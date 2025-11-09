Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε το Σάββατο το πρωί στην Τούνχα, στο διαμέρισμα Μπογιακά. Η ελεγχόμενη έκρηξη προήλθε από ένα ανατρεπόμενο φορτηγό που ήταν σταθμευμένο κοντά στο τάγμα Gustavo Rojas Pinilla. Σύμφωνα με πληροφορίες το φορτηγό μετέφερε 24 βόμβες σε κυλίνδρους οι οποίες ονομάζονται «Tatucos». Η τεχνογνωσία αυτών των βομβών ανήκει στον πλέον διαλυμένο FARC, με τις υποψίες να πέφτουν στην οργάνωση ELN.

Το πρωί του Σαββάτου επιβεβαιώθηκε έκρηξη σε ανατρεπόμενο φορτηγό που βρισκόταν 200 μέτρα μακριά από μονάδα του τάγματος στην Τούνχα, στο διαμέρισμα Μπογιακά στην Κολομβία. Το όχημα ήταν γεμάτο εκρηκτικά. Η ελεγχόμενη έκρηξη που πραγματοποιήθηκε έπληξε τη γύρω περιοχή, με τις μικρότερες δυνατές ζημιές σύμφωνα με την Noticias Caracol.

Ο πρόεδρος Γκουστάβο Πέτρο επιβεβαίωσε ότι αποτράπηκε μια επίθεση που είχε ως στόχο τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις του τάγματος Σιμόν Μπολιβάρ στην Τούνχα.

«Ο άμαχος και στρατιωτικός πληθυσμός εκκενώθηκε εγκαίρως. Δεν υπήρξαν θύματα. Δεν πρέπει να χαλαρώσουμε την επαγρύπνησή μας και πρέπει να χτυπήσουμε το λαθρεμπόριο ναρκωτικών εκεί που πονάει: στα οικονομικά του, στα παράνομα αγαθά του, στους αρχηγούς του και στην ικανότητά του να βλάπτει τον άμαχο πληθυσμό», έγραψε ο πρόεδρος στον λογαριασμό του στο Twitter.

Οι υπηρεσίες ασφαλείας στην Κολομβία εξέδωσαν ανακοίνωση

«Μια τρομοκρατική ενέργεια εξουδετερώθηκε. Το Κέντρο Επιχειρήσεων BIBOL1 ειδοποιήθηκε από πολίτες της γειτονιάς Curubal στο Δήμο Tunja, οι οποίοι ανέφεραν την παρουσία ενός εγκαταλελειμμένου και καμένου ανατρεπόμενου φορτηγού. Σε κοινή επέμβαση με περιπολίες του BIBOL και της PM του BAS01, το όχημα βρέθηκε στην περιγραφόμενη κατάσταση (εγκαταλελειμμένο, σε φλόγες και με εκρηκτικά μηχανισμούς στο χώρο φόρτωσης)».

Το γραφείο του δημάρχου της Τούνχα έδωσε λεπτομέρειες για την κατάσταση.

En atención a los hechos presentados en la ciudad de Tunja en las últimas horas, al respaldo del Batallón Bolivar, @AlePico11 @SecGobiernoBoy @GobBoyaca, se permite informar. Junto a @AlcaldiaTunja y @Ejercito_Div2 @COL_EJERCITO hacemos presencia en el lugar. pic.twitter.com/4eeCrZoOl5 — Policía Metropolitana de Tunja (@PoliciaMTunja) November 8, 2025

«Από τις 5:30 π.μ., λάβαμε πληροφορίες από την κοινότητα της Τούνχα σχετικά με ένα όχημα με ύποπτα αντικείμενα στο εσωτερικό του. Ενεργοποιήσαμε αμέσως όλα τα πρωτόκολλα αντίδρασης σε συνεργασία με τον στρατό, την εθνική αστυνομία και το γραφείο του δημάρχου της Τούνχα για να προσδιορίσουμε και να επαληθεύσουμε το περιεχόμενο του οχήματος» ανέφερε αρχικά η δημαρχία σε βιντεοσκοπημένη ανακοίνωση.

«Αυτή τη στιγμή πραγματοποιούμε ελεγχόμενες εκρήξεις, σε συνεργασία με την ομάδα πυροτεχνουργών και όλες τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου, ακολουθώντας όλα τα καθιερωμένα πρωτόκολλα», εξήγησε η Αλεχάνδρα Πίκο, Γραμματέας της Κυβέρνησης της Τούνχα.

H ελεγχόμενη έκρηξη δεν ήταν τόσο «ελεγχόμενη»

Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης, οι αρχές κατάφεραν να διαπιστώσουν ότι, με βάση τη θέση και την τοποθεσία των εκρηκτικών, αυτά όντως στόχευαν το τάγμα Σιμόν Μπολιβάρ. Ωστόσο, μετά την κατάσχεσή τους και την έναρξη των ελεγχόμενων εκρήξεων, σημειώθηκε βλάβη.

Λόγω ενός ατυχήματος, ένας από τους κυλίνδρους εξερράγη και προκάλεσε σοβαρές ζημιές στο τάγμα, επηρεάζοντας κυρίως τα καταλύματα, τις δομικές βάσεις και ακόμη και ένα αυτοκίνητο, όπως φαίνεται στις διάφορες εικόνες που δημοσιεύτηκαν από την Κολομβία στα κοινωνικά δίκτυα.