα χέρια της Μποσγανά από τη γραμμή (39-59).

Η άμυνα έδωσε τον τόνο και με την επιστροφή στο παρκέ για το δεύτερο μισό του αγώνα με την διαφορά να φτάνει από το τρίποντο της Χριστινάκη στο +17 (45-72, 25′). Η οικοδέσποινα προσπάθησε να επιστρέψει και κατάφερε να μειώσει στους 15 (59-74, 28’40”). Πέντε συνεχόμενοι πόντοι της Μποσγανά έδωσαν μια λύση επιθετικά (59-79, 29’40”) με την Χατζηλεοντή να νικά το χρόνο για το 59-81 της τρίτης περιόδου.

Η απόσταση μειώθηκε για μία ακόμη φορά (77-88, 35’25”) με την Χέμπε να έχει πάρει το ρόλο της δημιουργού, φτάνοντας στις πέντε ασίστ για την ομάδα της. H Φασούλα ήταν εκεί για το 77-90 (36’10”), αλλά η γηπεδούχος ομάδα με το τρίποντο της Στογιανόφσκα πλησίασε στους οχτώ, δίνοντας μονοψήφια τιμή στην διαφορά (82-90, 36’50”). Η Σπανού απάντησε κι αυτή με τρίποντο (82-93, 37’45”) με την Φασούλα να ακολουθεί για το +13 (82-95, 38’30”) και το +15 (84-99, 39’30”) και την Χριστινάκη να υπογράφει την… κατοστάρα και το 84-101.

Οι συνθέσεις

ΕΛΛΑΔΑ (Πέτρος Πρέκας): Κριμίλη 3 (1), Μποσγανά 11 (1), Παυλοπούλου 7 (1), Τσινέκε 2, Γαλανόπουλος 7 (1), Λούκα 6, Σπανού 15 (3), Χατζηλεοντή 3, Χριστινάκη 23 (3), Φασούλα 22, Καρλάφτη 2

ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (Αλεκσάνταρ Ασαντάνοφ): Χέμπε 16 (1), Νικόλοφ, Στογιανόφσκα 11 (3), Τασέφσκα, Νίκολιτς Ματ. 3 (1), Μιτρασίνοβιτς 23 (10 ασ., 9ρ.), Μίτρεβα 2, Σέλκοβα 19 (3), Νίκολιτς Μιλ., Τραϊκοφσκα, Κμετόφσκα 10, Νατσέφσκα,