Φως στο Τούνελ: Επιστρέφει την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου
Μετά από μια εβδομάδα απουσίας, το Φως στο Τούνελ με την Αγγελική Νικολούλη επιστρέφει την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου. Στις 23.20 στο MEGA.
Το «Φως στο Τούνελ» επιστρέφει την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου στις 23:20, στο MEGA, δυνατό και μαχητικό.
Μετά από μία εβδομάδα απουσίας, η Αγγελική Νικολούλη και η ομάδα της ανοίγουν ξανά τον φάκελο του μυστηρίου και ρίχνουν φως εκεί όπου κυριαρχεί το σκοτάδι.
Οι τηλεθεατές μπαίνουν και πάλι στον κόσμο των αληθινών ιστοριών, εκεί όπου η έρευνα, η συγκίνηση και η αγωνία ενώνονται.
Μία νέα υπόθεση έρχεται να καθηλώσει το κοινό από το πρώτο λεπτό.
Μία μητέρα στη μοιραία βόλτα…
Το μυστήριο, ο φόβος και η σιωπή πλέκουν ένα αόρατο δίχτυ.
Τι είδε και την εξαφάνισαν;
Δείτε το trailer:
«Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη: Παρασκευή στις 23:20, στο MEGA
