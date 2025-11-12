Δημήτρης Λάλος: Τι αποκαλύπτει για τον ρόλο του στη σειρά του MEGA «Μια νύχτα μόνο»
Ο Δημήτρης Λάλος μιλά για τον ρόλο του Οδυσσέα Χαριτάκη που ερμηνεύει στη δραματική σειρά του MEGA.
- Ισχυρή ριπή ανέμου σηκώνει στον αέρα ολόκληρη τη σκεπή εστιατορίου στο Καβούρι (βίντεο)
- Σοκαριστικό βίντεο με οδηγό τρένου στο Σαν Φρανσίσκο που αποκοιμήθηκε έχοντας ταχύτητα 80 χλμ./ώρα
- Στο μικροσκόπιο των Αρχών το κινητό του ρασοφόρου YouTuber - Στον ανακριτή σήμερα η 52χρονη
- Βρετανός πρέσβης: Δεν διδαχθήκαμε ότι το κόστος του πολέμου πληρώνεται με ανθρώπινες ζωές
Ο Δημήτρης Λάλος μίλησε στην «Κοινωνία Ώρα MEGA» για την νέα σειρά του MEGA, «Μια νύχτα μόνο» στην οποία πρωταγωνιστεί.
«Μια νύχτα μόνο»: Η σειρά που έχει συγκινήσει τους τηλεθεατές από το πρώτο επεισόδιο
Δύο άνθρωποι βαθιά σημαδεμένοι, μια συμφωνία ανίερη κι ένας έρωτας που γεννιέται εκεί, όπου όλα μοιάζουν χαμένα.
Σε σκηνοθεσία του Στάμου Τσάμη και σενάριο των Γιώργου Κρητικού και Στέλλας Βασιλαντωνάκη, με τους Δημήτρη Λάλο και Μαριλίτα Λαμπροπούλου στους πρωταγωνιστικούς ρόλους, το «Μια νύχτα μόνο» είναι μια καθηλωτική ιστορία για τα όρια της ηθικής, της ανθρώπινης αντοχής και εν τέλει της αγάπης.
Ο γνωστός ηθοποιός και πρωταγωνιστής της νέας σειράς του MEGA «Μια νύχτα μόνο» μίλησε για την σειρά και τον ρόλο του.
«Ο χαρακτήρας μου είναι κοινωνικά αδέξιος, δεν έχει όλα τα έργαλεία για να επικοινωνήσει και να εκφράσει τα συναισθήματα του. Και τελικά το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να μιλήσει για οικονομικά. Όμως στην πορεία θα δούμε τη μεταστροφή του χαρακτήρα του.»
Δημήτρης Λάλος: Έχει κοινά χαρακτηριστικά με τον ήρωα που ερμηνεύει;
«Απομονωμένα υπάρχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά. Όσον αφορά στη σχέση με τη Μαριλίτα δεν έχει σχέση με τη ζωή μας. Επίσης μίλησε για την συνεργάτιδα του Φιλαρέτη Κομνηνού, με την οποία έχουν συνεργαστεί και στο θέατρο.
«Την αγαπήσαμε πολύ την σειρά γυρνώντας την. Είπα το «ναι» για πολλούς λόγους, από τους βασικότερους όμως είναι οι συνεργάτες. Αν έχεις καλούς συνεργάτες θα κάνεις και μία ωραία δουλειά. Όλοι οι συμμετέχοντες σε όλες τις θέσεις είναι «ένας και ένας»», ανέφερε μεταξύ άλλων.
Ο Δημήτρης Λάλος μίλησε και για την παράσταση που θα ανεβάσει μαζί με τη Μαριλίτα Λαμπροπούλου και αφορά αφηγήσεις παραμυθιών στο Ωδείο Αθηνών.
- Χίος: Γιούχα σε Άδωνι Γεωργιάδη από εργαζομένους στο νοσοκομείο – «Πηγαίνετε μέσα να δείτε, μας διαλύσατε»
- Αταμάν: «Στο σύστημά μου με τον Σλούκα όλα είναι πιο άνετα»
- Madonna: Με αισθησιακή φωτογράφιση ανακοινώνει το νέο της album
- ΔΟΜ: Πάνω από 40 «θεωρούνται νεκροί» μετά το ναυάγιο στα ανοικτά της Λιβύης
- Η «Ιθάκη» έφτασε στον Τσίπρα
- ΕΦΕΤ: Ανακαλείται τσουρέκι με πραλίνα φουντουκιού
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις