Ο Δημήτρης Λάλος μίλησε στην «Κοινωνία Ώρα MEGA» για την νέα σειρά του MEGA, «Μια νύχτα μόνο» στην οποία πρωταγωνιστεί.

«Μια νύχτα μόνο»: Η σειρά που έχει συγκινήσει τους τηλεθεατές από το πρώτο επεισόδιο

Δύο άνθρωποι βαθιά σημαδεμένοι, μια συμφωνία ανίερη κι ένας έρωτας που γεννιέται εκεί, όπου όλα μοιάζουν χαμένα.

Σε σκηνοθεσία του Στάμου Τσάμη και σενάριο των Γιώργου Κρητικού και Στέλλας Βασιλαντωνάκη, με τους Δημήτρη Λάλο και Μαριλίτα Λαμπροπούλου στους πρωταγωνιστικούς ρόλους, το «Μια νύχτα μόνο» είναι μια καθηλωτική ιστορία για τα όρια της ηθικής, της ανθρώπινης αντοχής και εν τέλει της αγάπης.

Ο γνωστός ηθοποιός και πρωταγωνιστής της νέας σειράς του MEGA «Μια νύχτα μόνο» μίλησε για την σειρά και τον ρόλο του.

«Ο χαρακτήρας μου είναι κοινωνικά αδέξιος, δεν έχει όλα τα έργαλεία για να επικοινωνήσει και να εκφράσει τα συναισθήματα του. Και τελικά το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να μιλήσει για οικονομικά. Όμως στην πορεία θα δούμε τη μεταστροφή του χαρακτήρα του.»

Δημήτρης Λάλος: Έχει κοινά χαρακτηριστικά με τον ήρωα που ερμηνεύει;

«Απομονωμένα υπάρχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά. Όσον αφορά στη σχέση με τη Μαριλίτα δεν έχει σχέση με τη ζωή μας. Επίσης μίλησε για την συνεργάτιδα του Φιλαρέτη Κομνηνού, με την οποία έχουν συνεργαστεί και στο θέατρο.

«Την αγαπήσαμε πολύ την σειρά γυρνώντας την. Είπα το «ναι» για πολλούς λόγους, από τους βασικότερους όμως είναι οι συνεργάτες. Αν έχεις καλούς συνεργάτες θα κάνεις και μία ωραία δουλειά. Όλοι οι συμμετέχοντες σε όλες τις θέσεις είναι «ένας και ένας»», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Ο Δημήτρης Λάλος μίλησε και για την παράσταση που θα ανεβάσει μαζί με τη Μαριλίτα Λαμπροπούλου και αφορά αφηγήσεις παραμυθιών στο Ωδείο Αθηνών.