Μείωση ποινής αναμένεται να ζητήσει η Γκιλέν Μάξγουελ μετά τις χάρες που απένειμε ο Τραμπ

Η σύντροφος του Τζέφρι Έπσταϊν, Γκιλέν Μάξγουελ, φέρεται να σχεδιάζει να ζητήσει μείωση της ποινής φυλάκισής της, η οποία πρόκειται να λήξει το 2037.

Το πλάνο της Μάξγουελ για μείωση της ποινής

Ένα έγγραφο που έλαβε η Επιτροπή Δικαιοσύνης της Βουλής των Αντιπροσώπων και το οποίο διαθέτει το Politico, αποκάλυψε το σχέδιο της 63χρονης, το οποίο, αν εγκριθεί από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, θα μπορούσε να αλλάξει την 20ετή ποινή της.

Σε επιστολή προς τον δικηγόρο της, η σύντροφος του Έπσταϊν έγραψε ότι θα στείλει τα στοιχεία της αίτησης μέσω του διευθυντή της φυλακής.

«Δυσκολεύομαι να τα συγκεντρώσω όλα, καθώς είναι πολλά και υπάρχουν πολλά συνημμένα», έγραψε σε ένα μήνυμα, σύμφωνα με το Politico.

Πρόσθεσε: «Θα έρθουν και άλλα για να αντικαταστήσουν άλλα… ελπίζω ότι όλα θα έχουν νόημα».

Τον περασμένο μήνα, το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε την έφεση της Μάξγουελ, η οποία καταδικάστηκε σε μακροχρόνια ποινή μετά την καταδίκη της το 2021 για την πρόσληψη και την εκμετάλλευση νεαρών γυναικών και κοριτσιών για τον δράστη σεξουαλικών εγκλημάτων, Τζέφρι Έπσταϊν.

Δεδομένης της απόρριψης, η χάρη από τον Τραμπ θα μπορούσε να είναι η μόνη διέξοδος για την κατηγορούμενη. Ο πρόεδρος δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να χαρίσει χάρη στη Μάξγουελ, ωστόσο, όταν ρωτήθηκε σχετικά τον Ιούλιο, δήλωσε ότι δεν το είχε σκεφτεί πολύ.

Η επιεικής μεταχείριση της κατηγορούμενης

Σε επιστολή προς τον Τραμπ, οι Δημοκρατικοί της Δικαστικής Επιτροπής ισχυρίζονται ότι η Μάξγουελ έχει λάβει προνομιακή και επιεική μεταχείριση στο ομοσπονδιακό σωφρονιστικό ίδρυμα Bryan Federal Prison Camp στο Τέξας, όπου μεταφέρθηκε τον Αύγουστο.

Στην επιστολή, η επιτροπή σημειώνει ότι έλαβε πληροφορίες που υποδηλώνουν ότι «τα γεύματα της Μάξγουελ έχουν προσαρμοστεί και προετοιμαστεί από το προσωπικό του ομοσπονδιακού σωφρονιστικού ιδρύματος», σύμφωνα με το Politico.

Σύμφωνα με την έκθεση, στην σύντροφο του Έπσταϊν δόθηκε επίσης ειδικός χρόνος για να παίξει με έναν σκύλο υπηρεσίας που βρισκόταν σε εκπαίδευση.

Σε ένα τμήμα της επιστολής, που διαθέτει το CBS News, αναφέρεται ότι η επιτροπή έχει λάβει πληροφορίες ότι το προσωπικό της φυλακής «έχει προσφέρει ευνοϊκή μεταχείριση τύπου ‘θυρωρού’ στην κα Μάξγουελ».

Η επιστολή ισχυρίζεται επίσης ότι όταν η Μάξγουελ ήθελε να συναντήσει επισκέπτες, ο διευθυντής της φυλακής κανόνιζε να γίνονται οι συναντήσεις σε έναν ειδικό, περιφραγμένο χώρο.

Στην επιστολή προς τον Τραμπ, η επιτροπή προέτρεψε τον πρόεδρο να μην χορηγήσει στη Μάξγουελ καμία μορφή χάριτος.