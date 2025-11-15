newspaper
Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025
15.11.2025 | 10:07
Λεωφορείο έπεσε στις μπάρες στην εθνική οδό - Έξι τραυματίες
Νέα Αριστερά για προκλητικό Κυριαζίδη: Η ΝΔ τον επανέφερε στα έδρανά της, αυτή είναι το πρόβλημα
Πολιτική Γραμματεία 15 Νοεμβρίου 2025 | 11:21

Νέα Αριστερά για προκλητικό Κυριαζίδη: Η ΝΔ τον επανέφερε στα έδρανά της, αυτή είναι το πρόβλημα

«Θεωρεί φυσιολογικό να μιλά για οικονομικό αδιέξοδο με μηνιαίες αποδοχές που για πολλούς συμπολίτες μας μοιάζουν με άπιαστο όνειρο», τόνισε η Νέα Αριστερά για τις προκλητικές δηλώσεις του βουλευτή της ΝΔ

Σύνταξη
A
A
Spotlight

Στις προκλητικές δηλώσεις του βουλευτή Δράμας με τη ΝΔ, Δημήτρη Κυριαζίδη, που σε τηλεοπτική παρέμβασή του είπε ότι ούτε λίγο ούτε πολύ πως δεν του φτάνουν τα 5.000 ευρώ τον μήνα για να ζήσει και ευτυχώς που εργάζεται και η σύζυγός του, αναφέρεται η Νέα Αριστερά, εξαπολύοντας πυρά κατά του κυβερνώντος κόμματος.

«Ο Δημήτρης Κυριαζίδης -ναι, ο ίδιος βουλευτής της ΝΔ που είχε απευθύνει στη Ζωή Κωνσταντοπούλου το χυδαίο ‘κάνε κάνα παιδί’ και είχε διαγραφεί γι’ αυτό για να τον πάρουν πάλι πίσω- επανήλθε δριμύτερος. Και χθες, με απόλυτη άνεση, αποφάσισε να μας εξηγήσει ζωντανά στον αέρα πόσο ‘σκληρή πραγματικότητα’ είναι να προσπαθείς να τα βγάλεις πέρα με… 5.000 ευρώ βουλευτικής αποζημίωσης», τόνισε η Νέα Αριστερά.

Ακολούθως πρόσθεσε πως «μάθαμε λοιπόν ότι από τα 5.000 ευρώ, ‘το χιλιάρικο έχει φύγει’ για κόμμα και γραφείο, μένουν 3.000, ‘έχει και βενζίνες’, ‘πρέπει και να φάει’, και τελικά ‘του μένουν 1.800 ευρώ’. Ευτυχώς -όπως δήλωσε- δουλεύει και η σύζυγος. Ανακούφιση για το πανελλήνιο».

«Η ΝΔ τον επανέφερε στα έδρανά της, αυτή είναι το πρόβλημα»

Σύμφωνα με την Πατησίων, «ο βουλευτής που κάποτε θεώρησε φυσιολογικό να επιτεθεί σεξιστικά κατά μιας πολιτικού αντιπάλου του, σήμερα θεωρεί εξίσου φυσιολογικό να μιλά για οικονομικό αδιέξοδο με μηνιαίες αποδοχές που για πολλούς συμπολίτες μας μοιάζουν με άπιαστο όνειρο, ακόμα και για ένα ολόκληρο έτος».

Τέλος, η Νέα Αριστερά επισήμανε ότι «όταν η ΝΔ επαναφέρει στα έδρανα πρόσωπα που δεν έχουν καταλάβει τι σημαίνει σεβασμός, τότε το πρόβλημα δεν είναι ο κ. Κυριαζίδης. Είναι η Νέα Δημοκρατία».

