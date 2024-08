Έμιλι Ραταϊκόφσκι: Η επική απάντηση σε τύπο που την «κράζει» για την εμφάνισή της

Τι κι αν είναι μόλις 33 χρονών; Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι θεωρείται μια βετεράνος της πασαρέλας, καθώς μπήκε στον χώρο του modeling από τότε που ήταν 4 ετών. Η -γεννημένη στο Λονδίνο- αμερικανίδα θεωρείται ένα από τα πιο εντυπωσιακά και εκρηκτικά μοντέλα, ενώ οι αναρτήσεις της στα social media έχουν εκατοντάδες χιλιάδες likes.

Ωστόσο, υπάρχουν και κάποιοι λίγοι που μάλλον δεν τους αρέσουν οι σέξι εμφανίσεις της. Έναν τέτοιο τύπο πέτυχε η Έμιλι Ραταϊκόφσκι πριν από λίγες μέρες. Η 33χρονη έβγαζε βίντεο από μια βόλτα της στους δρόμους της Νέας Υόρκης, όταν κάποιος περαστικός της φώναξε «ρίξε μια μπλούζα πάνω σου».

Το περίεργο είναι ότι η Ραταϊκόφσκι όντως φορούσε μπλούζα κατά την διάρκεια της βόλτας της, ωστόσο ο άνδρας μάλλον ενοχλήθηκε από το έντονο μπούστο της. Το γνωστό μοντέλο και ηθοποιός ανέβασε το βίντεο στα social media (όπου έχει εκατομμύρια followers) χωρίς να δείχνει το πρόσωπο του άνδρα και φρόντισε να του απαντήσει όπως του άξιζε. Με τους στίχους του τραγουδιού «365» της Charli XCX, που λένε: «Who the fuck are you? I’m a brat when I’m bumpin’ that. Now I wanna hear my track, are you bumpin’ that?».

Μέσα σε λίγες ώρες το βίντεό της συγκέντρωσε εκατοντάδες χιλιάδες likes, ενώ χιλιάδες ήταν αυτοί που έσπευσαν να στηρίξουν την Έμιλι Ραταϊκόφσκι αλλά και να την «πουν» στον άγνωστο άνδρα. «Όχι όλοι οι άνδρες, αλλά πάντα ένας άνδρας θα κάνει τέτοιο σχόλιο», «πόσο αστείο είναι που το παίζουν νευριασμένοι και όταν πάνε σπίτι ξεδίνουν βλέποντας πορνό», «αντιδράει έτσι γιατί ποτέ δεν θα μπορέσει να είναι μαζί με μια καυτή γυναίκα σαν εσένα» ήταν μερικές από τα comments.