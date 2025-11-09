Διάσημοι σεφ προτρέπουν τους Βρετανούς να «φάνε φασόλια» – Ποιος ο λόγος

Ο Τζέιμι Όλιβερ είναι μεταξύ μιας ομάδας διάσημων σεφ, αλλά και σούπερ μάρκετ, που ηγούνται μιας νέας εκστρατείας για τον διπλασιασμό της κατανάλωσης φασολιών στο Ηνωμένο Βασίλειο έως το 2028.

Υπάρχει μεγάλη πίεση για να συμπεριλάβουν οι άνθρωποι περισσότερα όσπρια στη διατροφή τους, καθώς είναι φιλικά προς το κλίμα και υγιεινά. Καθώς το Ηνωμένο Βασίλειο αντιμετωπίζει αυξανόμενες ασθένειες που σχετίζονται με την κακή διατροφή καθώς και με την αύξηση των τιμών των τροφίμων, οι ακτιβιστές υποστηρίζουν ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να ξεκινήσει μια προσπάθεια να «ενσωματωθούν μερικά φασόλια» στα γεύματα του έθνους.

Ο Όλιβερ είπε στον Guardian: «Δεν είναι μυστικό ότι αγαπώ τα φασόλια. Δεν είναι μόνο νόστιμα και οικονομικά, αλλά είναι και φυτικά προϊόντα γεμάτα με φυτικές ίνες, αποτελούν μια εξαιρετική πηγή πρωτεΐνης και ζουν ευτυχισμένα στο ντουλάπι σας για πολύ καιρό. Αν υπάρχει κάτι που θα έπρεπε να τρώμε περισσότερο, είναι τα φασόλια».

Τα σούπερ μάρκετ που υποστηρίζουν την εκστρατεία Bang in Some Beans περιλαμβάνουν τη Lidl, η οποία έχει δεσμευτεί να αυξήσει τον όγκο πωλήσεων για όλα τα προϊόντα φασολιών κατά 50% έως το 2028, την Sainsbury’s, η οποία στοχεύει στην αύξηση των πωλήσεων σε τόνους για φασόλια και όσπρια έως το 2028, και την M&S, η οποία λέει ότι θα αυξήσει τον όγκο πωλήσεων για όλα τα προϊόντα φασολιών περιβάλλοντος κατά 15% έως το 2028. Οι Waitrose και Ocado έχουν επίσης δηλώσει ότι θα διαφημίσουν περισσότερα όσπρια στους πελάτες.

Τα οφέλη των οσπρίων

Η καλλιέργεια πολλών ειδών φασολιών δεσμεύει άζωτο στο έδαφος, βελτιώνοντας την υγεία του, και αποτελούν χρήσιμο υποκατάστατο ή συμπλήρωμα για πρωτεΐνες με μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε άνθρακα, όπως το κρέας. Έχουν επίσης υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες (μόνο το 4% των Βρετανών λαμβάνουν τη συνιστώμενη ημερήσια ποσότητα) και είναι 4,5 φορές φθηνότερα από άλλες εναλλακτικές λύσεις κρέατος φυτικής προέλευσης. Μια νέα έκθεση του βρετανικού Ιδρύματος Τροφίμων, που υποστηρίζει την εκστρατεία, διαπίστωσε ότι για να επιτευχθεί η πλανητική διατροφή υγείας του Eat-Lancet, η κατανάλωση φασολιών στο Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να επταπλασιαστεί.

Η παραγωγή τροφίμων είναι μια μεγάλη αιτία της κλιματικής αλλαγής, καθώς αντιστοιχεί σε περίπου το ένα τέταρτο των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Τα τρία πέμπτα αυτών των εκπομπών προέρχονται από την παραγωγή κρέατος, γεγονός που οδηγεί πολλούς να υποστηρίξουν μια στροφή προς μια φυτική διατροφή. Κατά μέσο όρο, χρειάζονται 15.400 λίτρα νερού για να παρασκευαστεί 1 κιλό βοδινού κρέατος, αλλά περίπου 5.000 λίτρα για την ίδια ποσότητα φασολιών.

Ο celebrity chef Χιου Φίρνλεϊ-Γουίτινγκστολ, επίσης υποστηρικτής της καμπάνιας, δήλωσε στον guardian: «Τα φασόλια είναι φανταστικά για την υγεία σας και είναι γεμάτα φυτικές ίνες, πρωτεΐνες και μικροθρεπτικά συστατικά. Με απλά λόγια, όλοι θα έπρεπε να τρώμε περισσότερα από αυτά.

Νέες συνταγές για το παραδοσιακό τραπέζι

«Η καμπάνια Bang in Some Beans φέρνει κοντά σεφ, influencers και επιχειρήσεις τροφίμων, ώστε όλοι να μπορούμε να ενθουσιαστούμε δοκιμάζοντας νέες συνταγές με φασόλια, είτε πρόκειται για εξερεύνηση συναρπαστικών πιάτων από όλο τον κόσμο, είτε απλώς για προσθήκη μερικών φασολιών στα αγαπημένα της οικογένειας για να τους δώσουμε μια λαμπρή ώθηση».

Το Ίδρυμα Τροφίμων έχει καλέσει περισσότερους σεφ, λιανοπωλητές και αλυσίδες εστιατορίων να συμμετάσχουν στην εκστρατεία για τα φασόλια, ώστε να αυξηθεί η εμπορία και η πώληση των οσπρίων.

Η επικεφαλής μετασχηματισμού των επιχειρήσεων τροφίμων στο Ίδρυμα Τροφίμων, Ρεμπέκα Τόμπι, δήλωσε στην βρετανική εφημερίδα: «Τα φασόλια είναι μια win-win νίκη για την υγεία μας, το περιβάλλον και τα πορτοφόλια μας σε μια εποχή που οι τιμές των τροφίμων συνεχίζουν να αυξάνονται.

«Ως προσιτή, υγιεινή και βιώσιμη τροφή, τα φασόλια αξίζουν να διαδραματίσουν πολύ μεγαλύτερο ρόλο από ό,τι σήμερα, στο να μας βοηθήσουν να τρώμε καλύτερα ως έθνος, με τα δύο τρίτα του πληθυσμού να τρώνε λιγότερο από μία μερίδα φασόλια την εβδομάδα. Και δεν μιλάμε μόνο για φασόλια στο φούρνο – θέλουμε να κάνουμε το Ηνωμένο Βασίλειο να εξερευνήσει νέες συνταγές από τσίλι, στιφάδο, κάρυ και νταλ μέχρι σάλτσες και σαλάτες.

«Αναζητούμε τώρα περισσότερες επιχειρήσεις να εγγραφούν και να διαδραματίσουν τον ρόλο τους στην ενίσχυση της κατανάλωσης φασολιών τόσο για τους ανθρώπους όσο και για τον πλανήτη».