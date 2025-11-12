Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (12/11): Δράση με Ολυμπιακό σε Ευρωλίγκα και CEV Champions League

Παρά τη διακοπή λόγω εθνικών ομάδων στο ποδόσφαιρο, το σημερινό (12/11) πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις παραμένει «πλούσιο» με αγώνες της Euroleague, αλλά και δυνατές ελληνικές «μάχες».

Ο Ολυμπιακός έχει… τριπλές ευρωπαϊκές υποχρεώσεις σήμερα σε μπάσκετ (Ζαλγκίρις, 21:15), βόλεϊ (Λας Πάλμας 21:00) και πόλο (Ραντνίτσκι 21:30), ενώ παράλληλα το Περιστέρι, η ΑΕΚ και ο Πανιώνιος αγωνίζονται επίσης σε BCL και Eurocup.

Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

12:30 COSMOTE SPORT 6 HD Χάρι Χελιοβάαρα/Χένρι Πάτεν – Τζο Σαλίσµπουρι/Νιλ Σκούπσκι Nitto ATP Finals 2025

15:00 COSMOTE SPORT 6 HD Μπεν Σέλτον – Φελίξ Οζέ-Αλιασίμ Nitto ATP Finals 2025

17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Κιουταϊσι – Περιστέρι FIBA Europe Cup

19:00 Novasports 4HD Μπεσίκτας – Τρέντο Eurocup

19:00 COSMOTE SPORT 6 HD Μαρσέλο Αρέβαλο/Μέιτ Πάβιτς – Κρίστιαν Χάρισον/Έβαν Κινγκ Nitto ATP Finals 2025

19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Κροατία Προκριματικά Eurobasket Γυναικών 2027

19:30 COSMOTE SPORT 4 HD ΑΕΚ – Ρίγα FIBA Basketball Champions League

21:00 COSMOTE SPORT 7 HD Λας Πάλμας – Ολυμπιακός CEV Champions League

21:15 Novasports Prime Ολυμπιακός – Ζαλγκίρις Κάουνας Euroleague

21:30 Novasports Start Αρμάνι Μιλάνο – Βιλερμπάν Euroleague

21:30 Novasports 5HD Μπάγερν Μονάχου – Μπαρτσελόνα Euroleague

21:30 Novasports 4HD Λόντον Λάιονς – Πανιώνιος Eurocup

21:30 COSMOTE SPORT 6 HD Γιανίκ Σίνερ – Αλεξάντερ Ζβέρεφ Nitto ATP Finals 2025

21:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ραντνίτσκι – Ολυμπιακός Champions League Ανδρών