Πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στο κέντρο της Αθήνας – Διακοπή κυκλοφορίας

Συναγερμός στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε εγκαταλελειμμένο χώρο στον δεύτερο όροφο οικοδομής που βρίσκεται επί της οδού Σοφοκλέους στο κέντρο της Αθήνας.

Στο σημείο, σύμφωνα με την ΕΡΤ, έσπευσαν έξι οχήματα με 12 πυροσβέστες όπου επιχειρούν για να περιορίσουν τη φωτιά πριν επεκταθεί σε παρακείμενα κτήρια.

Εξαιτίας της πυρκαγιάς έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Σοφοκλέους από το ύψος της οδού Αθηνάς.