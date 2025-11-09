newspaper
Κρις Ράιτ: Ιστορικές συμφωνίες στην Αθήνα
Οικονομικές Ειδήσεις 09 Νοεμβρίου 2025 | 14:54

Κρις Ράιτ: Ιστορικές συμφωνίες στην Αθήνα

Πώς σχολιάζει ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας, τις ενεργειακές συμφωνίες που υπεγράφησαν στο πλαίσιο της P-TEC

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

«Οι ιστορικές συμφωνίες που υπογράφηκαν στην Αθήνα αποτελούν υπενθύμιση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να υποστηρίξουν τους Ευρωπαίους συμμάχους μας με αμερικανική ενέργεια!». Αυτό έγραψε σε ανάρτησή του στο Χ (πρώην Twitter) ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας, Κρις Ράιτ, στον απόηχο των ενεργειακών συμφωνιών που υπεγράφησαν στην Αθήνα, στο πλαίσιο της P-TEC, (Partnership for Transatlantic Energy Cooperation), που πραγματοποιήθηκε στο Ζάππειο, την περασμένη εβδομάδα.

«Ελλάδα, η γενέτειρα της δημοκρατίας»

Ο κ. Ράιτ επανήλθε στο θέμα και με δεύτερη ανάρτηση, εξαίροντας τη θέση της Ελλάδας στη νέα ενεργειακή σκακιέρα:

«Είναι ταιριαστό που βρισκόμαστε στην Αθήνα, στην Ελλάδα – τη γενέτειρα της δημοκρατίας και του δυτικού πολιτισμού – για να συζητήσουμε για την ενέργεια, έναν από τους μεγαλύτερους μοχλούς προόδου. Ο Πρόεδρος Τραμπ το κατανοεί αυτό και επαναφέρει τις αμερικανικές ενεργειακές πολιτικές στην κοινή λογική. Καλωσορίζουμε τους εταίρους μας καθώς ξεκινάμε την προώθηση ενέργειας που είναι οικονομικά προσιτή, αξιόπιστη και ασφαλής», γράφει χαρακτηριστικά, ο υπουργός Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ευρώπη: Το μεγάλο χάσμα μεταξύ Ανατολής και Δύσης στον καθαρό μισθό – Στην τελευταία δεκάδα η Ελλάδα
Διεθνής Οικονομία 09.11.25

Καθαρός μισθός στην Ευρώπη: Το μεγάλο χάσμα μεταξύ Ανατολής και Δύσης - Στην τελευταία δεκάδα η Ελλάδα

Ο καθαρός μισθός των εργαζομένων στην Ανατολική Ευρώπη υστερεί κατά πολύ σε σχέση με τους μισθούς των εργαζομένων στη Δύση, γεγονός που επιβεβαιώνεται για μια ακόμη φορά

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Η γρίπη των πτηνών φέρνει κρίση των αυγών
Αντιδρούν οι κυβερνήσεις 09.11.25

Η γρίπη των πτηνών φέρνει κρίση των αυγών

Nέα κρίση αυγών και ανησυχία για την επισιτιστική ασφάλεια στην Ευρώπη - Τα κρούσματα εξαπλώνονται ραγδαία σε όλη την ΕΕ, οι τιμές των αυγών εκτοξεύονται έως και 40%

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
6+1 προτάσεις για τη σωτηρία των ΕΛΤΑ
Οικονομικές Ειδήσεις 09.11.25

6+1 προτάσεις για τη σωτηρία των ΕΛΤΑ

«Υπερταμείο» και κυβέρνηση καλούνται να σχεδιάσουν ένα νέο «αφήγημα» για την επόμενη ημέρα, που βρίσκει ήδη 46 καταστήματα κλειστά, ενώ άλλα 158 περιμένουν τη σειρά τους για λουκέτο

Κώστας Ντελέζος
Τζέφρι Πάιατ: Η Ελλάδα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στα ενεργειακά ζητήματα
Διεθνής Οικονομία 09.11.25

