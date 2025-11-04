Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025
Κέικ και γλυκά από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου: Αυτή την Κυριακή μαζί με το ΒΗΜΑ

Την Κυριακή 9 Νοεμβρίου, το ΒΗΜΑ και η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου ενώνουν τις δυνάμεις τους, με ένα νέο τεύχος αφιερωμένο στα πιο αγαπημένα μας γλυκά.

Η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου επιστρέφει με ένα ολοκαίνουργιο τεύχος αφιερωμένο στα πιο αγαπημένα γλυκά όλων μας: τα κέικ. Το νέο τεύχος «Κέικ & Γλυκά – 35 Απολαυστικές Συνταγές», που κυκλοφορεί την Κυριακή 9 Νοεμβρίου αποκλειστικά με την εφημερίδα το ΒΗΜΑ, συγκεντρώνει τις πιο εμπνευσμένες προτάσεις για δημιουργικά, αρωματικά και εντυπωσιακά γλυκίσματα.

35 συνταγές για κάθε γούστο και περίσταση

Η Αργυρώ παρουσιάζει μια συλλογή που συνδυάζει την παράδοση με τις διεθνείς τάσεις στη ζαχαροπλαστική, δίνοντας ιδέες για κάθε στιγμή.
Ανάμεσα στις συνταγές θα βρείτε:

Matilda Cake, Truffle χωρίς αλεύρι, Angel Food Cake, Sacher Torte, Victoria Cake και Chiffon Cake, για τους λάτρεις των κλασικών και διεθνών επιδορπίων.

Μηλόπιτα διαφορετική απ’ όλες, κέικ με δαμάσκηνα και πετιμέζι, λεμονάτα κεκάκια με λάιμ και κρέμα, κέικ γιαουρτιού και κέικ μανταρίνι, για όσους αγαπούν την αυθεντική, σπιτική γεύση.

Vegan κέικ σοκολάτας και άλλες σύγχρονες προτάσεις για όσους ακολουθούν εναλλακτικές διατροφικές επιλογές.

Μυστικά επιτυχίας από την Αργυρώ

Πιστή στη φιλοσοφία της να καθοδηγεί βήμα-βήμα κάθε αναγνώστη, η Αργυρώ μοιράζεται όλα τα tips και τεχνικές που εξασφαλίζουν τέλεια υφή, ισορροπημένες γεύσεις και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Κάθε συνταγή συνοδεύεται από αναλυτικές οδηγίες και πρακτικές συμβουλές που μετατρέπουν τη διαδικασία του ψησίματος σε απόλαυση.

Αργυρώ Μπαρμπαρίγου – «Κέικ & Γλυκά: 35 Απολαυστικές Συνταγές»
Κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή, 9 Νοεμβρίου, αποκλειστικά με ΤΟ ΒΗΜΑ

Επικαιρότητα
Γρηγόρης Σκλήκας: Ένας ακόμη μάνατζερ που «κατάπιε» το Δημόσιο

Γρηγόρης Σκλήκας: Ένας ακόμη μάνατζερ που «κατάπιε» το Δημόσιο

Media
MEGA: Σημείο αναφοράς και τον Οκτώβριο
Media 03.11.25

MEGA: Σημείο αναφοράς και τον Οκτώβριο

Και τον Οκτώβριο το MEGA επιβεβαίωσε τη ως σταθερό σημείο αναφοράς για το τηλεοπτικό κοινό, ξεχωρίζοντας με προγράμματα ενημέρωσης, ψυχαγωγίας, σάτιρας και μυθοπλασίας.

Σύνταξη
HOTΕΛ ΕΛVIRA: Μυστήριο στο ξενοδοχείο
Media 03.11.25

HOTΕΛ ΕΛVIRA: Μυστήριο στο ξενοδοχείο

Το HOTΕΛ ΕΛVIRA κλείνει νέο ραντεβού τον Νοέμβριο, καθώς έρχεται στις μικρές οθόνες μας κάθε Πέμπτη και Παρασκευή. Στις 21.00, στο MEGA.

Σύνταξη
Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε: Το MadWalk 2025 αποκαλύπτει το line-up του
inTickets 31.10.25

Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε: Το MadWalk 2025 αποκαλύπτει το line-up του

Η βραδιά της μουσικής, της μόδας και της λάμψης επιστρέφει. Το MadWalk 2025 by Three Cents θα «προσγειωθεί» στις 26 Νοεμβρίου στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου, Tae Kwon Do για ένα ακόμα φαντασμαγορικό fashion & music show.