Τράπεζες
Τράπεζες: Ανεβαίνουν τα έξοδα – Προς νέες κινήσεις εξοικονόμησης

Τράπεζες: Ανεβαίνουν τα έξοδα – Προς νέες κινήσεις εξοικονόμησης

Economy
Χρυσές λίρες: Μια ανάσα από τα 1.000 ευρώ – Πόσες κατέχουν οι Έλληνες [γράφημα]

Χρυσές λίρες: Μια ανάσα από τα 1.000 ευρώ – Πόσες κατέχουν οι Έλληνες [γράφημα]

inWellness
inTown
Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω: Η σιωπή του βιασμού «σπάει» πάνω στο σανίδι
inTickets 14.11.25

Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω: Η σιωπή του βιασμού «σπάει» πάνω στο σανίδι

Το έργο - μονόλογος Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω σε κείμενο Μαρίας Λούκα, σκηνοθεσία Παυλίνας Μάρβιν και τον Ιώκο Ιωάννη Κοτίδη στον πρωταγωνιστικό ρόλο, έρχεται από τις 24 Νοεμβρίου στο Κέντρο ελέγχου τηλεοράσεων.

Σύνταξη
Σφοδρά αντιπολιτευτικά πυρά για την ακρίβεια – «Ο Μητσοτάκης δεν είναι ο Χάρι Πότερ, αλλά ο Βόλντεμορτ»
Πολιτική αντιπαράθεση 15.11.25

Σφοδρά αντιπολιτευτικά πυρά για την ακρίβεια – «Ο Μητσοτάκης δεν είναι ο Χάρι Πότερ, αλλά ο Βόλντεμορτ»

Η αντιπολίτευση εκτοξεύει μύδρους για το ζήτημα της ακρίβειας που μαστίζει την πλειονότητα των πολιτών - «Η ακρίβεια είναι εδώ και αυτή η κυβέρνηση είτε δεν θέλει είτε δεν μπορεί να την αντιμετωπίσει»

Σύνταξη
«Ιθάκη»: «Το δημοψήφισμα ήταν δική μου απόφαση» – Ο Τσίπρας διαβάζει το κρίσιμο κεφάλαιο «Ώρα Αποφάσεων»
Προδημοσίευση 14.11.25

«Το δημοψήφισμα ήταν δική μου απόφαση» - Ο Τσίπρας διαβάζει το κρίσιμο κεφάλαιο «Ώρα Αποφάσεων»

«Ήταν από τις πιο δύσκολες στιγμές της διαδρομής μου. Είχα την απόλυτη πεποίθηση ότι πράττω σωστά για έναν λαό που δεν μπορούσε να εξευτελίζεται από τον κάθε υπάλληλο των Βρυξελλών, τον κάθε τεχνοκράτη που πίστευε ότι η Ελλάδα συνιστά ένα είδος πειραματόζωου» διαβάζει ο Τσίπρας. «Ιθάκη», κεφάλαιο «Ώρα Αποφάσεων».

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για οπλοκατοχή: Ο Μητσοτάκης με Πλεύρη – Γεωργιάδη ψαρεύει στα θολά νερά της ακροδεξιάς
Πολιτική Γραμματεία 14.11.25

ΣΥΡΙΖΑ για οπλοκατοχή: Ο Μητσοτάκης με Πλεύρη – Γεωργιάδη ψαρεύει στα θολά νερά της ακροδεξιάς

«Συγκεκριμένη κυβερνητική ατζέντα» βλέπει ο ΣΥΡΙΖΑ στις δηλώσεις Πλεύρη-Γεωργιάδη για την οπλοκατοχή. Αναρωτιέται αν ο πρωθυπουργός είναι «έρμαιο της ατζέντας ακροδεξιών υπουργών».

Σύνταξη
Η «Ιθάκη» αγχώνει τους μνηστήρες – Η «υποκλοπή» του βιβλίου που έγινε όπλο για τον Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 14.11.25

Η «Ιθάκη» αγχώνει τους μνηστήρες – Η «υποκλοπή» του βιβλίου που έγινε όπλο για τον Τσίπρα

Οι επιθέσεις που εξελίσσονται σε… διαφήμιση του βιβλίου και καύσιμο του rebranding, το κλείσιμο των παλιών λογαριασμών και τα ποσοστά του «κόμματος Τσίπρα».

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Τσίπρας για Μητσοτάκη: Επιλέγει, όπως πάντα τη συγκάλυψη της αλήθειας από την αναμέτρηση μαζί της
Πολιτική 14.11.25

Τσίπρας για Μητσοτάκη: Επιλέγει, όπως πάντα τη συγκάλυψη της αλήθειας από την αναμέτρηση μαζί της

Αιχμηρή απάντηση Τσίπρα στο καρφί Μητσοτάκη για το βιβλίο «Ιθάκη» το οποίο, όπως είπε, δεν θα διαβάσει. «Επιλέγει, όπως έχει κάνει σε όλη τη διαδρομή του, τη συγκάλυψη και την αποδόμηση της αλήθειας, από την αναμέτρηση μαζί της» τονίζει ο Τσίπρας αν και αναγνωρίζει το φόρτο εργασίας του πρωθυπουργού με τις δικογραφίες της Κοβέσι, τον Φραπέ, τα Τέμπη, τη στήριξη της κλεπτοκρατίας.

Σύνταξη
Μητσοτάκης σε βουλευτές της ΝΔ: Εκλογές την Άνοιξη του 2027, το θέμα είναι ποιος θα σουβλιστεί
Πολιτική 14.11.25

Μητσοτάκης σε βουλευτές της ΝΔ: Εκλογές την Άνοιξη του 2027, το θέμα είναι ποιος θα σουβλιστεί

«Την άνοιξη του 2027 είπα για τις εκλογές, δεν είπα για τον Μάρτιο», σημείωσε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε με νόημα: «το θέμα είναι ποιος θα σουβλιστεί σε αυτές τις εκλογές, εμείς έχουμε τη φιλοδοξία να είμαστε απ’ έξω».

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Χωρίς λύσεις για την ακρίβεια ο Μητσοτάκης – «Δεν είμαι μάγος ούτε Χάρι Πότερ»
Δευτερολογία 14.11.25

Χωρίς λύσεις για την ακρίβεια ο Μητσοτάκης - «Δεν είμαι μάγος ούτε Χάρι Πότερ»

Με φόντο την παρατεταμένη ακρίβεια που πιέζει ασφυκτικά τα νοικοκυριά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίστηκε στη Βουλή αποποιούμενος ουσιαστικά κάθε ευθύνη για την κατάσταση.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης κατά Μητσοτάκη: Επιτρέψατε πάρτι για τους μεσάζοντες και τα ολιγοπώλια – Μόνος χαμένος ο πολίτης
Πολιτική Γραμματεία 14.11.25

Ανδρουλάκης κατά Μητσοτάκη: Επιτρέψατε πάρτι για τους μεσάζοντες και τα ολιγοπώλια – Μόνος χαμένος ο πολίτης

Στην αποδόμηση του κυβερνητικού αφηγήματος για την πάταξη της ακρίβειας προχώρησε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη δευτερολογία του στη Βουλή. «Η περίφημη ελάφρυνση της μεσαίας τάξης είναι ένα κυβερνητικό τρικ» τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Σφυροκόπημα Ανδρουλάκη σε Μητσοτάκη: Δεν κάνατε τίποτα για να περιορίσετε την αισχροκέρδεια – Μονόδρομος η πολιτική αλλαγή
Πολιτική Γραμματεία 14.11.25

Σφυροκόπημα Ανδρουλάκη σε Μητσοτάκη: Δεν κάνατε τίποτα για να περιορίσετε την αισχροκέρδεια – Μονόδρομος η πολιτική αλλαγή

Ολομέτωπη επίθεση κατά του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Βουλή εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Οι πολίτες έχουν κουραστεί να ακούνε ψέματα και προπαγάνδα που συγκρούονται με το καθημερινό τους βίωμα