Τζέφρι Πάιατ: Η Ελλάδα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στα ενεργειακά ζητήματα

«Είναι ενθαρρυντικό για τις σχέσεις ΗΠΑ - Ελλάδας ότι δεν είναι θέμα μιας προσωπικότητας σε καμία από τις δύο χώρες, αλλά θέμα των θεσμών εξωτερικής πολιτικής», λέει στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» ο πρώην αμερικανός πρεσβευτής στην Ελλάδα

Μαρία Βασιλείου
Το ΔΝΤ καλεί την ΕΕ να «αναθεωρήσει» το κοινωνικό της συμβόλαιο – Η Ευρώπη έχει κάθε λόγο να παρακούσει
Υπάρχουν εναλλακτικές 08.11.25

Το ΔΝΤ καλεί την ΕΕ να «αναθεωρήσει» το κοινωνικό της συμβόλαιο – Η Ευρώπη έχει κάθε λόγο να παρακούσει

Περιορισμός του κοινωνικού κράτους, μείωση παρεχόμενων υπηρεσιών σε εκπαίδευση και υγεία, εξυγίανση του δημόσιου τομέα. Το ΔΝΤ επιμένει στην παλιά συνταγή για την αντιμετώπιση του χρέους της Ευρώπης.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Πώς κρυπτονομίσματα και ψηφιακό ευρώ αλλάζουν τον χάρτη των πληρωμών
Αλλάζει μορφή 08.11.25

Πώς κρυπτονομίσματα και ψηφιακό ευρώ αλλάζουν τον χάρτη των πληρωμών

Από τα crypto, τα οποία κερδίζουν διαρκώς έδαφος έως το ψηφιακό ευρώ που βρίσκεται στα σκαριά μια νέα πραγματικότητα αρχίζει να αναδύεται για τις συναλλαγές, με τις ευκαιρίες αλλά και τις προκλήσεις να συνυπάρχουν

Γεώργιος Μανέττας
Γεώργιος Μανέττας
Τεχνητή νοημοσύνη: «Φούσκα» το θαύμα της αμερικανικής οικονομίας; – Τα ανησυχητικά σημάδια
Magnificent Seven 08.11.25

Οικονομικό θαύμα ή νέα «φούσκα» η τεχνητή νοημοσύνη; - Τα ανησυχητικά σημάδια

Η Αμερική έχει μετατραπεί σε ένα τεράστιο στοίχημα για την Τεχνητή Νοημοσύνη, έγραψε πρόσφατα ο διαχειριστής επενδύσεων Ρουσίρ Σάρμα - Το sell off της περασμένης εβδομάδας προκαλεί ανησυχία

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
LIVE: ΟΦΗ – ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 09.11.25

LIVE: ΟΦΗ – ΑΕΚ

LIVE: ΟΦΗ – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 17:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΟΦΗ – ΑΕΚ για τη 10η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Κηφισιά – Ολυμπιακός 1-3: Στην κορυφή με τριάρα οι «ερυθρόλευκοι»
Ποδόσφαιρο 09.11.25

Κηφισιά – Ολυμπιακός 1-3: Στην κορυφή με τριάρα οι «ερυθρόλευκοι»

Ο Ολυμπιακός «καθάρισε» 3-1 την Κηφισιά στη Νεάπολη σε ματς που έβαλε άλλα τρία γκολ που δεν μέτρησαν, πήρε το «τρίποντο» και πέρασε πρώτος, περιμένοντας το Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ.

