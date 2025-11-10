Ο νέος σοβαρός τραυματισμός στη Euroleague και το πρόγραμμα που γίνεται ολοένα και «βαρύτερο» για τους αθλητές

Η νέα σεζόν της Euroleague δεν έχει κλείσει καν 1,5 μήνα που «τρέχει» κι όμως οι τραυματισμοί στις περισσότερες ομάδες πέφτουν… βροχή. Τελευταίο θύμα ο Πί Τζέι Ντόζιερ της Εφές που όπως έγινε γνωστό τραυματίστηκε στον μηρό και θα χρειαστεί να μείνει εκτός δράσης από τέσσερις έως έξι εβδομάδες.

Εδώ βεβαίως ανοίγει ένα ζήτημα με το θέμα των τραυματισμών των παικτών που έχει να κάνει με το «βαρύ» πρόγραμμα που καλούνται να βγάλουν εις πέρας τα τελευταία χρόνια. Είτε αυτό έχει να κάνει με τις εγχώριες διοργανώσεις, είτε με τις υποχρεώσεις των Εθνικών ομάδων σχεδόν κάθε καλοκαίρι (μην ξεχνάμε βεβαίως και τα παράθυρα ενδιάμεσα στη σεζόν) είτε με τα ευρωπαϊκά Κύπελλα, το πρόγραμμα των οποίων γίνεται όλο και πιο «φορτωμένο» όσο πάει.

🚨‼️Serious injury to the right thigh for PJ Dozier. He will be out for 4 to 6 weeks. Another bad news for Anadolu Efes Istanbul.#EuroLeague #Efes #AnadoluEfes https://t.co/YQS63wCWrI — Andrea Calzoni (@Andrea__Calzoni) November 10, 2025

Μια που μιλάμε για τη Euroleague, ήδη φέτος προστέθηκαν δύο ομάδες, οι διαβολοβδομάδες αυξήθηκαν και αν υλοποιηθούν τα πλάνα των ιθυνόντων που ακούγονται (δύο όμιλοι), τότε θα πάμε σε έναν κανονικό πρωτάθλημα που θα αυξήσει ακόμη περισσότερα, τα παιχνίδια, τα ταξίδια και γενικότερα την επιβάρυνση των αθλητών.

Στην αρχή του κειμένου αναφέρουμε ότι η Ευρωλίγκα δεν έχει κλείσει καν 1,5 μήνα στη σεζόν, όμως αν δει κανείς τις έχουν παιχθεί ήδη 9 αγωνιστικές και έχοντας αυτή την εβδομάδα μία ακόμη διαβολοβδομάδα (δύο αγωνιστικές από τις 11 έως 14 Νοεμβρίου). Συνεπώς μέσα σε λίγες εβδομάδες οι 20 πλέον ομάδες της διοργάνωσης θα έχουν ήδη δώσει 11 παιχνίδια έκαστη.

Σχεδόν δεν υπάρχει ομάδα που να μην ταλαιπωρείται από λίγους έως πολλούς τραυματισμούς, με αρκετούς παίκτες να θέλουν από μερικές εβδομάδες ή μήνες για να επανέλθουν έως και να χάνουν όλη τη σεζόν. Βάλτε και

Είναι χαρακτηριστικό ότι η νεοσύστατη Ντουμπάι BC μετράει αυτή τη στιγμή τους περισσότερους τραυματισμούς με επτά (σοβαρότεροι αυτοί των Τζαϊτέ και Μέισον), δεύτερος έπεται ο Ερυθρός Αστέρας μετράει με έξι απουσίες (Κανάαν, Κάρτερ, Ριβέρο και Μπολομπόι οι πιο σοβαρά), ενώ από πέντε μετράνε Παρτιζάν (Τζόουνς και Νάκιτς οι πιο σοβαρά) και Μπάγερν (Χάρις και Γιοκουμπάιτις οι σοβαρότεροι).

Δεν έχει περάσει άλλωστε πολύς καιρός από το σοβαρό τραυματισμό του Γιώργου Παπαγιάννη που θα χάσει όλο το υπόλοιπο της σεζόν λόγω ρήξης Αχιλλείου… Προσθέστε και τον Πουαριέ με τον Ντόζιερ, αλλά και τον Λάρκιν που ταλαιπωρείται τα τελευταία χρόνια κι… έδεσε το γλυκό για την Εφές.

Αναφορά θα κάνουμε και στον Σκοτ Γουίλμπεκιν που έχασε πέρσι ολόκληρη τη σεζόν με ρήξη χιαστού, φέτος επανήλθε και τώρα είναι και πάλι στα «πιτς» με πρόβλημα στο γόνατο.

Φυσικά από τον «κανόνα» δεν έχει γλιτώσει ούτε ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός τα τελευταία χρόνια. Κίναν Έβανς, Μουσταφά Φαλ ήταν οι πιο χαρακτηριστικές απώλειες, ενώ ο Τόμας Γουόκαπ έχασε πέρσι μεγάλο μέρος της σεζόν, προλαβαίνοντας το τελευταίο κομμάτι της…

Μιλώντας για τους ερυθρόλευκους, αν γυρίσουμε τον χρόνο πίσω, θα θυμηθούμε πως τελείωσε άδοξα η καριέρα του Έισι Λο, ενός παίκτη «κλειδί» στις δύο back to back Ευρωλίγκες που κατέκτησε ο Ολυμπιακός το 2012 και το ’13. Ένας σοβαρός τραυματισμός στο γόνατο τον οδήγησε άδοξα στο να κρεμάσει τα παπούτσια του σε ηλικία μόλις 28-29 ετών…

Για τον Παναθηναϊκό αρκεί να αναφέρουμε τον Λεσόρ, έναν παίκτη που αποτέλεσε «ραχοκοκαλιά» του προπέρσινου πράσινου θριάμβου σε Ελλάδα και Ευρώπη που ακόμη παλεύει να επιστρέψει. Επιπλέον Χολμς, Τολιόπουλος και Γιουρτσεβέν προστέθηκαν διάστημα στη λίστα απόντων, έχοντας ο Τούρκος ήδη απουσιάσει και πέρσι σε κομβικό σημείο της σεζόν.

Κάτι ανάλογο ισχύει και για το NBA με 82 αγώνες μίνιμουμ για κάθε καλαθοσφαιριστή, με τους τραυματισμούς να είναι και εκεί να είναι συχνοί – πυκνοί, καθώς σχεδόν κανένας αστέρας του «μαγικού κόσμου» δεν έχει ξεφύγει από κάποιον σοβαρό τραυματισμό. Δεν έχει περάσει πολύς καιρός άλλωστε από τότε που ο Ντέρικ Ρόουζ, ένα από τα πιο αυθεντικά ταλέντα της τελευταίες 20ετίας έβαλε πρόωρο τέλος σε μια καριέρα που δεν πρόλαβε να γίνει όσο λαμπρή του άξιζε.

Δύσκολα βεβαίως Euroleague και NBA θα αλλάξουν την πολιτική τους και θα πάνε σε λιγότερα παιχνίδια, καθώς σκοπός είναι τα όσο το δυνατόν περισσότερα έσοδα. Με το NBA Europe και την προοπτική ακόμη κι ενός κοινού πρωταθλήματος Ευρώπης κι Αμερικής να είναι προ των πυλών, η κατάσταση μόνο πιο επιβαρυντική μπορεί να γίνει για τους αθλητές…