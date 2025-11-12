Το «Φως στο Τούνελ» επιστρέφει την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου στις 23:20, στο MEGA, δυνατό και μαχητικό.

Μετά από μία εβδομάδα απουσίας, η Αγγελική Νικολούλη και η ομάδα της ανοίγουν ξανά τον φάκελο του μυστηρίου και ρίχνουν φως εκεί όπου κυριαρχεί το σκοτάδι.

Οι τηλεθεατές μπαίνουν και πάλι στον κόσμο των αληθινών ιστοριών, εκεί όπου η έρευνα, η συγκίνηση και η αγωνία ενώνονται.

Μία νέα υπόθεση έρχεται να καθηλώσει το κοινό από το πρώτο λεπτό.

Μία μητέρα στη μοιραία βόλτα…

Το μυστήριο, ο φόβος και η σιωπή πλέκουν ένα αόρατο δίχτυ.

Τι είδε και την εξαφάνισαν;

Δείτε το trailer:

«Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη: Παρασκευή στις 23:20, στο MEGA