Τηγανητό κοτόπουλο πάνω απ’ όλα – Η στροφή Domino’s, Taco Bell, McDonald’s

Από τη μια η ακρίβεια στο βοδινό κρέας και από την άλλη ο κορεσμός σε άλλα είδη fast food όπως η πίτσα, έχει οδηγήσει μεγάλους παίκτες της παγκόσμιας αγοράς, όπως οι Domino’s, Taco Bell και McDonald’s να ενσωματώσουν το κοτόπουλο στα μενού τους, δίνοντας στην τηγανητή μορφή του πρωταγωνιστικό ρόλο.

Κάτι που επιβεβαίωσε και ο διευθύνων σύμβουλος της Domino’s UK, Άντριου Ρένι, ο οποίος τονίζει πως «το μέλλον του μεγαλύτερου παρόχου delivery πίτσας της χώρας βρίσκεται στο τηγανητό κοτόπουλο».

Η στρατηγική επιλογή της Domino’s

Αν και αλυσίδα πίτσας, έχει επεκτείνει την υπο-μάρκα Chick ‘N’ Dip σε περίπου 200 από τα 1.400 καταστήματά της σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία. Επιδιώκει να αξιοποιήσει την φαινομενικά ακόρεστη όρεξη της Βρετανίας για τηγανητό κοτόπουλο, με το συγκεκριμένο μενού να περιλαμβάνει τρία φιλέτα κοτόπουλου για 4,50 λίρες και οκτώ «κομμάτια χωρίς κόκαλα» ή φτερούγες κοτόπουλου για 7,50 λίρες.

Ο Άντριου Ρένι, ο οποίος ανέλαβε τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Domino’s UK το 2023, δήλωσε στους Financial Times πως δεν έχει απομείνει «τεράστια ανάπτυξη» στην αγορά πίτσας της χώρας.

«Αναγνωρίζουμε ότι η διατροφή των ανθρώπων αλλάζει ελαφρώς», είπε. «Παγκοσμίως, το κοτόπουλο είναι η πρωτεΐνη με την ταχύτερη ανάπτυξη . Έτσι, η κυκλοφορία μιας σειράς με κοτόπουλο ήταν για εμάς λογική».

Η Domino’s, η οποία άνοιξε το πρώτο της κατάστημα στο Ηνωμένο Βασίλειο στο Λούτον το 1985, υποφέρει από μια ευρύτερη επιβράδυνση στη ζήτηση για πίτσα. Οι συνολικές παραγγελίες της εταιρείας μειώθηκαν κατά 1,5% στο τρίμηνο έως τον Σεπτέμβριο.

Ωστόσο, η αγορά τηγανητού κοτόπουλου στο Ηνωμένο Βασίλειο επεκτείνεται με ταχύ ρυθμό, με καθιερωμένες μάρκες όπως η KFC και νεότερες εταιρείες, όπως οι Popeyes και Wingstop, να αναφέρουν υγιή ανάπτυξη. Η Domino’s ελπίζει ότι αναπτύσσοντας τη δική της γκάμα, μπορεί να κερδίσει έδαφος στην αγορά.

Και σε όσους θεωρούν πως η ανάπτυξη αυτή κάποια στιγμή θα σταματήσει, ο CEO απέρριψε κάθε τέτοιο ενδεχόμενο. «Καθώς πράγματα όπως το βοδινό κρέας γίνονται πιο ακριβά , το κοτόπουλο αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία», είπε. «Και καθώς περισσότεροι ειδικοί υγείας μιλούν για την ανάγκη για περισσότερη πρωτεΐνη, νομίζω ότι θα αυξηθεί και αυτή».

Στο ζενίθ το κοτόπουλο σε Taco Bell, McDonald’s

Στην άλλη όχθη του Ατλαντικού, η κατάσταση είναι ακριβώς η ίδια. Σε απόλυτο «όπλο» της βιομηχανίας fast food εξελίσσεται το κοτόπουλο σε κάθε του μορφή – πανέ και σερβιρισμένο ως σάντουιτς, τρυφερό ή nugget- με τις μεγάλες αλυσίδες του κλάδου να προσπαθούν να ανταγωνιστούν τις ταχέως αναπτυσσόμενες θεματικές επιχειρήσεις.

Το κοτόπουλο βασιλεύει εδώ και χρόνια ως το πιο αγαπημένο κρέας των Αμερικανών καταναλωτών, ξεπερνώντας το βοδινό κρέας στην εγχώρια κατά κεφαλήν κατανάλωση από το 1993. Αυτό ισχύει και για τα εστιατόρια, με περίπου το 93% των εστιατορίων να συμπεριλαμβάνουν κοτόπουλο στα μενού τους, σε σύγκριση με το 90% για το βοδινό κρέας, ανέφερε η Technomic.

Τα Taco Bell αναπτύσσουν ένα ολόκληρο μενού με τραγανά τάκος με κοτόπουλο, μπουρίτος και nugget, τα Wendy’s επενδύουν στο μάρκετινγκ, ενώ τα McDonald’s λάνσαραν τις δικές τους κοτομπουκιές τον Μάιο που χάρη στη δημοφιλία τους, οδήγησαν σε ξεπούλημα.

Ειδικότερα, τα McDonald’s έχουν δημιουργήσει μια επιχειρηματική μονάδα που επικεντρώνεται αποκλειστικά στο κοτόπουλο και κερδίζει μερίδιο αγοράς στις κορυφαίες παγκόσμιες αγορές της. Η Taco Bell στοχεύει να φτάσει τα 5 δισεκατομμύρια δολάρια σε ετήσιες πωλήσεις κοτόπουλου έως το 2030. «Θα συνεχίσουμε να διευρύνουμε τα όρια στον τομέα του κοτόπουλου», εξήγησε στο WSJ ο Διευθύνων Σύμβουλος της Taco Bell, Sean Tresvant.

Οι πωλήσεις σε αλυσίδες κοτόπουλων αυξήθηκαν κατά 8,9% το 2024 σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, ενώ οι πωλήσεις των εταιρειών burger αυξήθηκαν κατά 1,4%, σύμφωνα με την εταιρεία έρευνας αγοράς Technomic. Το κοτόπουλο αποφέρει πλέον περισσότερα από 53 δισεκατομμύρια δολάρια σε ετήσιες πωλήσεις για τα εστιατόρια fast food των ΗΠΑ που ειδικεύονται στα πουλερικά.

Ενώ και οι αλυσίδες καταστημάτων με κοτόπουλο έχουν επίσης ζήτηση. Η εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων Roark Capital αγόρασε το Dave’s Hot Chicken για 1 δισεκατομμύριο δολάρια νωρίτερα φέτος, ενώ η Bojangles διερευνά μια πώληση που θα μπορούσε να αποτιμήσει το τηγανητό κοτόπουλο και τα μπισκότα της στα 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια – ποσό τριπλάσιο από αυτό που πούλησε σε μια εξαγορά το 2019.

Πηγή: ΟΤ