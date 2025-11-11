Κικίλιας με υπουργό Πετρελαίου και Ορυκτών Πόρων Αιγύπτου: Οι χώρες μας έχουν όλα τα πλεονεκτήματα για φιλόδοξα πρότζεκτ
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης του Βασίλη Κικίλια με τον Καρίμ Μπανταουί επισημάνθηκε ο κομβικός ρόλος του ελληνόκτητου εμπορικού στόλου στη μεταφορά LNG παγκοσμίως
Συνάντηση με τον υπουργό Πετρελαίου και Ορυκτών Πόρων της Αιγύπτου, Καρίμ Μπανταουί, είχε στο Κάιρο ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, στο περιθώριο του Διεθνούς Συνεδρίου «TransMEA 2025».
Σύμφωνα με το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η συζήτηση πραγματοποιήθηκε σε εξαιρετικό κλίμα και επικεντρώθηκε στη συνεργασία Ελλάδας – Αιγύπτου στους τομείς της ναυτιλίας και της ενέργειας.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, επισημάνθηκε ο κομβικός ρόλος του ελληνόκτητου εμπορικού στόλου στη μεταφορά LNG παγκοσμίως, καθώς και οι ήδη ισχυρές συμφωνίες ανάμεσα σε αιγυπτιακές και ελληνικές εταιρίες και λιμένες. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στα λιμάνια που συνδέονται με πλωτές μονάδες αποθήκευσης και επαναεριοποίησης (FSRU), τα οποία αποτελούν κρίσιμη υποδομή για την περιφερειακή ενεργειακή ασφάλεια.
Συζητήθηκε η συνεργασία Ελλάδας – Αιγύπτου
Ο κ. Κικίλιας υπογράμμισε ότι «είναι απαραίτητο οι πολιτικές ηγεσίες που λογοδοτούν ενώπιον των πολιτών, να κάνουν το παν για να διασφαλίζουν την ευημερία των πολιτών τους, μέσα από τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, τη μείωση του πληθωρισμού και του κόστους της ενέργειας». Στο ίδιο πλαίσιο, συζητήθηκε η συνεργασία των δύο χωρών στους διεθνείς οργανισμούς, με έμφαση στον ΙΜΟ.
«Δεδομένου ότι πάνω από το 80% του παγκόσμιου εμπορίου διακινείται διά θαλάσσης, οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι Ελλάδα και Αίγυπτος διαθέτουν όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα για τον πολλαπλασιασμό φιλόδοξων projects, τα οποία θα συνδυάζουν επενδύσεις, ναυτιλία και ενέργεια προς όφελος της ευημερίας των λαών τους», καταλήγει η ανακοίνωση του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
