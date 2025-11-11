Στο «κόκκινο» πολλοί δρόμοι στην Αθήνα – Καθυστερήσεις έως και 30′ στην Αττική Οδό

Αυξημένη κίνηση παρουσιάζουν πολλοί δρόμοι στο Λεκανοπέδιο από νωρίς το πρωί της Τρίτης, με τους οδηγούς να καλούνται για άλλη μία φορά να οπλιστούν με υπομονή. Καθυστερήσεις που φτάνουν ακόμα και τη μισή ώρα παρατηρούνται στην Αττική Οδό.

Ειδικότερα, στο «κόκκινο» είναι η κυκλοφορία στην Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου στο ύψος του Ασπρόπυργου. Στο ρεύμα προς Κόρινθο, μετά τη λίμνη Κουμουνδούρου, διεξάγεται με μεγάλη καθυστέρηση. Στην περιοχή είχε σημειωθεί τροχαίο ατύχημα, όπου σημειώθηκαν μόνο υλικές ζημιές.

Αυξημένη είναι η κίνηση και στην Λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα προς Κόρινθο από το Χαϊδάρι έως τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά. Ο Κηφισός βρίσκεται στο «κόκκινο» σχεδόν σε όλο το μήκος του, κυρίως στο ρεύμα προς Λαμία, με τις καθυστερήσεις να ξεκινούν από τη Λεωφόρο Αθηνών έως τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Σοβαρά προβλήματα παρατηρούνται στην Παραλιακή από το Καλαμάκι έως τον Πειραιά

Σοβαρά προβλήματα παρατηρούνται στην Παραλιακή και στους δρόμους από και προς το λιμάνι του Πειραιά. Η κίνηση είναι αυξημένη από το Καλαμάκι έως τον Πειραιά, με μεγάλες καθυστερήσεις κυρίως στα φανάρια και στα σημεία εισόδου προς τα νότια προάστια.

Κυκλοφοριακή συμφόρηση καταγράφεται από πολύ νωρίς το πρωί στη λεωφόρο Καρέα στο ρεύμα προς Αθήνα, ενώ και στους υπόλοιπους βασικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου η κίνηση βαίνει αυξανόμενη.

Κηφισίας και Μεσογείων κατά τόπους παρουσιάζουν σημάδια «ασφυξίας», ενώ και σε Βασ. Σοφίας και Βασ. Κωνσταντίνου η κυκλοφορία είναι αυξημένη. Αυξημένος κυκλοφοριακός φόρτος στη Λεωφόρο Παλαιολόγου στο Χαλάνδρι, ενώ η Μεσογείων παρουσιάζει έντονη συμφόρηση ιδιαίτερα στο ύψος του Χολαργού και της Αγίας Παρασκευής.

Η Κηφισίας αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα, ειδικά κοντά στο Άλσος Συγγρού και προς Αμπελόκηπους, όπου η κίνηση είναι πολύ πυκνή.

Μεγάλο μποτιλιάρισμα στην Αττική Οδό

Στην Αττική Οδό οι καθυστερήσεις είναι μεγάλες και φτάνουν ακόμα και το μισάωρο, ειδικά στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από το ύψος του κόμβου της Μεταμόρφωσης μέχρι το δαχτυλίδι στην διασταύρωση με την Κηφισίας.

Καθυστερήσεις παραητούνται στο ρεύμα προς Ελευσίνα, 10΄-15΄ από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας και 15′-20′ στην Περιφ. Υμηττού από κόμβο Αγ. Παρασκευής έως κόμβο Κηφισίας.