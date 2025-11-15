NBA: Μυθικός Κάρι, νίκησε μόνος του τους Σπερς (109-108) – Σπουδαία νίκη των Κλίπερς με «τριπλό» Χάρντεν (127-133)
Οι Γουόριορς επικράτησαν 109-108 των Σπερς με μαγικό Στεφ Κάρι, οποίος πέτυχε 49 πόντους – Ο «τριπλός» Τζέιμς Χάρντεν οδήγησε τους Κλίπερς σε νίκη 133-127 επί των Μάβερικς.
Οι Γουόριορς πήραν μεγάλη νίκη στο Σαν Αντόνιο, επικρατώντας των Σπερς με 109-108, όπου ο Στεφ Κάρι έκανε για άλλη μια φορά μυθικά πράγματα στο παρκέ, κάνοντας το 2-0 στο Κύπελλο του NBA.
Ο σταρ των «πολεμιστών» έβαλε 49 πόντους, με 9 τρίποντα και ήταν απόλυτα εύστοχος στις βολές (8/8), ενώ κατάφερε να ισοφαρίσει τον Μάικλ Τζόρνταν για τα περισσότερα παιχνίδια 40 πόντων από τη στιγμή που έκλεισαν τα 30 τους. Καθοριστικός και ο Μπάτλερ, που πρόσθεσε 21 πόντους και 8 ριμπάουντ. Για το Σαν Αντόνιο, ο Βικτόρ Γουεμπανιάμα έκανε ακόμη μία ολοκληρωμένη εμφάνιση με 26 πόντους και 12 ριμπάουντ, ενώ ο Φοξ σταμάτησε στους 24 πόντους.
Σε ένα ματς-μαραθώνιο, οι Κλίπερς έφυγαν με τη νίκη από το Ντάλας, επικρατώντας 133-127 των Μάβερικς έπειτα από δύο παρατάσεις.
Ο Χάρντεν ήταν ο MVP του αγώνα, πραγματοποιώντας triple-double (41 πόντοι, 14 ριμπάουντ, 11 ασίστ). Ο Ζούμπατς βοήθησε με τη σειρά του, καθώς έκανε double-double με 27 πόντους και 11 ριμπάουντ, ενώ ο Μπόγκντανόβιτς πρόσθεσε 21 πόντους.
Από την άλλη, οι Μάβερικς είχαν τους Ράσελ και Μάρσαλ με 28 πόντους ο καθένας, όμως δεν ήταν αρκετοί για να αποτρέψουν την τρίτη συνεχόμενη ήττα του Ντάλας.
Οι Λέικερς επικράτησαν εύκολα των Πέλικανς στη Νέα Ορλεάνη με 118-104, έχοντας σε εξαιρετική μερα τον Όστιν Ριβς που είχε 31 πόντους, 4 ριμπάουντ, 7 ασίστ και τον «διπλό» Λούκα Ντόντσιτς με 24 πόντους, 7 ριμπάουντ και 12 ασίστ. Για τους Πέλικανς κορυφαίος ήταν ο Τρέι Μέρφι με 35 πόντους (10/14 δίποντα, 3/7 τρίποντα) και 7 ριμπάουντ.
Τα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA
Νιου Γιορκ Νικς – Μαϊάμι Χιτ 140-132
Ορλάντο Μάτζικ – Μπρούκλιν Νετς 105-98
Ντιτρόιτ Πίστονς – Φιλαδέλφεια Σέβεντι Σίξερς 114-108
Χιούστον Ρόκετς – Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς 140-116
Μιλγουόκι Μπακς – Σάρλοτ Χόρνετς 147-134
Μινεσότα Τίμπεργουλβς – Σακραμέντο Κινγκς 124-110
Νιου Όρλινς Πέλικανς – Λος Άντζελες Λέικερς 104-118
Ντάλας Μάβερικς – Λος Άντζελες Κλίπερς 127-133
Σαν Αντόνιο Σπερς – Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς 108-109