Σύνταξη
Ο «μπαμπούλας» των δημοσκοπήσεων- Γιατί το ΠΑΣΟΚ κερδίζει στην Περιφέρεια αλλά «ματώνει» στην Αττική
Πολιτική Γραμματεία 14.11.25

Ο «μπαμπούλας» των δημοσκοπήσεων- Γιατί το ΠΑΣΟΚ κερδίζει στην Περιφέρεια αλλά «ματώνει» στην Αττική

Η πρωτιά του ΠΑΣΟΚ σε 4 Περιφέρειες, η «τρύπα» της Αττικής και τα σχέδια που επεξεργάζονται στη Χαριλάου Τρικούπη με στόχο την αντιστροφή της εικόνας

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Μετωπική Ανδρουλάκη – Μητσοτάκη στη Βουλή για την ακρίβεια
Πολιτική Γραμματεία 14.11.25 Upd: 14:01

Ανδρουλάκης: Τα ολιγοπώλια θησαυρίζουν και η ΝΔ πετάει χαρταετό - «Βαφτίζετε το κρέας ψάρι» απαντά ο Μητσοτάκης

Σύγκρουση Ανδρουλάκη - Μητσοτάκη στη Βουλή μετά την κατάθεση επίκαιρης ερώτησης από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για την ακρίβεια και το ιδιωτικό χρέος

Σύνταξη
«Ψαρεύει» στο ακροδεξιό ακροατήριο (και) ο Πλεύρης – «Ναι» στην οπλοκατοχή αλλά… μόνο για το σπίτι
Πολιτική Γραμματεία 14.11.25

«Ψαρεύει» στο ακροδεξιό ακροατήριο (και) ο Πλεύρης – «Ναι» στην οπλοκατοχή αλλά… μόνο για το σπίτι

Στα χνάρια του Γεωργιάδη ο Πλεύρης για το θέμα της οπλοκατοχής. «Το δικαίωμα της αυτοάμυνας όταν μπαίνει κάποιος στο σπίτι το έχεις, είτε έχεις ή δεν έχεις όπλο» είπε ο υπουργός Μετανάστευσης

Σύνταξη
Κυρ. Μητσοτάκης: Επιχειρεί «μασάζ» στους βουλευτές του, παραμένει αντιμέτωπος με την κριτική τους
Πολιτική Γραμματεία 14.11.25

Κυρ. Μητσοτάκης: Επιχειρεί «μασάζ» στους βουλευτές του, παραμένει αντιμέτωπος με την κριτική τους

Με καφέδες στη Βουλή και με πολιτικό φλερτ στις περιοδείες, ο Κυρ. Μητσοτάκης προσπαθεί να αμβλύνει το χάσμα με τη «γαλάζια» Κοινοβουλευτική Ομάδα και να βρει εσωκομματικές συμμαχίες. Μήνυμα Ευρ. Στυλιανίδη ότι θα συνεχίσει να διατυπώνει την κριτική του

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Γιατί η Ευρώπη «τιμωρείται» στο νέο Μουντιάλ των 48 ομάδων
Ποδόσφαιρο 15.11.25

Γιατί η Ευρώπη «τιμωρείται» στο νέο Μουντιάλ των 48 ομάδων

Με τη συμμετοχή της Ευρώπης να μειώνεται από 40% σε 33%, ενώ η ποιότητα, τα έσοδα και η παραγωγή ταλέντων παραμένουν κορυφαία, το ερώτημα δεν είναι αν υποβαθμίστηκε η ήπειρος – αλλά γιατί η FIFA αλλάζει τους κανόνες εις βάρος της.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Οι αριθμοί μίλησαν: Ο Ολυμπιακός, η… επιστροφή του Παναθηναϊκού και η μεγάλη έκπληξη (pic)
Euroleague 15.11.25

Οι αριθμοί μίλησαν: Ο Ολυμπιακός, η… επιστροφή του Παναθηναϊκού και η μεγάλη έκπληξη (pic)

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε από την Αρμάνι στο Μιλάνο όμως κυριαρχεί στη Euroleague, την ώρα που ο Παναθηναϊκός έκανε το 2/2 σε μια δύσκολη «διαβολοβδομάδα» – Ποια είναι τα δεδομένα μετά από 11 αγωνιστικές.