Άκης Στρατόπουλος
LIVE: Λεβαδειακός – Πανσερραϊκός
Ποδόσφαιρο 09.11.25

LIVE: Λεβαδειακός – Πανσερραϊκός

LIVE: Λεβαδειακός – Πανσερραϊκός. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λεβαδειακός – Πανσερραϊκός για τη 10η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Ο χάρτινος κόσμος των tradwives: Γιατί ούτε οι ίδιες οι «παραδοσιακές σύζυγοι» δεν αγοράζουν αυτό που πουλάνε;
Go Fun 09.11.25

Ο χάρτινος κόσμος των tradwives: Γιατί ούτε οι ίδιες οι «παραδοσιακές σύζυγοι» δεν αγοράζουν αυτό που πουλάνε;

Στην εποχή των social media, το κίνημα των «tradwives» φέρνει ξανά στο προσκήνιο την εικόνα της παραδοσιακής νοικοκυρά, προβάλλοντας έναν τρόπο ζωής που φαντάζει ιδανικός και γαλήνιος

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Surprise: Υπήρχε και η εποχή που στον Άδωνι δεν άρεσαν τα όπλα. Άραγε ποια εκδοχή να κρατήσουμε;
Πολιτική Γραμματεία 09.11.25

Surprise: Υπήρχε και η εποχή που στον Άδωνι δεν άρεσαν τα όπλα. Άραγε ποια εκδοχή να κρατήσουμε;

Με φόντο την αιματοχυσία στα Βορίζια, ο υπουργός Υγείας και αντιπρόεδρος της ΝΔ Άδωνις Γεωργιάδης, τάχθηκε υπέρ της οπολοκατοχής στο πρότυπο των ΗΠΑ. 18 χρόνια πριν ωστόσο, ως βουλευτής του ΛΑ.Ο.Σ, ο κ. Γεωργιάδης, σε πάνελ για τα Ζωνιανά θεωρούσε τα όπλα επικίνδυνα. Η μεταστροφή αυτή, είναι και χαρακτηριστική της ευκολίας με την οποία, κάποιοι, αλλάζουν το αφήγημα, ανάλογα με το ποιο ακροατήριο θέλουν να χαϊδέψουν.

Σύνταξη
Σαμαράς: Σφυροκόπημα Μητσοτάκη- Χωρίς ηθος και ψυχή ο χειρισμός στα Τέμπη, οι διεφθαρμένοι του ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 09.11.25 Upd: 16:44

Σαμαράς: Σφυροκόπημα Μητσοτάκη- Χωρίς ηθος και ψυχή ο χειρισμός στα Τέμπη, οι διεφθαρμένοι του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σε μια εφ όλης της ύλης συνέντευξη, ο Αντώνης Σαμαράς, ανοίγει τα χαρτιά του για όλους και για όλα. Μετωπική σύγκρουση με Μητσοτάκη για την κυβερνητική πολιτική, τα Τέμπη και τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύνταξη
LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Μπράιτον
Premier League 09.11.25

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Μπράιτον

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Μπράιτον. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κρίσταλ Πάλας – Μπράιτον για την 11η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Βόλος: Κακουργηματική δίωξη στον Λιμενικό που κατηγορείται για ασέλγεια ανηλίκων – Την Τρίτη η απολογία του
Βόλος 09.11.25

Κακουργηματική δίωξη στον Λιμενικό που κατηγορείται για ασέλγεια ανηλίκων - Την Τρίτη η απολογία του

Όταν συνελήφθη, ο Λιμενικός φέρεται να δήλωνε άγνοια, όμως στην πορεία ζητούσε να μην το μάθει η οικογένειά του - Σοκ στον Βόλο με τις λεπτομέρειες της υπόθεσης

Σύνταξη
LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Λιντς
Premier League 09.11.25

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Λιντς

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Λιντς. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νότιγχαμ Φόρεστ – Λιντς για την 11η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Κηφισιά – Ολυμπιακός: Tο γκολ του Μουζακίτη που ακυρώθηκε από το VAR (vid)
Ποδόσφαιρο 09.11.25

Κηφισιά – Ολυμπιακός: Tο γκολ του Μουζακίτη που ακυρώθηκε από το VAR (vid)

Ο Ολυμπιακός σκόραρε με τον Χρήστο Μουζακίτη στη Νεάπολη στο 19ο λεπτό, όμως ο Ιωάννης Παπαδόπουλος από το VAR το ακύρωσε, καθώς θεωρήθηκε ότι η μπάλα έχει βγει πριν σουτάρει ο Έλληνας μέσος.

Σύνταξη
Οι κυβερνήσεις πέφτουν, ο Λάρι μένει: Τηλεοπτικός σταρ ο γάτος της Ντάουνινγκ Στριτ – «Ουρές στη Βρετανία»
Ουρά με ιστορία 09.11.25

Οι κυβερνήσεις πέφτουν, ο Λάρι μένει: Τηλεοπτικός σταρ ο γάτος της Ντάουνινγκ Στριτ – «Ουρές στη Βρετανία»

Το πολιτικό τοπίο της Βρετανίας έχει αλλάξει άρδην τα τελευταία 15 χρόνια, αλλά ο Λάρι, ο γάτος, παραμένει (καθησυχαστικά) μια σταθερή αξία στη σκηνή

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Όσα έκανε ο Κίναν Έβανς στο επίσημο ντεμπούτο του με τον Ολυμπιακό (vids)
Μπάσκετ 09.11.25

Όσα έκανε ο Κίναν Έβανς στο επίσημο ντεμπούτο του με τον Ολυμπιακό (vids)

Πολύ καλή εμφάνιση έκανε ο Κίναν Έβανς στο επίσημο ντεμπούτο του με τον Ολυμπιακό, δείχνοντας ότι έχει ξεπεράσει πλήρως τους τραυματισμούς του. - Δείτε βίντεο από την επιστροφή του στα παρκέ.

Σύνταξη
ΚΚΕ: Ο Μητσοτάκης δεν έβγαλε άχνα για τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα που αξιοποιούν εγκληματικές δραστηριότητες
Για τις αναφορές στην Κρήτη 09.11.25

ΚΚΕ: Ο Μητσοτάκης δεν έβγαλε άχνα για τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα που αξιοποιούν εγκληματικές δραστηριότητες

«Οι κυβερνήσεις και το αστικό πολιτικό σύστημα δείχνουν ανοχή και κάλυψη σε τέτοια φαινόμενα με τον κ. Μητσοτάκη να φτάνει στο σημείο να μην τα κατονομάζει καν, όπως έκανε σήμερα», τονίζει το ΚΚΕ, σχολιάζοντας τις αναφορές του πρωθυπουργού στην Κρήτη.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για ανάρτηση πρωθυπουργού: Ο Μητσοτάκης ζει σε παράλληλο σύμπαν
Πολιτική Γραμματεία 09.11.25

«Ο Μητσοτάκης ζει σε παράλληλο σύμπαν» - Αιχμηρή ανακοίνωση ΣΥΡΙΖΑ για την ανάρτηση πρωθυπουργού:

«Η απόσταση μεταξύ της πραγματικότητας και της επικοινωνιακής προπαγάνδας του κ. Μητσοτάκη μεγαλώνει και καθημερινά όλο και περισσότεροι το συνειδητοποιούν», σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Σύνταξη
Πόλεμος ανακοινώσεων Π. Μαρινάκη – Τσουκαλά: «Στο ΠΑΣΟΚ η βελόνα έχει κολλήσει» – «Σας αφήνουμε στο ψέμα σας»
Πολιτική Γραμματεία 09.11.25

Πόλεμος ανακοινώσεων Π. Μαρινάκη – Τσουκαλά: «Στο ΠΑΣΟΚ η βελόνα έχει κολλήσει» – «Σας αφήνουμε στο ψέμα σας»

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για οικειοποίηση έργων και «κλείσιμο του ματιού» στην παραβατικότητα, με τον Παύλο Μαρινάκη να απαντά με κατηγορίες για λαϊκισμό και το ερώτημα «πού θα βρείτε τα λεφτά;» για τη χρηματοδότηση αυτών που έχετε τάξει

Σύνταξη
