ΒΗΜΑ: Έρχεται την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές
06 Νοεμβρίου 2025

ΒΗΜΑ: Έρχεται την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές

Το ΒΗΜΑ της Κυριακής επιστρέφει στις 9 Νοεμβρίου μαζί με το σημειωματάριο του Φθινοπώρου του Αρκά, το νέο τεύχος Αργυρώ και, όπως κάθε φορά, το ΒΗΜΑGAZINO.

Spotlight

Την Κυριακή 9 Νοεμβρίου η εφημερίδα το ΒΗΜΑ της Κυριακής κυκλοφορεί με συναρπαστικές προσφορές: Ο Αρκάς με το σημειωματάριο του Φθινοπώρου, το νέο τεύχος Αργυρώ και όπως κάθε Κυριακή το ΒΗΜΑGAZINO.

Αρκάς | Το σημειωματάριο του Φθινοπώρου

Ο αγαπημένος  ΑΡΚΑΣ επιστρέφει με το καθιερωμένο «Σημειωματάριο του Φθινοπώρου”!

Με 80 ξεκαρδιστικά σκίτσα από τις πιο εμβληματικές σειρές του κορυφαίου Έλληνα κομίστα – Δίσεκτα χρόνια, Προφήτης, Περιμένοντας τη βροχή, Χαμηλές πτήσεις, Ζευγάρια, Τα μαύρα, Ισοβίτης, Θανασάκης – το σημειωματάριο αυτό είναι πολλά περισσότερα από ένα πρακτικό εργαλείο για την καθημερινότητα: είναι μια μικρή συλλογή έμπνευσης, σαρκασμού και ζωής.
Σε 160 σελίδες, με ετήσιο ημερολόγιο, παγκόσμιες ημέρες, εορτολόγιο και χρήσιμα τηλέφωνα, το σπιράλ σημειωματάριο του Αρκά προσφέρει χώρο για σκέψεις, σχέδια και χιούμορ – το είδος του χιούμορ που μόνο εκείνος ξέρει να μας χαρίζει: ανελέητο και πνευματώδες, βαθιά ανθρώπινο και ταυτόχρονα λυτρωτικό.

Για περισσότερα από σαράντα χρόνια, ο Αρκάς αποδεικνύει πως το αυθεντικό γέλιο δεν είναι ποτέ επιφανειακό. Μέσα από τους ήρωές του, μας επιτρέπει να γελάμε με τα ανθρώπινα, να στοχαζόμαστε πάνω στην ανοησία, την αυταρέσκεια, την απελπισία και – γιατί όχι – τον θάνατο.

Αργυρώ

Η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου επιστρέφει με ένα ολοκαίνουργιο τεύχος αφιερωμένο στα πιο αγαπημένα γλυκά όλων μας: τα κέικ. Μας παρουσιάζει μια συλλογή που συνδυάζει την παράδοση με τις διεθνείς τάσεις στη ζαχαροπλαστική, δίνοντας ιδέες για κάθε στιγμή.

Ανάμεσα στις συνταγές θα βρείτε: Matilda Cake, Truffle χωρίς αλεύρι, Angel Food Cake, Sacher Torte, Victoria Cake και Chiffon Cake, για τους λάτρεις των κλασικών και διεθνών επιδορπίων.
Μηλόπιτα διαφορετική απ’ όλες, κέικ με δαμάσκηνα και πετιμέζι, λεμονάτα κεκάκια με λάιμ και κρέμα, κέικ γιαουρτιού και κέικ μανταρίνι, για όσους αγαπούν την αυθεντική, σπιτική γεύση.

Vegan κέικ σοκολάτας και άλλες σύγχρονες προτάσεις για όσους ακολουθούν εναλλακτικές διατροφικές επιλογές.

ΒΗΜΑGAZINO

Μια συλλεκτική έκδοση, αφιερωμένη στον άνδρα. Τον άνδρα  που ξεχωρίζει, εμπνέει, γοητεύει, κυριαρχεί. Ένα πολυσέλιδο, άκρως εντυπωσιακό πολυτελές τεύχος, γεμάτο αποκλειστικότητες, χρώμα, φως, ωραίους άνδρες, εξαιρετικές φωτογραφήσεις, οι οποίες τραβούν το βλέμμα σαν μαγνήτης. Ενδιαφέρουσες προσωπικότητες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, η ανδρική μόδα στα καλύτερά της, με τα top outfits κορυφαίων οίκων, όπως και τα καλύτερα αξεσουάρ.

googlenews

Vita.gr
Σύνταξη
ΟΤ FORUM – Σπύρος Θεοδωρόπουλος: Δεν πρέπει η ελληνική κοινωνία να ανέχεται μαύρες τρύπες όπως των ΕΛΤΑ
OT FORUM 06.11.25

Σπύρος Θεοδωρόπουλος: Δεν πρέπει η ελληνική κοινωνία να ανέχεται μαύρες τρύπες όπως των ΕΛΤΑ

«Τα ΕΛΤΑ δεν είναι η μόνη “μαύρη τρύπα”», είπε ο πρόεδρος του ΣΕΒ – Δεν επιτρέπεται να αφήνουμε την οικονομία να αιμορραγεί στο όνομα κάποιων πολιτικών επιδιώξεων, τόνισε

Σύνταξη
Ο Μαμντάνι και οι άλλοι – Τα κλειδιά των εκλογών στις ΗΠΑ που ίσως αλλάξουν το πολιτικό κλίμα
Ιδεολογικές μάχες 06.11.25

Ο Μαμντάνι και οι άλλοι – Τα κλειδιά των εκλογών στις ΗΠΑ που ίσως αλλάξουν το πολιτικό κλίμα

Η νίκη του Ζοχράν Μαμντάνι στη Νέα Υόρκη είναι μία όψη των εκλογών στις ΗΠΑ. Αυτό που μένει να φανεί είναι αν το Δημοκρατικό Κόμμα θα επιλέξει μια ανοιχτά πιο αριστερή πολιτική ή θα «συμβιβαστεί».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
P-TEC: Μήνυμα διεύρυνσης των διεθνών συνεργασιών από Παπασταύρου, Κικίλια, Πιερρακάκη, Παπαστεργίου
P-TEC 06.11.25

P-TEC: Μήνυμα διεύρυνσης των διεθνών συνεργασιών από Παπασταύρου, Κικίλια, Πιερρακάκη, Παπαστεργίου

Οι 4 υπουργοί αναφέρθηκαν στις πολιτικές για την προώθηση επενδύσεων με τον κ. Παπασταύρου να δηλώνει υπερήφανος για την υπογραφή συμφωνίας για τη συμμετοχή της ExxonMobil στην παραχώρηση του "μπλοκ 2" στο Ιόνιο.

Σύνταξη
Χαλαρή και χαρούμενη: Η Μέγκαν Μαρκλ επιστρέφει – αλλά όχι στην Αγγλία και την αγκαλιά της βασιλικής οικογένειας
Η πρώτη αγάπη 06.11.25

Χαλαρή και χαρούμενη: Η Μέγκαν Μαρκλ επιστρέφει – αλλά όχι στην Αγγλία και την αγκαλιά της βασιλικής οικογένειας

Μετά από 8 χρόνια απουσίας, ώστε να αφοσιωθεί στα... γαλαζόαιματα καθήκοντά της, η Μέγκαν Μαρκλ επέστρεψε στο Χόλιγουντ, προκειμένου να παίξει στην ταινία Close Personal Friends.

Σύνταξη
Καθαρισμοί ρεμάτων και ποταμών στην Βοιωτία
Πολιτική προστασία 06.11.25

Καθαρισμοί ρεμάτων και ποταμών στην Βοιωτία

Το έργο καθαρισμού ποταμών και ρεμάτων στην Βοιωτία από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, έρχεται σε μια περίοδο που η κλιματική κρίση αυξάνει τη συχνότητα και την ένταση των ακραίων καιρικών φαινομένων.

