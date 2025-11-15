Νέα Αριστερά για προκλητικό Κυριαζίδη: Η ΝΔ τον επανέφερε στα έδρανά της, αυτή είναι το πρόβλημα

Στις προκλητικές δηλώσεις του βουλευτή Δράμας με τη ΝΔ, Δημήτρη Κυριαζίδη, που σε τηλεοπτική παρέμβασή του είπε ότι ούτε λίγο ούτε πολύ πως δεν του φτάνουν τα 5.000 ευρώ τον μήνα για να ζήσει και ευτυχώς που εργάζεται και η σύζυγός του, αναφέρεται η Νέα Αριστερά, εξαπολύοντας πυρά κατά του κυβερνώντος κόμματος.

«Ο Δημήτρης Κυριαζίδης -ναι, ο ίδιος βουλευτής της ΝΔ που είχε απευθύνει στη Ζωή Κωνσταντοπούλου το χυδαίο ‘κάνε κάνα παιδί’ και είχε διαγραφεί γι’ αυτό για να τον πάρουν πάλι πίσω- επανήλθε δριμύτερος. Και χθες, με απόλυτη άνεση, αποφάσισε να μας εξηγήσει ζωντανά στον αέρα πόσο ‘σκληρή πραγματικότητα’ είναι να προσπαθείς να τα βγάλεις πέρα με… 5.000 ευρώ βουλευτικής αποζημίωσης», τόνισε η Νέα Αριστερά.

Ακολούθως πρόσθεσε πως «μάθαμε λοιπόν ότι από τα 5.000 ευρώ, ‘το χιλιάρικο έχει φύγει’ για κόμμα και γραφείο, μένουν 3.000, ‘έχει και βενζίνες’, ‘πρέπει και να φάει’, και τελικά ‘του μένουν 1.800 ευρώ’. Ευτυχώς -όπως δήλωσε- δουλεύει και η σύζυγος. Ανακούφιση για το πανελλήνιο».

«Η ΝΔ τον επανέφερε στα έδρανά της, αυτή είναι το πρόβλημα»

Σύμφωνα με την Πατησίων, «ο βουλευτής που κάποτε θεώρησε φυσιολογικό να επιτεθεί σεξιστικά κατά μιας πολιτικού αντιπάλου του, σήμερα θεωρεί εξίσου φυσιολογικό να μιλά για οικονομικό αδιέξοδο με μηνιαίες αποδοχές που για πολλούς συμπολίτες μας μοιάζουν με άπιαστο όνειρο, ακόμα και για ένα ολόκληρο έτος».

Τέλος, η Νέα Αριστερά επισήμανε ότι «όταν η ΝΔ επαναφέρει στα έδρανα πρόσωπα που δεν έχουν καταλάβει τι σημαίνει σεβασμός, τότε το πρόβλημα δεν είναι ο κ. Κυριαζίδης. Είναι η Νέα Δημοκρατία».