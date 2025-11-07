Πάμπλουτοι σε μια μέρα: Το ποσό – ρεκόρ που κέρδισαν 5 φίλοι στο EuroMillions
Πέντε φίλοι έπαιξαν για πρώτη φορά μαζί EuroMillions και κέρδισαν το μεγαλύτερο ποσό στην Ιστορία.
- Σε λάθος γραμμή o ΟΣΕ με την Hellenic Train τρία χρόνια μετά τα Τέμπη
- Η νίκη του Μαμντάνι ταρακουνάει το Ισραήλ και αποκαλύπτει πολλά για την αμερικανική πολιτική
- Ο κατασταλτικός μηχανισμός του Πούτιν στρέφεται προς τα μέσα: Φιλοπουτινικοί και υπέρμαχοι του πολέμου στο στόχαστρο
- Η νέα χρυσή πινακίδα του Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο προκαλεί χλευασμό και οργή
Το πιο λαμπερό της χαμόγελο πρόσφερε η τύχη σε πέντε φίλους που έπαιξαν για πρώτη φορά όλοι μαζί το τυχερό παιχνίδι EuroMillions στη Γαλλία, καθώς κέρδισαν 250 εκατομμύρια ευρώ, το μεγαλύτερο ποσό στην Ιστορία του τυχερού αυτού παιχνιδιού.
Και οι πέντε προέρχονται από την περιοχή του Παρισιού, ενώ οι ταυτότητές τους δεν έγιναν γνωστές για ευνόητους λόγους.
Το μόνο που διέρρευσε στα τοπικά Μέσα είναι ότι η φιλία τους κρατάει εδώ και πέντε δεκαετίες.
Το EuroMillions παίζεται σε 9 ευρωπαϊκές χώρες. Οι αριθμοί που έπαιξαν οι πέντε φίλοι στο 16ο διαμέρισμα του Παρισιού ήταν οι: 6, 24, 31, 34, 41, 43 και 8.
Ένας από αυτούς εκμυστηρεύτηκε στους υπεύθυνους του EuroMillions ότι έπαιζε μόνο όταν το ποσό ξεπερνούσε τα 50 εκατομμύρια. «Ήμουν σίγουρος ότι κάποια στιγμή θα κέρδιζα». Αυτή τη φορά έπεισε τους φίλους του να συμμετέχουν και… Bingo!
Οι πέντε φίλοι, άνδρες και γυναίκες, μπαίνουν πλέον στη λίστα με τους 500 πιο πλούσιους Γάλλους.
- Βολιβία: Αποφυλακίστηκε μετά από 4 χρόνια η πρώην πρόεδρος Άνιες – Κατηγορείτο για απόπειρα πραξικοπήματος
- Η Πολωνία ξεκινά στρατιωτική εκπαίδευση για όλους τους πολίτες με στόχο τους 400.000 στρατιώτες
- Cristiano Amon: Ο κόσμος υποτιμά το μέγεθος που θα αποκτήσει η τεχνητή νοημοσύνη
- Τζαμάικα: Ο τυφώνας Μελίσα άφησε 5 εκατ. τόνους συντρίμμια – Αγώνας δρόμου για την αποκατάσταση
- Στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής: Τρυπάνι στο Ιόνιο
- UEFA Ranking: Η Ελλάδα πλησίασε την Τσεχία στη βαθμολογία
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις