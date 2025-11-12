Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ: Για το 7/7 στο πρωτάθλημα οι «ερυθρόλευκες»
Η ομάδα πόλο γυναικών του Ολυμπιακού φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ στο Παπαστράτειο (19:00, OSFP TV) για την 7η αγωνιστική της Water Polo League γυναικών.
Ο Ολυμπιακός πήρε μια πολύ σημαντική νίκη επί της Ουίπεστ στον Πειραιά για τη 2η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του CEV Champions League γυναικών και πλέον στρέφει την προσοχή του ξανά στις εγχώριες υποχρεώσεις.
Συγκεκριμένα, οι «ερυθρόλευκες» επιστρέφουν στη μάχη του πρωταθλήματος της Α1 και το απόγευμα της Τετάρτης (19:30) φιλοξενούν τον ΠΑΟΚ στο Παπαστράτειο κολυμβητήριο για την 7η αγωνιστική, σε ένα παιχνίδι που θα μεταδοθεί από το επίσημο κανάλι του Ερασιτέχνη Ολυμπιακού στο Youtube (OSFP TV).
«Να βελτιώνουμε την απόδοσή μας σε κάθε παιχνίδι»
Η περιφερειακή του Ολυμπιακού, Ειρήνη Νίνου, μίλησε για το ματς και ανέφερε τα εξής: «Αύριο (σ.σ. σήμερα 12/11), επιστρέφουμε στις υποχρεώσεις του ελληνικού πρωταθλήματος. Παίζουμε ένα σχετικά εύκολο παιχνίδι, βάσει και των αποτελεσμάτων μέχρι τώρα. Παρόλα αυτά, εμείς έχουμε στόχο σε κάθε παιχνίδι να δίνουμε τον καλύτερο μας εαυτό και να βελτιώνουμε την απόδοση μας σε κάθε ματς, ανεξαρτήτως αντιπάλου».
Το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής
Ηλιούπολη – ΝΕ Πατρών 6-7
ΑΝΟ Γλυφάδας – ΝΟ Χανιών
ΝΟ Ρεθύμνου – ΝΟ Βουλιαγμένης
ΝΟ Πατρών – Άλιμος
Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ
Πανιώνιος – Εθνικός
Η βαθμολογία
1. Ολυμπιακός 18
2. Εθνικός 18
3. ΝΟ Βουλιαγμένης 15
4. Πανιώνιος 12
5. Άλιμος ΝΑΣ Betsson 10
6. ΠΑΟΚ 9
7. ΝΟ Χανιών 9
8. ΑΝΟ Γλυφάδας 7
9. ΝΕ Πατρών 6
10. Ηλιούπολη 3
11. ΝΟ Πατρών 3
12. ΝΟ Ρεθύμνου 0
