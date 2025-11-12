Nέα εκπρόσωπος Τύπου στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου η Καλλιόπη Βαρδάκη
Η ανώτατη εισαγγελέας διαδέχεται στην θεσμική αυτή θέση τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλλα.
- Στο μικροσκόπιο των Αρχών το κινητό του ρασοφόρου YouTuber - Στον ανακριτή σήμερα η 52χρονη
- Συναγερμός στη Νίκαια: Ανενεργή η χειροβομβίδα που βρέθηκε σε αυλή πολυκατοικίας
- Βρετανός πρέσβης: Δεν διδαχθήκαμε ότι το κόστος του πολέμου πληρώνεται με ανθρώπινες ζωές
- Εποικοδομητικές συνομιλίες ΟΗΕ με τον στρατηγό Μπουρχάν εν μέσω κλιμάκωσης του πολέμου στο Σουδάν
Nέα εκπρόσωπος Τύπου στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου ορίστηκε με απόφαση της Ολομέλειας η αντεισαγγελέας του Ανωτάτου Δικαστηρίου Καλλιόπη Βαρδάκη.
Η ανώτατη εισαγγελέας διαδέχεται στην θεσμική αυτή θέση τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλλα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η νέα εκπρόσωπος Τύπου είχε διατελέσει εκλεγμένη προϊσταμένη της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών και είχε με επιτυχία επιτελέσει το έργο της.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου:
Με την υπ’ αριθ. 52/2025 Απόφαση της Ολομέλειας της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου ορίστηκε ως Εκπρόσωπος Τύπου της Εισαγγελίας για την επόμενη τριετία, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5α Ν. 4938/2022, ως ισχύει, η Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου κα Καλλιόπη Βαρδάκη.
Με την ως άνω απόφαση ορίσθηκε και το πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων της ως ακολούθως:
«Η εκπρόσωπος Τύπου της Εισαγγελίας ενημερώνει το κοινό για τις δράσεις της Εισαγγελίας καθώς και για θέματα ιδιαίτερου κοινωνικού ενδιαφέροντος που αφορούν στη Δικαιοσύνη, ιδίως με την έκδοση δελτίων τύπου-ανακοινώσεων ή τη διά ζώσης ενημέρωση των εκπροσώπων των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Μ.Μ.Ε.).
Η πληροφόρηση πρέπει να είναι έγκυρη και ακριβής και γίνεται με την τήρηση των αρχών του δημοσίου συμφέροντος, του τεκμηρίου αθωότητας, της προστασίας της ανηλικότητας και του δικαιώματος προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα».
- Ανακοινώθηκε το Στεγαστικό Πρόγραμμα των Ενόπλων Δυνάμεων – Πώς θα κατασκευαστούν πάνω από 10.000 σπίτια
- Καβούρι: Ισχυρή ριπή ανέμου σηκώνει στον αέρα ολόκληρη τη σκεπή παραθαλάσσιου εστιατορίου (βίντεο)
- Σαν Φρανσίσκο: Σοκαριστικό βίντεο με οδηγό τρένου που αποκοιμήθηκε έχοντας ταχύτητα 80 χλμ./ώρα
- H Αθήνα πρώτη στην Ευρώπη για διακοπές χωρίς αυτοκίνητο — Η πόλη που «νικά» Μόναχο, Λισαβόνα και Βιέννη
- Πρώην παίκτη του «βλέπει» ο Νίκολιτς για την ενίσχυση της ΑΕΚ τον Ιανουάριο
- Μητσοτάκης – Χριστοδουλίδης: «Σημαντικό να συντονίζουμε το έργο μας» – «Έχουμε άριστη συνεργασία με την Ελλάδα»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις