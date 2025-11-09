science
Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025
Μία αεροπορική εταιρεία έβαλε στόχο να μειώσει τις αναταράξεις και το κάνει με… τεχνητή νοημοσύνη
09 Νοεμβρίου 2025 | 12:52

Μία αεροπορική εταιρεία έβαλε στόχο να μειώσει τις αναταράξεις και το κάνει με… τεχνητή νοημοσύνη

Η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται πλέον και από μία αεροπορική εταιρεία που έχει ως στόχο να περιορίσει τις αναταράξεις και ως εκ τούτου και τα ατυχήματα

αεροπορικές εταιρείες αναζητούν τρόπους για να βελτιώσουν την ασφάλεια και την άνεση των επιβατών, με μία εξ αυτών να στρέφεται προς την τεχνητή νοημοσύνη για να προβλέψει πότε θα αντιμετωπίσει αναταράξεις στις πτήσεις της.

Ενάντια στις αναταράξεις οι αεροπορικές εταιρείες

Οι αναταράξεις είναι συχνά δύσκολο να αποφευχθούν, επειδή δεν εμφανίζονται στο μετεωρολογικό ραντάρ του πιλοτηρίου ή επειδή είναι πολύ τοπικές για να υπολογιστούν από τα περισσότερα μετεωρολογικά μοντέλα.

Δεδομένου ότι οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι η κλιματική αλλαγή κάνει τους ουρανούς πιο ταραχώδεις, οι αεροπορικές εταιρείες προσπαθούν να βρουν λύση.

Αν και οι θάνατοι και οι σοβαροί τραυματισμοί από αναταράξεις είναι πολύ σπάνιοι, πέρυσι σημειώθηκε ένας θάνατος σε πτήση της Singapore Airlines από το Λονδίνο και αρκετοί τραυματισμοί σε πτήση της Qatar Airways προς το Δουβλίνο, σύμφωνα με δημοσίευμα του Euronews.

Κλιματική αλλαγή και επιδείνωση των συνθηκών

Σύμφωνα με την Διεθνή Ένωση Αερομεταφορών, οι αναταράξεις είναι η κύρια αιτία μη θανατηφόρων τραυματισμών επιβατών και πληρωμάτων.

Αν και οι θάνατοι και οι σοβαροί τραυματισμοί σε μεγάλα αεροσκάφη δεν συμβαίνουν συχνά, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας, μεταξύ 2009 και 2021, 146 επιβάτες και μέλη πληρωμάτων τραυματίστηκαν σοβαρά σε περιστατικά αναταράξεων.

Πέρυσι, μια μελέτη μετεωρολόγων του Πανεπιστημίου του Ρέντινγκ στο Ηνωμένο Βασίλειο διαπίστωσε ότι ο ουρανός είναι έως και 55% πιο ταραχώδης από ό,τι πριν από τέσσερις δεκαετίες λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Ο θερμότερος αέρας που προκύπτει από τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα μεταβάλλει τα ρεύματα αέρα, επιδεινώνοντας το φαινόμενο που είναι γνωστό ως αναταράξεις καθαρού αέρα στον Βόρειο Ατλαντικό και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Σε ένα τυπικό σημείο πάνω από τον Βόρειο Ατλαντικό, μία από τις πιο πολυσύχναστες αεροπορικές διαδρομές στον κόσμο, η συνολική ετήσια διάρκεια των σοβαρών αναταράξεων αυξήθηκε κατά 55% μεταξύ 1979 και 2020, σύμφωνα με τα ευρήματα των επιστημόνων.

Ενώ ο Βόρειος Ατλαντικός έχει σημειώσει τις μεγαλύτερες αυξήσεις, η νέα μελέτη διαπίστωσε ότι και άλλες πολυσύχναστες αεροπορικές διαδρομές πάνω από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και τον Νότιο Ατλαντικό έχουν επίσης σημειώσει σημαντική αύξηση των αναταράξεων.

Η Emirates συμπράττει με την τεχνητή νοημοσύνη

«Οι αεροπορικές εταιρείες θα πρέπει να αρχίσουν να σκέφτονται πώς θα διαχειριστούν τις αυξημένες αναταράξεις, καθώς κοστίζουν στον κλάδο 150 έως 500 εκατομμύρια δολάρια [134 έως 465 εκατομμύρια ευρώ] ετησίως μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε πέρυσι ο Μαρκ Πρόσερ, μετεωρολόγος στο Πανεπιστήμιο του Ρέντινγκ, στο Euronews Travel.

«Κάθε επιπλέον λεπτό που περνάει το αεροσκάφος σε αναταράξεις αυξάνει τη φθορά του, καθώς και τον κίνδυνο τραυματισμών για τους επιβάτες και τους αεροσυνοδούς».

Τα τρέχοντα μοντέλα και ραντάρ καιρού δυσκολεύονται να προβλέψουν πότε θα εμφανιστούν αναταράξεις, καθώς αυτές προκαλούνται συχνά από μικρής κλίμακας στροβιλισμούς που είναι πολύ τοπικοί για να ανιχνευθούν.

Όπως αναφέρει το Euronews, η Emirates, η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία στη Μέση Ανατολή, στρέφεται προς την τεχνητή νοημοσύνη για να βελτιώσει την ικανότητά της να προβλέπει αναταράξεις κατά τη διάρκεια των πτήσεων.

Η εταιρεία ισχυρίζεται ότι η νέα τεχνολογία μπορεί να παράγει «δεδομένα σε πραγματικό χρόνο», τα οποία ενημερώνουν τους πιλότους για πιθανές περιοχές αναταράξεων στις διαδρομές πτήσης.

Το σύστημα χρησιμοποιεί «μηχανική μάθηση, δεδομένα αναταράξεων που προέρχονται από το πλήθος και αναφορές πιλότων» και παρέχει στο πιλοτήριο «ζωντανές, επιτόπιες απεικονίσεις αναταράξεων».

Η Emirates δήλωσε ότι η νέα στρατηγική έχει ήδη οδηγήσει σε μείωση των απροσδόκητων περιστατικών κακοκαιρίας.

«Αν και βρισκόμαστε ακόμα στα αρχικά στάδια, ήδη βλέπουμε την επιβεβαίωση των πιθανών οφελών που μπορούν να προσφέρουν αυτά τα συστήματα», δήλωσε ο καπετάνιος Χασάν Αλχαμάντι, ανώτερος αντιπρόεδρος της Emirates για τις λειτουργίες πτήσεις.

Πρόσθεσε ότι, αν και η αεροπορική εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί πτήσεις χωρίς αναταράξεις, η τεχνολογία έχει συμβάλει σε «σημαντική μείωση» των περιστατικών απροσδόκητων σοβαρών αναταράξεων κατά το περασμένο έτος.

