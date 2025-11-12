Η διαμάχη της Λίβερπουλ με τον Όλιβερ και ο αποκλεισμός του από δυο ομάδες

«Κόκκινο πανί» είναι για τη Λίβερπουλ ο διαιτητής Μάικλ Όλιβερ. Αφορμή αποτέλεσε ότι ως VAR στον αγώνα με τη Μάντσεστερ Σίτι, την Κυριακή 9/11, δεν μέτρησε το γκολ του Βίρτζιλ Φαν Ντάικ στο 39’, θεωρώντας ότι ο Αντι Ρόμπερτον εμπόδιζε το οπτικό πεδίο του Ντοναρούμα.

Η Λίβερπουλ τα έχει περισσότερο με τον Ολιβερ και όχι με τον διαιτητή Κρις Καβάνα. Για αυτό και επικοινώνησε με την PGMOL – τον φορέα που είναι υπεύθυνος για τη διαιτησία αγώνων στο αγγλικό επαγγελματικό ποδόσφαιρο – για να εκφράσει ανησυχίες σχετικά με το ακυρωθέν γκολ του Βίρτζιλ Φαν Ντάικ στην ήττα με 3-0 από τη Μάντσεστερ Σίτι. Αφενός οι «κόκκινοι» επισημαίνουν ότι δεν ψάχνουν δικαιολογίες για την ήττα με 3-0 αφετέρου λένε κομψά ότι δεν θέλουν να …βλέπουν τον Όλιβερ.

Νωρίτερα φέτος, ο Όλιβερ δέχτηκε πυρά από τους οπαδούς της Λίβερπουλ για μια σειρά αποφάσεων κατά τη διάρκεια της ισοπαλίας 2-2 με την Έβερτον, συμπεριλαμβανομένων των αποβολών του Άρνε Σλοτ και του βοηθού του. Αρα, η κριτική για τον αγώνα της περασμένης Κυριακής (9/11) ήταν η δεύτερη για φετινό παιχνίδι και η τελευταία έχει αφορμή, όπως αναφέραμε το ακυρωθέν γκολ με κεφαλιά του Βίρτζιλ φαν Ντάικ.

Μέσα σε αυτόν τον ντόρο έγινε γνωστό ότι για τον Μάικλ Όλιβερ υπάρχει… κόκκινο για δυο ομάδες της Premier League. Ο διεθνής ρέφερι και ένας από τους πιο έμπειρους διαιτητές της Premier League, με 400 αγώνες στο ενεργητικό του, είναι οπαδός της Νιούκαστλ και δεν επιλέγεται σε αγώνες της. Επίσης, έπαιξε και στην ομάδα νέων του 2019, ενώ αποκάλυψε ότι «είχε λίγο ταλέντο» αλλά «δεν του άρεσε να καταβάλλει σκληρή δουλειά ως παίκτης». Ακόμη, επειδή είναι οπαδός της Νιούκαστλ δεν μπορεί να διαιτητεύσει κανέναν αγώνα της τοπικής αντιπάλου της, της Σάντερλαντ.

Οι διαιτητές είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν της συμπάθειες τους. Ο Κιθ Χάκετ, πρώην επικεφαλής της Εταιρείας Επαγγελματιών Διαιτητών Αγώνων (PGMOL), έχει εξηγήσει στο παρελθόν τη διαδικασία: «Στην αρχή κάθε σεζόν, ελέγχονται τα στοιχεία του ιστορικού των διαιτητών. Συμπληρώνουν μια φόρμα που περιλαμβάνει ποιον υποστηρίζουν, το ιστορικό τους, τις διευθύνσεις κατοικίας τους. Αυτό δίνει μια εικόνα ενόψει των ορισμών. Πρόκειται για τη διασφάλιση, για παράδειγμα, ότι δεν θα διορίζατε έναν διαιτητή με έδρα το Σέφιλντ για μια ομάδα του Σέφιλντ».

Από την πλευρά του ο Ολιβερ είχε αποκαλύψει: «Πρέπει να δηλώσουμε αν έχουμε πίστη σε κάποια ομάδα ή αν ένα μέλος της οικογένειάς μας εργάζεται σε κάποια ομάδα. Δεν μπορείς να παίξεις κανέναν αγώνα που να περιλαμβάνει αυτήν την ομάδα, και ούτε εγώ μπορώ να παίξω με τη Σάντερλαντ, για προφανείς λόγους».

Επίσης, ο Ολιβερ είχε παραδεχθεί: «Αν η Νιούκαστλ χρειαζόταν έναν βαθμό για να επιβιώσει και η ομάδα που πάλευε να πάρει πάνω από αυτήν ήταν, ας πούμε, η Βίλα, δεν θα μπορούσα να διαιτητεύσω ούτε τον αγώνα της Βίλα. Δεν θα ήθελα. Δεν αξίζει τον κόπο».