Σύνταξη
HOTΕΛ ΕΛVIRA: Έρωτες και αποκαλύψεις
Media 31.10.25

HOTΕΛ ΕΛVIRA: Έρωτες και αποκαλύψεις

Το HOTΕΛ ΕΛVIRA φέρνει μια ανάλαφρη καλοκαιρινή αύρα μέσα στο φθινόπωρο. Από την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου και κάθε Πέμπτη και Παρασκευή στις 21:00, στο MEGA.

Σύνταξη
Λανουά για το Ολυμπιακός – Άρης: «Ήταν πέναλτι στον Ταρέμι» (vid)
Ποδόσφαιρο 04.11.25

Λανουά για το Ολυμπιακός – Άρης: «Ήταν πέναλτι στον Ταρέμι» (vid)

Ο αρχιδιαιτητής της ΚΕΔ, Στεφάν Λανουά, ήταν ξεκάθαρος στην ανάλυση των φάσεων της 9ης αγωνιστικής της Super League, τονίζοντας ως το μαρκάρισμα πάνω στον Ταρέμι κόντρα στον Άρη ήταν πέναλτι.

Σύνταξη
Βορίζια: «Να σταματήσει το κακό εδώ» – Συγκλονίζει η μάνα της αδικοχαμένης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη
Ελλάδα 04.11.25

Βορίζια: «Να σταματήσει το κακό εδώ» – Συγκλονίζει η μάνα της αδικοχαμένης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη

Η γυναίκα που πριν λίγες ώρες ήταν στην κηδεία της κόρης της, βρίσκει τη δύναμη και το κουράγιο να πει ότι δεν έχει μίσος για κανέναν και ότι αυτό που θέλει είναι «να σταματήσει το κακό εδώ».  

Δήμητρα Τριανταφύλλου, Δημήτρης Μιχαλάκης
Ελαφρυντικά ζητεί ο δολοφόνος της Γαρυφαλλιάς στη Φολέγανδρο – «Γνώριζε 100% τι έκανε», είπε η μητέρα της 26χρονης
Γυναικοκτονία 04.11.25

Ελαφρυντικά ζητεί ο δολοφόνος της Γαρυφαλλιάς στη Φολέγανδρο – «Γνώριζε 100% τι έκανε», είπε η μητέρα της 26χρονης

Η υπόθεση της δολοφονίας της Γαρυφαλλιάς επανήλθε στο Εφετείο Αιγαίου στη Σύρο - H μητέρα τόνισε πως ο κατηγορούμενος μέσα στα πέντε αυτά χρόνια, δεν της έχει ζητήσει ούτε μια συγγνώμη

Σύνταξη
Δίκη υποκλοπών: Το σχέδιο Μητσοτάκη για την ΕΥΠ και η κατάθεση της υπαλλήλου της Υπηρεσίας
Πολιτική 04.11.25

Δίκη υποκλοπών: Το σχέδιο Μητσοτάκη για την ΕΥΠ και η κατάθεση της υπαλλήλου της Υπηρεσίας

Πως έγινε στόχος του Predator υπάλληλος της ΕΥΠ που αντέδρασε στην απομάκρυνσή της από τη θέση της. Οι υπάλληλοι-θύματα των υποκλοπών που ήταν «ανεπιθύμητοι» από το καθεστώς Μητσοτάκη και η υπογραφή Δημητριάδη.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Φρικιαστικό βίντεο από το Σουδάν: Μαχητής των RSF δολοφονεί άμαχο χαμογελώντας στην κάμερα
Ελ Φασέρ 04.11.25

Φρικιαστικό βίντεο από το Σουδάν: Μαχητής των RSF δολοφονεί άμαχο χαμογελώντας στην κάμερα

Η κατάληψη του Ελ Φασέρ από τις παραστρατιωτικές δυνάμεις RSF στο Σουδάν έχει οδηγήσει σε μαζικές εκτελέσεις, εκτοπισμούς και μια ανθρωπιστική κρίση χωρίς προηγούμενο

Σύνταξη
Κριστιάνο Ρονάλντο στον Πιρς Μόργκαν: «Σύντομα θα αποσυρθώ…» (vid)
Ποδόσφαιρο 04.11.25

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποκάλυψε πότε θα αποσυρθεί από το ποδόσφαιρο (vid)

Μεταξύ άλλων ο Κριστιάνο Ρονάλντο αναφέρθηκε στο τέλος της καριέρας του, το αν είναι καλύτερος από τον Μέσι, την κατάσταση στην Γιουνάιτεντ, αλλά και τη γυναίκα της ζωής του Τζορτζίνα Ροντρίγκεθ.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Η Κιμ Καρντάσιαν κατηγορεί το ChatGPT για την αποτυχία της στις εξετάσεις της νομικής σχολής που φοιτεί
«Φωνάζω» 04.11.25

Η Κιμ Καρντάσιαν κατηγορεί το ChatGPT για την αποτυχία της στις εξετάσεις της νομικής σχολής που φοιτεί

Η Κιμ Καρντάσιαν μίλησε για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στη σειρά συνεντεύξεων με ανιχνευτή ψεύδους του Vanity Fair - χαρακτηρίζοντας την «φίλη-εχθρό».