Σύνταξη
Η κυκλοφορία του νέου βιβλίου της Σάρα Φέργκιουσον «παγώνει» επ’ αόριστον
Σκάνδαλο Έπσταϊν 15.11.25

Η κυκλοφορία του νέου βιβλίου της Σάρα Φέργκιουσον «παγώνει» επ’ αόριστον

Το Flora And Fern «πάγωσε» ξαφνικά κατόπιν αιτήματος του εκδότη, την ώρα που η πρώην δούκισσα του Γιορκ αντιμετωπίζει νέο κύμα κριτικής για τις σχέσεις της με τον Τζέφρι Έπσταϊν στο παρελθόν

Σύνταξη
Τραμπ: Κατήργησε τους δασμούς σε δεκάδες είδη τροφίμων που οι Αμερικανοί δυσκολευόταν να αγοράσουν
Αύξηση τιμών 15.11.25

Πίσω ολοταχώς από Τραμπ: Κατήργησε τους δασμούς σε δεκάδες είδη τροφίμων που οι Αμερικανοί δυσκολεύονται να τα αγοράσουν

Αναλυτές επισημαίνουν ότι η κατάργηση των δασμών σε μια σειρά είδη πρώτης ανάγκης είναι η μεγαλύτερη υποχώρηση στην εμπορική πολιτική του Τραμπ

Σύνταξη
Σφοδρά αντιπολιτευτικά πυρά για την ακρίβεια – «Ο Μητσοτάκης δεν είναι ο Χάρι Πότερ, αλλά ο Βόλντεμορτ»
Πολιτική αντιπαράθεση 15.11.25

Σφοδρά αντιπολιτευτικά πυρά για την ακρίβεια – «Ο Μητσοτάκης δεν είναι ο Χάρι Πότερ, αλλά ο Βόλντεμορτ»

Η αντιπολίτευση εκτοξεύει μύδρους για το ζήτημα της ακρίβειας που μαστίζει την πλειονότητα των πολιτών - «Η ακρίβεια είναι εδώ και αυτή η κυβέρνηση είτε δεν θέλει είτε δεν μπορεί να την αντιμετωπίσει»

Σύνταξη
Μπολσονάρου: Απερρίφθη η έφεση για «απόπειρα πραξικοπήματος» – Μικρές πιθανότητες να αποφύγει τη φυλάκιση
Βραζιλία 15.11.25

Απερρίφθη η έφεση του Μπολσονάρου για «απόπειρα πραξικοπήματος» - Μικρές πιθανότητες να αποφύγει τη φυλάκιση

Το δικαστήριο είχε ήδη αποφανθεί κατά της έφεσης του Ζαΐρ Μπολσονάρου την περασμένη εβδομάδα, αλλά έπρεπε ακόμη να επικυρώσει την απόφασή του

Σύνταξη
Λιστομανία: Η πολιτισμική «έκρηξη» που ξεσκέπασε τον φόβο της κοινωνίας για τον γυναικείο ενθουσιασμό
Liebestraum 15.11.25

Λιστομανία: Η πολιτισμική «έκρηξη» που ξεσκέπασε τον φόβο της κοινωνίας για τον γυναικείο ενθουσιασμό

Στις συναυλίες του Λιστ το 1844, ο γυναικείος ενθουσιασμός προκάλεσε χλευασμό και ηθικό πανικό. Η Λιστομανία αποκαλύπτει πώς η κοινωνία φοβόταν τις γυναίκες όταν καταλάμβαναν δημόσιο χώρο.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
NBA: Μυθικός Κάρι, νίκησε μόνος του τους Σπερς (109-108) – Σπουδαία νίκη των Κλίπερς με «τριπλό» Χάρντεν (127-133)
NBA 15.11.25

