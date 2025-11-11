Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι δεν κρύβει πια τον έρωτά της – Ρομάν Γαβράς και δημόσια τρυφερά στιγμιότυπα στη Νέα Υόρκη

Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι φαίνεται πως γύρισε σελίδα στην προσωπική της ζωή. Το βράδυ της Κυριακής απαθανατίστηκε μαζί με τον Γάλλο σκηνοθέτη Ρομάν Γαβρά στους δρόμους της Νέας Υόρκης, σε ένα ραντεβού που δεν θύμιζε καθόλου προσπάθεια διακριτικότητας. Όπως αποκάλυψε η Daily Mail, oι δύο τους περπατούσαν χέρι-χέρι, σταματώντας συχνά για φιλιά και αγκαλιές.

Το 34χρονο μοντέλο, ηθοποιός και συγγραφέας επέλεξε ένα χαλαρό αλλά κομψό look: δερμάτινο παλτό με γούνινες λεπτομέρειες, μαύρο τοπ και καμπάνα παντελόνι, ενώ ολοκλήρωσε την εμφάνιση με sneakers και μαύρη τσάντα.

Ο 44χρονος Γαβράς, γνωστός για τις συνεργασίες του με μεγάλα ονόματα αλλά και για την προηγούμενη σχέση του με τη Ντούα Λίπα, εμφανίστηκε με navy πανωφόρι, ανοιχτό πουκάμισο, τζιν και λευκά αθλητικά.

Emily Ratajkowski resurrects the public PDA as she passionately kisses Dua Lipa’s ex in romantic debut https://t.co/Njlrz0geuV — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) November 11, 2025

Φιλιά στις σκαλωσιές και παιχνίδια μπροστά στο μετρό

Οι φωτογράφοι τους κατέγραψαν να φιλιούνται κάτω από σκαλωσιές και δίπλα σε είσοδο του μετρό. Σε κάποια στιγμή, η Ραταϊκόφσκι κρατά το πρόσωπό του τρυφερά, ενώ εκείνος την έχει αγκαλιάσει από τη μέση. Αλλού, εκείνη σηκώνει το πόδι παιχνιδιάρικα και πηδά στην αγκαλιά του γελώντας – στιγμές που μαρτυρούν ότι η σχέση βρίσκεται στο απολύτως ρομαντικό πρώτο στάδιο.

Πρόκειται για την πρώτη δημόσια εμφάνιση της Έμιλι με νέο σύντροφο μετά τα δημοσιεύματα του καλοκαιριού του 2024 για τον καλλιτέχνη Shaboozey. Τα τελευταία δύο χρόνια το όνομά της έχει συνδεθεί μεταξύ άλλων με τον Χάρι Στάιλς, τον Έρικ Αντρέ, τον Τζακ Γκριρ, τον DJ Οράτσιο Ρίσπο και –ανεπιβεβαίωτα– με τον Μπραντ Πιτ.

View this post on Instagram A post shared by Emily Ratajkowski (@emrata)

Πριν από τις πολυσυζητημένες σύντομες σχέσεις της, η Ραταϊκόφσκι ήταν παντρεμένη με τον παραγωγό Σεμπάστιαν Μπερ-ΜακΚλαρντ, συνεργάτη των αδελφών Σάφντι στην ταινία Uncut Gems. Παντρεύτηκαν το 2018, απέκτησαν έναν γιο – τον Σιλβέστερ – το 2021 και χώρισαν το 2022.