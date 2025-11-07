Το πιο λαμπερό της χαμόγελο πρόσφερε η τύχη σε πέντε φίλους που έπαιξαν για πρώτη φορά όλοι μαζί το τυχερό παιχνίδι EuroMillions στη Γαλλία, καθώς κέρδισαν 250 εκατομμύρια ευρώ, το μεγαλύτερο ποσό στην Ιστορία του τυχερού αυτού παιχνιδιού.

Και οι πέντε προέρχονται από την περιοχή του Παρισιού, ενώ οι ταυτότητές τους δεν έγιναν γνωστές για ευνόητους λόγους.

Το μόνο που διέρρευσε στα τοπικά Μέσα είναι ότι η φιλία τους κρατάει εδώ και πέντε δεκαετίες.

Το EuroMillions παίζεται σε 9 ευρωπαϊκές χώρες. Οι αριθμοί που έπαιξαν οι πέντε φίλοι στο 16ο διαμέρισμα του Παρισιού ήταν οι: 6, 24, 31, 34, 41, 43 και 8.

Ένας από αυτούς εκμυστηρεύτηκε στους υπεύθυνους του EuroMillions ότι έπαιζε μόνο όταν το ποσό ξεπερνούσε τα 50 εκατομμύρια. «Ήμουν σίγουρος ότι κάποια στιγμή θα κέρδιζα». Αυτή τη φορά έπεισε τους φίλους του να συμμετέχουν και… Bingo!

Οι πέντε φίλοι, άνδρες και γυναίκες, μπαίνουν πλέον στη λίστα με τους 500 πιο πλούσιους Γάλλους.