«Απαίσιο, κολλώδες, γουρουνίσιο αίμα»: Η εμβληματική ηρωίδα τρόμου Κάρι για τη σφαγή, 50 χρόνια μετά – Η επιστροφή της Amazon

Είναι μία από τις πιο ανατριχιαστικές και εμβληματικές στιγμές στην ιστορία του κινηματογραφικού τρόμου. Η Κάρι Γουάιτ, λουσμένη σε αίμα από γουρούνια, παίρνει εκδίκηση και σφαγιάζει τους πάντες στη σχολική αίθουσα με οργισμένη μανία.

Σήμερα, πενήντα χρόνια μετά την κυκλοφορία της ταινίας του Μπράιαν Ντε Πάλμα που ήταν και εμβληματική μεταφορά του πρώτου μυθιστορήματος του Στίβεν Κινγκ, Κάρι, Έκρηξη Οργής (Carrie), η Σίσι Σπέισεκ μιλάει για τον ρόλο που την καθιέρωσε, αλλά αποκαλύπτει πως η πιο έντονη μνήμη της δεν είναι ούτε ο τρόμος, ούτε η δόξα, αλλά η φρικτή αίσθηση του «κολλώδους» υγρού που την έλουσε.

Σε αυτή τη σκηνή ανθολογίας που όρισε τον κινηματογραφικό τρόμο και εκτόξευσε την καριέρα της, η Σπέισεκ ως Κάρι Γουάιτ, έγινε μια από τις πιο εμβληματικές ηρωίδες του genre και η ταινία, γεμάτη με θρησκευτικές αναφορές, σεξουαλικά υπονοούμενα, και ατόφια οργή ενάντια στον πουριτανισμό έγινε μια μασκαρεμένη ως ταινία τρόμου υπήρξε μια από τις μεγαλύτερες εμπορικές επιτυχίες στην καριέρα του Αμερικανού δημιουργού.

Επίσης καθιέρωσε τη Σπέισεκ που στην 50η επέτειο τηςθυμάται με νοσταλγία την εμπειρία, αλλά αποκαλύπτει πως η πιο έντονη ανάμνησή της δεν έχει να κάνει με τη δόξα, αλλά με ένα απλό, κολλώδες υλικό.

«Ω, Θεέ μου! Όχι!» ήταν το αυθόρμητο σχόλιο της Σπέισεκ όταν, σε πρόσφατη συνέντευξη στο Entertainment Tonight, της υπενθύμισαν πως η ταινία πλησιάζει μισό αιώνα από την πρεμιέρα της.

Όσο για την ανάμνηση που πάντα τη στοιχειώνει από εκείνη την περίοδο των γυρισμάτων; «Το πόσο κολλώδες είναι το κινηματογραφικό αίμα», είπε γελώντας, προσθέτοντας με έμφαση: «Ήταν απαίσιο, απαίσιο, απαίσιο».

Παρά την «κολλώδη» ταλαιπωρία, η βετεράνος ηθοποιός, η οποία πρωταγωνιστεί τώρα στη νέα ταινία Die, My Love, αναγνωρίζει την αξία της παραγωγής και τη χαρά της συνεργασίας με τους συντελεστές. «Είναι τόσο υπέροχο να δουλεύεις με ανθρώπους που είναι πραγματικά αφοσιωμένοι σε αυτό που κάνουν», ανέφερε, εξαίροντας ιδιαίτερα τη συμβολή του σκηνοθέτη Ντε Πάλμα.

Στην ταινία του 1976, η Σπέισεκ πλαισιώθηκε από ένα καστ που περιλάμβανε ονόματα που έμελλε να γίνουν διάσημα, όπως η Έιμι Ίρβινγκ, ο Τζον Τραβόλτα, ο Γουίλιαμ Κατ, η Νάνσι Άλεν, η Μπέτι Μπάκλεϊ και η Πάιπερ Λόρι που υποδύθηκε την καταπιεστική, εφιαλτική, θρησκόληπτη μητέρα της.

Η ταινία έγινε ένα πολιτισμικό φαινόμενο, αλλά και μια εισπρακτική επιτυχία, συγκεντρώνοντας πάνω από 30 εκατομμύρια δολάρια στο box office, ποσό που εκείνη την εποχή δύσκολα έφερνε στα ταμεία μια ταινία γεμάτη εκφοβισμό, σεξουαλική ορμή και εκδίκηση.

Γιατί η Κάρι εξακολουθεί να στοιχειώνει

Η Σπέισεκ εξήγησε γιατί η ιστορία της Κάρι εξακολουθεί να βρίσκει τόσο μεγάλη απήχηση, ιδιαίτερα στις νεότερες γενιές, κάτι που ενισχύεται και από τη νέα μίνι σειρά βασισμένη στο μυθιστόρημα που ετοιμάζει η Prime Video.

«Αφορά σε μια περίοδο [σσ. εφηβεία] που περνάς τόσες πολλές αλλαγές. Όλοι έχουμε, ό,τι κι αν γίνει, μια Κάρι μέσα μας», παραδέχτηκε η ηθοποιός. «Έχουμε έναν τραυματισμένο έφηβο. Είναι μια δύσκολη, δύσκολη εποχή».

«Το να μεγαλώνεις είναι δύσκολο. Και είναι κάπως σπαρακτικό. Αυτή η ταινία χτύπησε πραγματικά μια ευαίσθητη χορδή» συνέχισε η Σπέισεκ που έκλεισε το σχόλιο της με μια δόση χιούμορ και μια προειδοποίηση: «Ο Θεός να ευλογεί όλους εσάς τους έφηβους εκεί έξω. Δεν είναι εύκολο, και δεν έχει αλλάξει στο ελάχιστο όλο αυτό το διάστημα. Αλλά αν είσαι νταής, να ξέρεις, θα σε βρούμε!».

Η επιτυχία της Κάρι έφερε στην Σπέισεκ και μία υποψηφιότητα για Όσκαρ, ανοίγοντας τις πόρτες του Χόλιγουντ. Ήδη από το 1977, σε εξώφυλλο του περιοδικού PEOPLE, η ηθοποιός είχε μιλήσει για την καριέρα της, αποκαλύπτοντας τη σχέση της με τη δημοσιότητα και τη λάμψη μιας απατηλής βιομηχανίας.

«Δεν είναι εύκολο στις μέρες μας να βρεις ένα καλό πρότζεκτ», είχε δηλώσει τότε, εξηγώντας πως απέρριπτε ρόλους που δεν την ικανοποιούσαν δημιουργικά. «Δεν θέλω να ζω τη ζωή μου για να γίνω κινηματογραφικός αστέρας. Αυτό είναι μια παγίδα. Το να είμαι σταρ δεν με αφορά», είχε πει.

Η μεγάλη επιστροφή

Ο Μάικ Φλάναγκαν (σκηνοθέτης, σεναριογράφος, παραγωγός), μαζί με τον συνεργάτη του Τρέβορ Μέισι, αναλαμβάνουν να φέρουν την Κάρι στη μικρή οθόνη για την Amazon.

Η σειρά περιγράφεται από την Prime Video ως «μια τολμηρή και επίκαιρη επανερμηνεία της ιστορίας της μαθήτριας λυκείου Κάρι Γουάιτ, η οποία έχει περάσει τη ζωή της σε απομόνωση με τη δεσποτική μητέρα της. Μετά τον ξαφνικό θάνατο του πατέρα της, η Κάρι βρίσκεται αντιμέτωπη με τις προκλήσεις του δημόσιου λυκείου, ένα σκάνδαλο εκφοβισμού που συνταράσσει την κοινότητά της και την εμφάνιση μυστηριωδών τηλεκινητικών δυνάμεων».

Σε οκτώ επεισόδια, η σειρά θα ξετυλίξει την πολυπλοκότητα της ηρωίδας δίνοντας στον μετρ του τρόμου Φλάναγκαν να εμβαθύνει στο πρωτότυπο μυθιστόρημα του 1974, εξερευνώντας με μεγαλύτερη λεπτομέρεια τους χαρακτήρες και το ψυχολογικό βάθος της ιστορίας, κάτι που ήταν δύσκολο να επιτευχθεί στις προηγούμενες κινηματογραφικές μεταφορές.

Το καστ της μίνι σειράς έχει ήδη αρχίσει να ανακοινώνεται, με τα γυρίσματα να έχουν ολοκληρωθεί. Η επιλογή των ηθοποιών φέρνει στο προσκήνιο τόσο ανερχόμενα ταλέντα όσο και γνώριμα πρόσωπα από τις προηγούμενες δουλειές του Φλάναγκαν: Τον κεντρικό ρόλο, που καθιέρωσε τη Σίσσι Σπέισεκ, αναλαμβάνει η νεαρή Σάμερ Χ. Χάουελ ενώ τη φανατική και καταπιεστική μητέρα της, που είχε ενσαρκώσει αριστοτεχνικά η Λόρι, υποδύεται η Σαμάνθα Σλόιαν, γνωστή από τις προηγούμενες τηλεοπτικές παραγωγές Hush, The Haunting of Hill House, Midnight Mass, The Midnight Club και The Fall of the House of Usher.

Στο καστ συμμετέχει επίσης ο Μάθιου Λίλαρντ (του Scream) στον ρόλο του Διευθυντή Γκρέιλ, ενώ έχουν ανακοινωθεί και άλλοι ηθοποιοί-συνεργάτες του Φλάναγκαν, όπως η Κέιτ Σίγκελ και η Κάτι Σάκχοφ.

Αν και δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα επίσημη ημερομηνία πρεμιέρας από την Prime Video, η σειρά αναμένεται να κάνει την εμφάνισή της στην πλατφόρμα το 2026, συμπίπτοντας έτσι με την 50ή επέτειο της κυκλοφορίας της πρωτότυπης ταινίας του Μπράιαν Ντε Πάλμα.