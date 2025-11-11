Κολομβία: Νέες κατηγορίες για διαφθορά σε βάρος του Νικολάς Πέτρο, γιου του προέδρου

Έξι κατηγορίες σχετικά με διαφθορά απαγγέλθηκαν στην Κολομβία εις βάρος του μεγαλύτερου γιου του Γουστάβο Πέτρο, προέδρου της χώρας. Οι κατηγορίες αφορούν την περίοδο που ο Νικολάς Πέτρο ήταν βουλευτής.

Ο 39χρονος Νικολάς Πέτρο αντιμετώπιζε ήδη κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος και παράνομο πλουτισμό, με φόντο σκάνδαλο που συνδέεται με την προεκλογική εκστρατεία του πατέρα του. Φέρεται να έλαβε μεγάλα χρηματικά ποσά από πρώην έμπορο ναρκωτικών την περίοδο που συμμετείχε στην προεκλογική εκστρατεία του πατέρα του εν όψει των εκλογών του 2022.

Η υπόθεση αυτή έρχεται στην επιφάνεια σε μια περίοδο που ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κλιμακώνει τις επιθέσεις του στην Κολομβία και τον πρόεδρό της. Ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγορεί από τον Οκτώβριο τον Γουστάβο Πέτρο ότι είναι «βαρόνος ναρκωτικών» και πως έχει διευκολύνει την είσοδο ναρκωτικών στις ΗΠΑ.

Με αυτό το επιχείρημα, έχει επιβάλει οικονομικές κυρώσεις σε βάρος του Κολομβιανού ηγέτη και προσώπων από το περιβάλλον του, συμπεριλαμβανομένου του Νικολάς Πέτρο.

Στα μέσα του 2023, ο γιος του Κολομβιανού προέδρου συνελήφθη στο πλαίσιο της έρευνας γι’ αυτήν την υπόθεση, προτού αφεθεί ελεύθερος με εγγύηση εν αναμονή της δίκης.

Στις νέες κατηγορίες που του απαγγέλθηκαν περιλαμβάνονται η υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος και η πλαστογράφησης εγγράφων κατά τη διάρκεια της θητείας του ως βουλευτής (2020-2023). Η υπόθεση που εξετάζουν οι δικαστικές αρχές συνδέεται με σύμβαση που αφορούσε την παροχή οικονομικής βοήθειας σε ηλικιωμένους και παιδιά με αναπηρία.

Καταγγελία από την πρώην σύζυγό του

Η έρευνα ξεκίνησε ύστερα από καταγγελία της πρώην συζύγου του Νικολάς Πέτρο. Τον κατηγόρησε ότι έλαβε μεγάλα χρηματικά ποσά από τον Σαμουέλ Σανταντέρ Λοπεσιέρα, προσώπου που καταδικάστηκε στις ΗΠΑ για διακίνηση ναρκωτικών.

Ο γιος του προέδρου της Κολομβίας παραδέχθηκε αρχικά ότι πήρε τα χρήματα, υπογραμμίζοντας όμως ότι δεν τα χρησιμοποίησε για την προεκλογική εκστρατεία του πατέρα του. Επίσης, διαβεβαίωσε ότι ο Γουστάβο Πέτρο δεν γνώριζε το παραμικρό γι’ αυτές τις συναλλαγές.