Μυθικός Κάρι, νίκησε μόνος του τους Σπερς (109-108) – Σπουδαία νίκη των Κλίπερς με «τριπλό» Χάρντεν (127-133)

Οι Γουόριορς επικράτησαν 109-108 των Σπερς με μαγικό Στεφ Κάρι, οποίος πέτυχε 49 πόντους – Ο «τριπλός» Τζέιμς Χάρντεν οδήγησε τους Κλίπερς σε νίκη 133-127 επί των Μάβερικς.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Τι πιστεύουν οι Αμερικανοί για τις επιθέσεις και το ενδεχόμενο πολέμου
Δημοσκόπηση 15.11.25

Τι πιστεύουν οι Αμερικανοί για το ενδεχόμενο πολέμου στη Βενεζουέλα - 12.000 πεζοναύτες στην Καραϊβική περιμένουν εντολές

Οι ΗΠΑ επιβεβαίωσαν ότι πραγματοποίησαν την 20η επίθεσή τους στην Καραϊβική σκοτώνοντας ακόμα 4 ανθρώπους - Τι δείχνει δημοσκόπηση για τις κινήσεις Τραμπ στη Βενεζουέλα

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Η Σοφία Κόπολα αστειεύεται ότι «κατέστρεψε τον Νονό»
Κλισέ; 15.11.25

Η Σοφία Κόπολα αστειεύεται ότι «κατέστρεψε τον Νονό»

«Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν θεωρούσαν ότι είχα κάτι σημαντικό να πω, αλλά βρήκα μερικούς που πίστεψαν σε εμένα», ανέφερε σε πρόσφατη ομιλία της η Σοφία Κόπολα, η οποία συμμετείχε και στις τρεις ταινίες «Ο Νονός».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Το Πολυτεχνείο δεν έχει ιδιοκτήτες, έχει τους νεκρούς», λέει «η φωνή του Πολυτεχνείου», Δημήτρης Παπαχρήστος
52 χρόνια μετά 15.11.25

«Το Πολυτεχνείο δεν έχει ιδιοκτήτες, έχει τους νεκρούς», λέει «η φωνή του Πολυτεχνείου», Δημήτρης Παπαχρήστος

Ο συγγραφέας και ραδιοφωνικός παραγωγός, που μετέδιδε το πνεύμα του αγώνα στο Πολυτεχνείο υπογραμμίζει πως «φοβισμένα παιδιά», μοιράστηκαν τον φόβο τους, τον ξεπέρασαν και «ξέπλυναν τη ντροπή των γονιών τους

Σύνταξη
Έξι μήνες σκοτάδι: Η Φλόρενς Πιου εξηγεί γιατί το Midsommar τη «βύθισε» στη θλίψη
«Με διέλυσε» 15.11.25

Έξι μήνες σκοτάδι: Η Φλόρενς Πιου εξηγεί γιατί το Midsommar τη «βύθισε» στη θλίψη

Η Φλόρενς Πιου αποκάλυψε ότι η απόλυτη συναισθηματική βύθιση στον ρόλο της στο Midsommar είχε σοβαρό αντίκτυπο στην ψυχική της υγεία, οδηγώντας τη σε μια περίοδο έξι μηνών βαθιάς θλίψης

Σύνταξη
Μεσσηνία: Θρίλερ με την εξαφάνιση μητέρας πέντε παιδιών – Τα ρούχα που βρέθηκαν σε περίεργα σημεία και οι μαρτυρίες
Στη Μεσσηνία 15.11.25

Θρίλερ με την εξαφάνιση μητέρας πέντε παιδιών - Τα ρούχα που βρέθηκαν σε περίεργα σημεία και οι μαρτυρίες

Μια νέα υπόθεση εξαφάνισης ήρθε στο προσκήνιο το βράδυ της Παρασκευής στην εκπομπή Φως στο Τούνελ. Η Αμαλία Νικολοπούλου χάθηκε ένα πρωινό του Οκτωβρίου του 2021 στη Ρευματιά Μεσσηνίας.

Σύνταξη
