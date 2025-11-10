Ξεκίνησε η δίκη για τον άνδρα που κατηγορείται για την επίθεση σε χριστουγεννιάτικη αγορά στο Μαγδεμβούργο της ανατολικής Γερμανίας τον περασμένο Δεκέμβριο, κατά την οποία σκοτώθηκαν έξι άτομα και τραυματίστηκαν περισσότερα από 300.

Ο ύποπτος είναι ένας γιατρός από τη Σαουδική Αραβία, ο οποίος έχει ονομαστεί Τάλεμπ Α., σύμφωνα με τους γερμανικούς νόμους περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής.

Η επίθεση στο Μαγδεμβούργο το Δεκέμβριο του 2024

Κατηγορείται ότι στις 20 Δεκεμβρίου 2024 οδήγησε ένα ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο BMW με ταχύτητα έως 48 χλμ/ώρα μέσα στην αγορά, στο κέντρο του Μαγδεμβούργου.

Οι εισαγγελείς αναφέρουν ότι η επίθεση έλαβε χώρα στις 19:02 τοπική ώρα, όταν η αγορά ήταν γεμάτη με κόσμο που γιορτάζε το Χριστούγεννα, και διήρκεσε μόλις ένα λεπτό και τέσσερα δευτερόλεπτα, αναφέρει το BBC.

Ο Τάλεμπ Α., ο οποίος είναι σήμερα 51 ετών, εμφανίστηκε στο περιφερειακό δικαστήριο του Μαγδεμβούργου με την κατηγορία της δολοφονίας έξι ατόμων – ενός εννιάχρονου αγοριού και πέντε γυναικών ηλικίας μεταξύ 45 και 75 ετών.

Επίσης, κατηγορείται για απόπειρα δολοφονίας σε σχέση με άλλα 338 άτομα.

Αντιμετωπίζει κατηγορίες για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης σε 309 άτομα και για επικίνδυνη παρεμπόδιση της οδικής κυκλοφορίας.

Σε δήλωσή τους, οι εισαγγελείς στο Νάουμπουργκ της Σαξονίας-Άνχαλτ ανέφεραν ότι ο Τάλεμπ Α. «δεν βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ ή παρόμοιων ουσιών κατά τη διάρκεια της ένοπλης επίθεσης και προφανώς ενήργησε από δυσαρέσκεια και απογοήτευση για την πορεία και την έκβαση μιας αστικής διαφοράς και την απόρριψη διαφόρων ποινικών καταγγελιών».

Ανέφεραν ότι ο στόχος του φαίνεται να ήταν «να σκοτώσει έναν ακαθόριστο αριθμό ατόμων». Ανέφεραν επίσης ότι σχεδίασε και προετοίμασε το έγκλημα λεπτομερώς για αρκετές εβδομάδες χωρίς τη βοήθεια συνεργών.

Ο δράστης

Ο Τάλεμπ Α. βρίσκεται υπό κράτηση από την ημέρα του εγκλήματος. Εάν κριθεί ένοχος, αντιμετωπίζει ισόβια κάθειρξη για φόνο.

Λόγω του μεγάλου αριθμού θυμάτων, έχει ανεγερθεί προσωρινό δικαστήριο στο Μαγδεμβούργο για τη δίκη του.

Οι χριστουγεννιάτικες αγορές και τα φεστιβάλ της Γερμανίας έχουν δεχτεί επιθέσεις στο παρελθόν, κυρίως από ακραίους ισλαμιστές.

Την ώρα της επίθεσης, οι αρχές δήλωσαν ότι ο Τάλεμπ Α. ήταν ένας «άτυπος» δράστης.

Ο Τάλεμπ Α., μετανάστης από τη Σαουδική Αραβία, περιγράφεται ως επικριτής του Ισλάμ και εξέφρασε επίσης την υποστήριξή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προς το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), χαιρετίζοντας το κόμμα για τον αγώνα του ενάντια στον ίδιο εχθρό με αυτόν «για την προστασία της Γερμανίας».