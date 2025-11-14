Η Αρμάνι Μιλάνο υποδέχεται τον Ολυμπιακό, για την 11η αγωνιστική της Euroleague, με τους Πειραιώτες να προέρχονται από τη νίκη απέναντι στη Ζαλγκίρις Κάουνας, σε μια αναμέτρηση που επισκιάστηκε από τον τραυματισμό του Κίναν Έβανς.

Στην Αθήνα έμειναν και οι Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Όμηρος Νετζήπογλου και έτσι, ο Κώστας Αντετοκούνμπο μπαίνει στη 12άδα, ενώ εκτός είναι εδώ και αρκετές μέρες ο Φρανκ Νιλικίνα.

Η 12άδα του Ολυμπιακού για το ματς με την Αρμάνι:

Τόμας Γουόκαπ, Σέιμπεν Λι, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Εβάν Φουρνιέ, Κώστας Παπανικολάου, Σακίλ ΜακΚίσικ, Τάισον Γουόρντ, Σάσα Βεζένκοφ, Άλεκ Πίτερς, Νίκολα Μιλουτίνοφ, Ντόντα Χολ, Κώστας Αντετοκούνμπο.

Ο Ολυμπιακός και τα προβλήματα της Αρμάνι

Στα αγωνιστικά, ο Νιλικίνα τελικά δεν ταξίδεψε στο Μιλάνο και θα απουσιάσει από δεύτερο σερί παιχνίδι, ενώ σταθερά εκτός δράσης παραμένει ο Φαλ. Πλέον, στις σταθερές απουσίες προστίθεται ξανά αυτή του Έβανς.

Όσον αφορά την Αρμάνι Μιλάνο, έχει ρεκόρ 5-5 και έρχεται στο αποψινό παιχνίδι με ανεβασμένη ψυχολογία, μετά την εντός έδρας νίκη της με 80-72 κόντρα στη Βιλερμπάν, σε παιχνίδι που είχε για κορυφαίους της Μπρουκς (23π, 6 ασίστ, 4 ριμπ) και Μπολμάρο (15π, 8 ριμπ).

Με πολλά προβλήματα στο αποψινό ματς, αφού ο Νίμπο γλίστρησε στα αποδυτήρια μετά το παιχνίδι με την ASVEL και υπέστη διάσειση, ενώ ο Σέστινα τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Από εκεί και πέρα, στα «πιτς» παραμένουν οι Λορέντζο Μπράουν και ΛεΝτέι, ενώ, τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή των Γκούντουριτς και Σιλντς. Παράλληλα, ο Μεσίνα ταλαιπωρήθηκε από ίωση και δεν ήταν στον πάγκο για το παιχνίδι με τη Βιλερμπάν, ενώ μένει να δούμε αν θα δώσει το «παρών» απόψε.

Διαιτητές του αγώνα θα είναι οι Μεντί Ντιφαλά (Γαλλία), Εμίλιο Πέρεθ (Ισπανία) και Όλεγκς Λάτισεβς (Λετονία).