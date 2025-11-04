Κέικ και γλυκά από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου: Αυτή την Κυριακή μαζί με το ΒΗΜΑ

Η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου επιστρέφει με ένα ολοκαίνουργιο τεύχος αφιερωμένο στα πιο αγαπημένα γλυκά όλων μας: τα κέικ. Το νέο τεύχος «Κέικ & Γλυκά – 35 Απολαυστικές Συνταγές», που κυκλοφορεί την Κυριακή 9 Νοεμβρίου αποκλειστικά με την εφημερίδα το ΒΗΜΑ, συγκεντρώνει τις πιο εμπνευσμένες προτάσεις για δημιουργικά, αρωματικά και εντυπωσιακά γλυκίσματα.

35 συνταγές για κάθε γούστο και περίσταση

Η Αργυρώ παρουσιάζει μια συλλογή που συνδυάζει την παράδοση με τις διεθνείς τάσεις στη ζαχαροπλαστική, δίνοντας ιδέες για κάθε στιγμή.

Ανάμεσα στις συνταγές θα βρείτε:

Matilda Cake, Truffle χωρίς αλεύρι, Angel Food Cake, Sacher Torte, Victoria Cake και Chiffon Cake, για τους λάτρεις των κλασικών και διεθνών επιδορπίων.

Μηλόπιτα διαφορετική απ’ όλες, κέικ με δαμάσκηνα και πετιμέζι, λεμονάτα κεκάκια με λάιμ και κρέμα, κέικ γιαουρτιού και κέικ μανταρίνι, για όσους αγαπούν την αυθεντική, σπιτική γεύση.

Vegan κέικ σοκολάτας και άλλες σύγχρονες προτάσεις για όσους ακολουθούν εναλλακτικές διατροφικές επιλογές.

Μυστικά επιτυχίας από την Αργυρώ

Πιστή στη φιλοσοφία της να καθοδηγεί βήμα-βήμα κάθε αναγνώστη, η Αργυρώ μοιράζεται όλα τα tips και τεχνικές που εξασφαλίζουν τέλεια υφή, ισορροπημένες γεύσεις και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Κάθε συνταγή συνοδεύεται από αναλυτικές οδηγίες και πρακτικές συμβουλές που μετατρέπουν τη διαδικασία του ψησίματος σε απόλαυση.

Αργυρώ Μπαρμπαρίγου – «Κέικ & Γλυκά: 35 Απολαυστικές Συνταγές»

Κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή, 9 Νοεμβρίου, αποκλειστικά με ΤΟ ΒΗΜΑ