Σύνταξη
Γρηγόρης Σκλήκας: Το who is who του μάνατζερ των ΕΛΤΑ που του τράβηξε το χαλί η κυβέρνηση
Γρηγόρης Σκλήκας 04.11.25

Το who is who του μάνατζερ των ΕΛΤΑ που του τράβηξε το χαλί η κυβέρνηση

Ο Γρηγόρης Σκλήκας βρέθηκε στη γωνία, δεχόμενος τα πυρά από τους βουλευτές της ΝΔ και των κομμάτων της αντιπολίτευσης, αλλά και βρέθηκε και απομονωμένος από την ίδια την κυβέρνηση

Χρήστος Κολώνας - Γιώργος Μανέττας
Αποκλειστικό in: Παραδόθηκαν τα τρία μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη που καταζητούνταν για τη συμπλοκή στα Βορίζια
Ελλάδα 04.11.25 Upd: 18:36

Αποκλειστικό in: Παραδόθηκαν τα τρία μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη που καταζητούνταν για τη συμπλοκή στα Βορίζια

Παραδόθηκαν στην αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου τα τρία μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη που καταζητούνταν για την αιματηρή συμπλοκή στα Βορίζια, μεταξύ της οικογένειας τους και της οικογένειας Καργάκη.

Σύνταξη
Νεκρός ο στόχος των 1,5 βαθμών για την κλιματική αλλαγή, επιβεβαιώνει ο ΟΗΕ
Έσπασε ο θερμοστάτης 04.11.25

Νεκρός ο στόχος για το κλίμα, επιβεβαιώνει ο ΟΗΕ – Η θερμοκρασία θα ανέβει πάνω από 2 βαθμούς Κελσίου

Ο πλανήτης οδεύει προς αύξηση της θερμοκρασίας κατά 2,5 βαθμούς έως τα τέλη του αιώνα, κάτι που θα υπερδιπλασιάσει το ποσοστό του παγκόσμιου πληθυσμού που εκτίθεται σε επικίνδυνους καύσωνες.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
ΣΥΡΙΖΑ για μετρό Θεσσαλονίκης: Αποτυχία της κυβέρνησης Μητσοτάκη για ασφαλή μετακίνηση των πολιτών
Νέα διακοπή 04.11.25

ΣΥΡΙΖΑ για μετρό Θεσσαλονίκης: Αποτυχία της κυβέρνησης Μητσοτάκη για ασφαλή μετακίνηση των πολιτών

«Να μπει ένα τέρμα στην κοροϊδία και στα ψέματα της κυβέρνησης», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ για τα προβλήματα που προέκυψαν το πρωί της Τρίτης στο μετρό Θεσσαλονίκης

Σύνταξη
Κικίλιας για ΕΛΤΑ: Θέλουμε το κράτος να είναι δίπλα στον πολίτη, όχι ο πολίτης να ψάχνει να βρει το κράτος
«Με εμφατική παρουσία» 04.11.25

Κικίλιας για ΕΛΤΑ: Θέλουμε το κράτος να είναι δίπλα στον πολίτη, όχι ο πολίτης να ψάχνει να βρει το κράτος

«Ναι» σε εκσυγχρονισμό των ΕΛΤΑ αλλά «εκεί που πρέπει να φτάνει το ελληνικό κράτος και να είναι εκεί, με εμφατική παρουσία», τόνισε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Κλιμακώνουν τον αγώνα τους αγρότες και κτηνοτρόφοι – Μεγάλο πανελλαδικό συλλαλητήριο σε μια εβδομάδα
Στην Αθήνα 04.11.25

Ξεσηκωμός αγροτών και κτηνοτρόφων – Μεγάλο πανελλαδικό συλλαλητήριο σε μια εβδομάδα

«Θερμός» Νοέμβριος για την κυβέρνηση. Μαζικό συλλαλητήριο στο κέντρο των Αθηνών, στις 11 Νοεμβρίου, αποφάσισαν αγρότες και κτηνοτρόφοι στη σκιά του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός Κ19 – Αϊντχόφεν Κ19
Ποδόσφαιρο 04.11.25

LIVE: Ολυμπιακός Κ19 – Αϊντχόφεν Κ19

LIVE: Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν για την 4η αγωνιστική της League Phase του Youth League. Τηλεοπτικά από Cosmote Sport 2.

Σύνταξη
