Κίνηση: «Ασφυξία» στους δρόμους της Αθήνας – Πού εντοπίζονται τα μεγαλύτερα μποτιλιαρίσματα
Αυξημένη η κίνηση σε όλο το οδικό δίκτυο της Αττικής - Με υπομονή καλούνται να οπλιστούν οι οδηγοί - Καθυστερήσεις έως και μισή ώρα στην Αττική Οδό
Στο «κόκκινο» βρίσκεται η κίνηση των αυτοκινήτων στους περισσότερους οδικούς άξονες της πρωτεύουσας, με τους οδηγούς να καλούνται να οπλιστούν για ακόμα μία φορά με υπομονή.
Δύσκολη είναι η κατάσταση στη Λεωφόρο Κηφισού, όπου η κίνηση παραμένει ιδιαίτερα αυξημένη στο ρεύμα ανόδου, από το Περιστέρι έως και τη Νέα Φιλαδέλφεια. Τα οχήματα κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες, ενώ στο ρεύμα καθόδου η εικόνα είναι ελαφρώς καλύτερη.
Αυξημένη κίνηση παρατηρείται σε Κηφισίας και Μεσογείων, κυρίως στο ύψος του Νέου Ψυχικού και του Χαλανδρίου
Μποτιλιαρίσματα εντοπίζονται και στη Λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά, ενώ αυξημένη κίνηση παρατηρείται σε Κηφισίας και Μεσογείων, κυρίως στο ύψος του Νέου Ψυχικού και του Χαλανδρίου.
Μποτιλιαρισμένη είναι και η Κατεχάκη, όπως και η Ελευθερίου Βενιζέλου στο ύψος της Ηλιούπολης. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια παρατηρείται και στην Αττική Οδό, με τις καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα να φτάνουν τα 5′-10′ από Πλακεντίας έως Κηφισίας και τα 15′-20′ από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας, στην Περιφερειακή Υμηττού.
Προβλήματα παρατηρούνται και στους κόμβους Μεταμόρφωσης και Αμαρουσίου, όπου η κυκλοφορία διεξάγεται με χαμηλές ταχύτητες. Τεράστιες είναι οι καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, άνω των 30΄από Φυλής έως Κηφισίας.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο άνω των 30΄από Φυλής έως Κηφισίας.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:
5΄-10΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας,
15΄-20΄από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στην Περιφ. Υμηττού. https://t.co/zpXOKMO4qF
— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) November 12, 2025
