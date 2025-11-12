Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ ανοίγει τις πόρτες του Βατικανού στο Χόλιγουντ και αποκαλύπτει τις αγαπημένες του ταινίες

Μια ασυνήθιστη συνάντηση ανάμεσα στον θρησκευτικό και τον κινηματογραφικό κόσμο ετοιμάζεται να γράψει ιστορία στο Βατικανό: ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ θα υποδεχθεί το Σάββατο γνωστά ονόματα του Χόλιγουντ στις αίθουσες του Αποστολικού Παλατιού. Αφορμή; Η ενίσχυση του διαλόγου της Εκκλησίας με την τέχνη του σινεμά.

Στην προσκεκλημένη λίστα βρίσκονται η Κέιτ Μπλάνσετ, ο Κρις Πάιν, ο Βίγκο Μόρτενσεν, η Άλισον Μπρι, ο Ντέιβ Φράνκο και η Μόνικα Μπελούτσι, ενώ δεν λείπουν και μεγάλοι σκηνοθέτες: Σπάικ Λι, Τζορτζ Μίλερ, Τζιουζέπε Τορνατόρε και Γκας Βαν Σαντ.

Ο πάπας «έχει εκφράσει την επιθυμία του να εμβαθύνει τον διάλογο με τον κόσμο του κινηματογράφου… εξερευνώντας τις δυνατότητες που προσφέρει η καλλιτεχνική δημιουργία για την αποστολή της Εκκλησίας και την προώθηση των ανθρώπινων αξιών», ανέφερε το Βατικανό σε ανακοίνωση, σύμφωνα με το Reuters.

Oι αγαπημένες ταινίες του Πάπα Λέοντα ΙΔ’

Λίγο πριν από τη μεγάλη συνάντηση, το Βατικανό έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο στο οποίο ο Πάπας αποκαλύπτει τις αγαπημένες του ταινίες. Η λίστα του είναι απρόσμενα «κλασική»:

It’s a Wonderful Life (1946), Φρανκ Κάπρα

The Sound of Music (1965), Ρόμπερτ Γουάιζ

Ordinary People (1980), Ρόμπερτ Ρέντφορντ

Life Is Beautiful (1997), Ρομπέρτο Μπενίνι

Ο Πάπας δείχνει προτίμηση σε ταινίες με θεματικές λύτρωσης, ελπίδας, οικογένειας και πίστης στον άνθρωπο. Από την κλασική χριστουγεννιάτικη ιστορία του It’s a Wonderful Life και τη μουσική αντιφασιστική αφήγηση του The Sound of Music, μέχρι την εσωτερική διερεύνηση του πένθους στο Ordinary People και το Life Is Beautiful, που παρά την παγκόσμια απήχησή του έχει δεχθεί τα τελευταία χρόνια κριτική για τον τρόπο που προσεγγίζει το Ολοκαύτωμα.

Βατικανό και ποπ κουλτούρα

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στη στρατηγική ανοίγματος του Βατικανού προς την ποπ κουλτούρα. Να θυμίσουμε ότι ο Πάπας Φραγκίσκος είχε προσκαλέσει πέρυσι στο Βατικανό κορυφαίους κωμικούς — ανάμεσά τους ο Κόναν Ο’Μπράιεν και ο Στίβεν Κολμπέρτ, σύμφωνα με το Ηοllywood Reporter.

Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄, ο πρώτος Αμερικανός ποντίφικας, συνεχίζει στο ίδιο μοτίβο: μόλις την περασμένη εβδομάδα είχε ιδιωτική ακρόαση με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο και την οικογένειά του στη Ρώμη.