Σύνταξη
Ηγέτες συγκεντρώνονται στον Αμαζόνιο για την COP30 – Ανακούφιση από την απουσία των ΗΠΑ
COP30 06.11.25

Οι ηγέτες συγκεντρώνονται στον Αμαζόνιο για το μέλλον του κλίματος - Ανακούφιση από την απουσία των ΗΠΑ

Στη σύνοδο του ΟΗΕ για το κλίμα (COP30) που πραγματοποιείται στο Μπέλεμ της Βραζιλίας, δίπλα στη ζούγκλα του Αμαζονίου, οι ηγέτες θα κληθούν να εφαρμόσουν όσα υποσχέθηκαν

Σύνταξη
Φουντώνει η κόντρα για τα λουκέτα στα ΕΛΤΑ – Αντιπολιτευτικοί μύδροι για την κυβερνητική «εξυγίανση»
Πολιτική Γραμματεία 06.11.25

Φουντώνει η κόντρα για τα λουκέτα στα ΕΛΤΑ – Αντιπολιτευτικοί μύδροι για την κυβερνητική «εξυγίανση»

«Μετασχηματισμό με κατεύθυνση την εξυγίανση», βαφτίζει η κυβέρνηση την απόφαση για λουκέτα στα ΕΛΤΑ, η αποία έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων

Σύνταξη
«Κάθε οικογένεια έχει μια κόρη που ονομάζεται Ζηνοβία»: Διεθνές σχέδιο για την «αναγέννηση» της αρχαίας πόλης της Παλμύρας
Συρία 06.11.25

«Κάθε οικογένεια έχει μια κόρη που ονομάζεται Ζηνοβία»: Διεθνές σχέδιο για την «αναγέννηση» της αρχαίας πόλης της Παλμύρας

Με τη στήριξη της UNESCO και του ιδρύματος Aliph ξεκινά η αποκατάσταση της Παλμύρας, με στόχο η πόλη να βγει από τη Λίστα Κινδύνου του Οργανισμού και να ξανασυνδεθεί με την τοπική κοινότητα.

Σύνταξη
Οι προκλήσεις στον δρόμο της παραγωγικής ανασυγκρότησης
OT FORUM 06.11.25

Οι προκλήσεις στον δρόμο της παραγωγικής ανασυγκρότησης

Στο ΟΤ FORUM ο πρόεδρος του ΣΕΒ Σπύρος Θεοδωρόπουλος θα μιλήσει για την ανάγκη ενός νέου παραγωγικού μοντέλου, την ανάπτυξη αλλά και το ενεργειακό κόστος που αποτελεί τροχοπέδη για την ανταγωνιστικότητα

Σύνταξη
Ζoχράν Μαμντάνι: Η ευρωπαϊκή αριστερά και κεντροαριστερά γιορτάζουν – και παίρνουν μαθήματα
«Υπέροχη στιγμή» 06.11.25

Ζoχράν Μαμντάνι: Η ευρωπαϊκή αριστερά και κεντροαριστερά γιορτάζουν – και παίρνουν μαθήματα

Από ενθουσιώδεις έως διθυραμβικές οι αντιδράσεις κομμάτων αριστεράς και κεντροαριστεράς στην Ευρώπη για τη νίκη του Μαμντάνι. Ο νεοεκλεγείς δήμαρχος της Νέας Υόρκης έδωσε ελπίδα και στη Γηραιά Ήπειρο

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Βραζιλία: Η θανατηφόρα αστυνομική επιδρομή στο Ρίο φέρνει τον Λούλα σε πολιτικό αδιέξοδο
Πολιτική πίεση 06.11.25

Βραζιλία: Η θανατηφόρα αστυνομική επιδρομή στο Ρίο φέρνει τον Λούλα σε πολιτικό αδιέξοδο

Στη φονική αστυνομική επιχείρηση κατά ναρκοσυμμοριών έχασαν τη ζωή τους 132 άνθρωποι. Ο Λούλα την καταδίκασε ως «μαζική δολοφονία», ενώ βρίσκεται αντιμέτωπος με προσπάθεια εκμετάλλευσης από την αντιπολίτευση

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
