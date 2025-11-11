Αν και ο μέσος καθαρός πλούτος των νοικοκυριών στην Ελλάδα, έχει αυξηθεί 30% από τα χαμηλά της περιόδου της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία και της ενεργειακής κρίσης που ακολούθησε, παραμένει ακόμη 15% χαμηλότερα από το γ΄τρίμηνο του 2009 (€145.972), πριν δηλαδή αρχίσει να ξεδιπλώνεται η περιπέτεια της ελληνικής χρεοκοπίας.

Ειδικότερα, ο συνολικός καθαρός πλούτος των νοικοκυριών στην Ελλάδα, δηλαδή το σύνολο του χρηματοοικονομικού πλούτου που περιλαμβάνει ρευστά διαθέσιμα και κινητές αξίες (ομόλογα, μετοχές κ.λπ.) και του μη χρηματοοικονομικού πλούτου που αφορά κύρια τα ακίνητα, μετά την αφαίρεση των δανειακών υποχρεώσεων, σύμφωνα με τα νέα στοιχεία της ΕΚΤ για το α΄ τρίμηνο του 2025, ξεπέρασε το 1 τρισ. ευρώ, με τον μέσο όρο του καθαρού πλούτου ανά νοικοκυριό στην χώρα μας να διαμορφώνεται στα 124.525 ευρώ σημειώνοντας αύξηση 7,2% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024 (116.115 ευρώ).

Αν και ο μέσος όρος του καθαρού πλούτου των νοικοκυριών στην Ελλάδα από το τελευταίο χαμηλό (β΄ τρίμηνο του 2022) μετά και την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία ως το α΄ τρίμηνο του 2025 αυξήθηκε 30% (€124.525 έναντι €95.979), απόρροια κυρίως του υπερδιπλασιάσου των μετοχών στο ελληνικό χρηματιστήριο και της αποκλιμάκωσης κατά σχεδόν 200 μονάδες των αποδόσεων των ομολόγων λόγο και της ανάκτησης της επενδυτικής βαθμίδας για από την χώρα, που συνέστηναν στην άνοδο του χρηματοοικονομικού πλούτου, αλλά και της εκτίναξης κύρια των τιμών των ακινήτων και της οικοδομικής δραστηριότητας που αύξησαν τον μη χρηματοοικονομικό πλούτο, ο μέσος καθαρός πλούτος των νοικοκυριών παραμένει ακόμη 15% χαμηλότερα από το γ΄τρίμηνο του 2009 (€145.972), πριν δηλαδή αρχίσει να ξεδιπλώνεται η περιπέτεια της ελληνικής χρεοκοπίας.

Το κλίμα αλλάζει ουσιαστικά από το γ΄ τρίμηνο του 2022

Ο πλούτος και η «Ελληνική Μεγάλη Υφεση»

Κατά την «Ελληνική Μεγάλη Υφεση» εξάλλου που η Τράπεζα της Ελλάδας την είχε χαρακτηρίσει περισσότερο ή λιγότερο terra incognita (άγνωστη γη), που μπορούσε να συγκριθεί εν καιρώ ειρήνης μόνο με τη «Μεγάλη Υφεση» των ΗΠΑ του 1929, η χώρα έχασε το 26,5% του ΑΕΠ της, ενώ με τις ελληνικές μετοχές, τα ομόλογα, τα ακίνητα και γενικά τα ελληνικά περιουσιακά στοιχεία να καταρρέουν, ο μέσος καθαρός πλούτος των νοικοκυριών από το γ΄τρίμηνο του 2019 (€145.972), ως το χαμηλό της περιόδου των μνημονίων το 3ο τρίμηνο 2016 (€95.909) σημείωσε απώλειες 35% περίπου, δηλαδή οι Έλληνες έχασαν πάνω από το 1/3 της περιουσίας τους.

Όλα αυτά τα χρόνια, από το 2016 ως το 2022, ο καθαρός μέσος όρος της περιουσίας των νοικοκυριών παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος στην περιοχή των €96.000. Το κλίμα αλλάζει ουσιαστικά από το γ΄ τρίμηνο του 2022, όταν πέρα την ουσιαστική ζήτηση για ελληνικά περιουσιακά στοιχεία (μετοχές, ομόλογα, ακίνητα) από ξένους επενδυτές και μεγάλα «επενδυτικά σπίτια», τονώθηκαν και οι επενδύσεις από το 11% του ΑΕΠ στο 15,5% του ΑΕΠ, ενώ άρχισαν να αποτυπώνονται στην οικονομία και οι ροές κεφαλαίων του Ταμείου Ανάκαμψης και των κοινοτικών ταμείων.

Σε αντίθεση με τον μέσο όρο του πλούτου των νοικοκυριών, δηλαδή την διαίρεση του συνολικού πλούτου με το αριθμό των νοικοκυριών που περιλαμβάνει και τα πλούσια νοικοκυριά που «τραβούν» τον μέσο όρο προς τα πάνω, η διάμεσος, η οποία αναφέρεται στην αξία που επιμερίζει την κατανομή του πληθυσμού με βάση τον πλούτο, σε δύο ίσα μέρη (το 50% των φτωχότερων νοικοκυριών με το άλλο 50% των πλουσιότερων), είναι πολύ μικρότερος.

Σύμφωνα με τα πειραματικά στοιχεία λογαριασμών κατανομής πλούτου που καταρτίζονται από το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ), ο προσαρμοσμένος (διάμεσος) καθαρός πλούτος ανά κάτοικο στην Ελλάδα για το α΄ τρίμηνο του 2025 ανήλθε σε 87,6 χιλ. ευρώ, αυξημένος πάντως κατά 8,0% έναντι του α΄ τριμήνου του 2024 (81,1 χιλ. ευρώ).

Η αύξηση στον προσαρμοσμένο καθαρό πλούτο προήλθε κατά κύριο λόγο από την άνοδο της αξίας των κατοικιών των νοικοκυριών, καθώς η σημαντικότερη συμβολή στο συνολικό καθαρό επίπεδο πλούτου προέρχεται από την αξία της κατοικίας (59,5% των προσαρμοσμένων περιουσιακών στοιχείων ανά κάτοικο). Ο προσαρμοσμένος δείκτης χρέους προς περιουσιακά στοιχεία διαμορφώθηκε σε 9,1% για το α΄ τρίμηνο του 2025, καταγράφοντας βελτίωση κατά 50 μονάδες βάσης έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2024 (α΄ τρίμηνο 2024: 9,6%), παραμένοντας σε χαμηλότερο επίπεδο από το μέσο όρο των χωρών της ζώνης του ευρώ (α΄ τρίμηνο 2025: 10,7%).

Πηγή: ot