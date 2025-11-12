Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (12/11): Δράση με Ολυμπιακό σε Ευρωλίγκα και CEV Champions League
Δείτε το πλήρες πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της Τετάρτης (12/11), από το οποίο ξεχωρίζει η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Ζαλγκίρις Κάουνας για την Ευρωλίγκα.
- Συναγερμός στη Νίκαια: Ανενεργή η χειροβομβίδα που βρέθηκε σε αυλή πολυκατοικίας
- Βρετανός πρέσβης: Δεν διδαχθήκαμε ότι το κόστος του πολέμου πληρώνεται με ανθρώπινες ζωές
- ΕΝΦΙΑ: Τα κίνητρα και τα αντικίνητρα για τους μεγάλους παίκτες
- Εποικοδομητικές συνομιλίες ΟΗΕ με τον στρατηγό Μπουρχάν εν μέσω κλιμάκωσης του πολέμου στο Σουδάν
Παρά τη διακοπή λόγω εθνικών ομάδων στο ποδόσφαιρο, το σημερινό (12/11) πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις παραμένει «πλούσιο» με αγώνες της Euroleague, αλλά και δυνατές ελληνικές «μάχες».
Ο Ολυμπιακός έχει… τριπλές ευρωπαϊκές υποχρεώσεις σήμερα σε μπάσκετ (Ζαλγκίρις, 21:15), βόλεϊ (Λας Πάλμας 21:00) και πόλο (Ραντνίτσκι 21:30), ενώ παράλληλα το Περιστέρι, η ΑΕΚ και ο Πανιώνιος αγωνίζονται επίσης σε BCL και Eurocup.
Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας
12:30 COSMOTE SPORT 6 HD Χάρι Χελιοβάαρα/Χένρι Πάτεν – Τζο Σαλίσµπουρι/Νιλ Σκούπσκι Nitto ATP Finals 2025
15:00 COSMOTE SPORT 6 HD Μπεν Σέλτον – Φελίξ Οζέ-Αλιασίμ Nitto ATP Finals 2025
17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Κιουταϊσι – Περιστέρι FIBA Europe Cup
19:00 Novasports 4HD Μπεσίκτας – Τρέντο Eurocup
19:00 COSMOTE SPORT 6 HD Μαρσέλο Αρέβαλο/Μέιτ Πάβιτς – Κρίστιαν Χάρισον/Έβαν Κινγκ Nitto ATP Finals 2025
19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Κροατία Προκριματικά Eurobasket Γυναικών 2027
19:30 COSMOTE SPORT 4 HD ΑΕΚ – Ρίγα FIBA Basketball Champions League
21:00 COSMOTE SPORT 7 HD Λας Πάλμας – Ολυμπιακός CEV Champions League
21:15 Novasports Prime Ολυμπιακός – Ζαλγκίρις Κάουνας Euroleague
21:30 Novasports Start Αρμάνι Μιλάνο – Βιλερμπάν Euroleague
21:30 Novasports 5HD Μπάγερν Μονάχου – Μπαρτσελόνα Euroleague
21:30 Novasports 4HD Λόντον Λάιονς – Πανιώνιος Eurocup
21:30 COSMOTE SPORT 6 HD Γιανίκ Σίνερ – Αλεξάντερ Ζβέρεφ Nitto ATP Finals 2025
21:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ραντνίτσκι – Ολυμπιακός Champions League Ανδρών
- Πέτρες, δακρυγόνα και… πυροβολισμοί: Απίστευτα επεισόδια σε ποδοσφαιρικό ντέρμπι στο Κονγκό (vids)
- Σοκ στη Βραζιλία: Ο Όσκαρ κατέρρευσε και διαγνώστηκε με καρδιακά προβλήματα
- Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ: Για το 7/7 στο πρωτάθλημα οι «ερυθρόλευκες»
- Ραντνίτσκι – Ολυμπιακός: Για το «απόλυτο» στο CEV Champions League οι «ερυθρόλευκοι»
- Λας Πάλμας – Ολυμπιακός: Ρεβάνς στην Ισπανία για τους «ερυθρόλευκους»
- Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (12/11): Δράση με Ολυμπιακό σε Ευρωλίγκα και CEV Champions League
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις