«Οι ιστορικές συμφωνίες που υπογράφηκαν στην Αθήνα αποτελούν υπενθύμιση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να υποστηρίξουν τους Ευρωπαίους συμμάχους μας με αμερικανική ενέργεια!». Αυτό έγραψε σε ανάρτησή του στο Χ (πρώην Twitter) ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας, Κρις Ράιτ, στον απόηχο των ενεργειακών συμφωνιών που υπεγράφησαν στην Αθήνα, στο πλαίσιο της P-TEC, (Partnership for Transatlantic Energy Cooperation), που πραγματοποιήθηκε στο Ζάππειο, την περασμένη εβδομάδα.

The historic deals signed today in Athens are a reminder that the United States stands ready to support our European allies with American energy! pic.twitter.com/3dgO4rKZUm — Secretary Chris Wright (@SecretaryWright) November 7, 2025

«Ελλάδα, η γενέτειρα της δημοκρατίας»

Ο κ. Ράιτ επανήλθε στο θέμα και με δεύτερη ανάρτηση, εξαίροντας τη θέση της Ελλάδας στη νέα ενεργειακή σκακιέρα:

«Είναι ταιριαστό που βρισκόμαστε στην Αθήνα, στην Ελλάδα – τη γενέτειρα της δημοκρατίας και του δυτικού πολιτισμού – για να συζητήσουμε για την ενέργεια, έναν από τους μεγαλύτερους μοχλούς προόδου. Ο Πρόεδρος Τραμπ το κατανοεί αυτό και επαναφέρει τις αμερικανικές ενεργειακές πολιτικές στην κοινή λογική. Καλωσορίζουμε τους εταίρους μας καθώς ξεκινάμε την προώθηση ενέργειας που είναι οικονομικά προσιτή, αξιόπιστη και ασφαλής», γράφει χαρακτηριστικά, ο υπουργός Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών.